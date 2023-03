Vietnamský VinFast oficiálně vstoupil do USA, dodal prvních 45 elektrických SUV VF 8

První várka dodaných vozů znamená oficiální vstup vietnamské automobilky na americký trh. Tím to však zdaleka nekončí.

V prosinci minulého roku vypravila vietnamská automobilka VinFast na cestu ze své vietnamské továrny rovnou 999 čistě elektrických SUV VF 8 City Edition, která byla určena pro americký trh. Nyní, s menším zpožděním, automobilka dodala prvních 45 kusů svým zákazníkům v Kalifornii, kde má v současné době devět dealerství.

Automobilka sice plánovala, že do konce roku 2022 bude mít v Kalifornii o 21 dealerství více, tyto plány však nakonec nerealizovala. Stále však počítá s výstavbou výrobního závodu v Severní Karolíně, kde plánuje vyrábět až 150.000 vozidel ročně. Výstavba továrny, které bude vyžadovat investici as 2 miliard dolarů, již dostala zelenou a první vozidla by mohla opouštět linku již v roce 2024.

Dodejme, že první dodaná čistě elektrická SUV VF 8 City Edition Eco měla původně nabízet dojezd kolem 288 km, díky software vylepšení se však zvýšil na 333 kilometrů. To sice není marné, přesto tím model VF 8 stále poněkud zaostává za konkurencí, která se pohybuje kolem 480 km.

Model VF 8 City Edition Eco je přitom osazen dvojicí elektromotorů, díky kterým putuje na všechna kola kombinovaný výkon až 260 kW (354 k) a 500 Nm točivého momentu. Z klidu na 100 km/h tak SUV sprintuje za 6,5 sekundy. Verze City Edition Plus pak nabízí výkon až 300 kW (408 k) a 619 Nm točivého momentu, díky čemuž se akcelerace na 100 km/h zkracuje na 5,5 sekundy. Maximální dojezd ovšem klesá na cca 307 km.

Zájemci o model VF 8 City Edition Eco přitom na začátku zaplatí 5.174 dolarů (cca 114.300 Kč) a následně 399 dolarů (cca 8.800 Kč) měsíčně, zatímco zájemci o silnější verzi City Edition Plus musí nejprve složit 5.413 dolarů (cca 120.000 Kč) a následně 513 dolarů (11.300 Kč) měsíčně.

Gareth Dunsmore, zástupce generálního ředitele VinFast pro globální prodeje a marketing, k tomuto milníku uvedl: „Tato událost přitáhla obrovskou pozornost našich amerických zákazníků. Je nesmírně povzbudivé plnit náš slib o dodávkách, a být svědkem nadšení, které naši zákazníci pro značku VinFast mají. Je to pro nás všechny skvělý okamžik a další motivace k tomu, abychom se neustále snažili překonávat očekávání našich vážených zákazníků."