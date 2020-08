Vláda projedná možnost zajistit auto kvůli neuhrazeným pokutám

Nový právní předpis, který by mohl začít platit od poloviny příštího roku, má pomoci vymáhat pokuty především od cizinců. Ministerstvo vnitra zákon předloží v pondělí vládě.

Podle dřívějšího vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) zahraniční řidiči uložené pokuty na místě neplatí. Proces vymáhání je velmi složitý a motoristé páchají přestupky opakovaně. Podle důvodové zprávy zůstává neuhrazeno zhruba 60 procent pokut, které policie nevybere na místě. Obecní úřady pak od zahraničních provozovatelů aut vymůžou mezi 28 a 57 procenty pokut.

Policisté i celníci by proto měli mít podle návrhu přístup do nové propojené evidence nedoplatků za dopravní přestupky. Při kontrole by tak měli právo požadovat po řidiči uhrazení dosud nesplacené částky v hotovosti či kartou. Pokud by řidič nedoplatek na místě neuhradil, mohli by mu policisté nebo celníci nařídit, ať zajede na nejbližší vhodné místo, kde by mu buď odebrali registrační značku nebo nasadili botičku. Následně by informovali provozovatele vozu.

V současnosti vede podle úřadu špatná vymahatelnost nedoplatků za dopravní přestupky k tomu, že lidé opakovaně porušují pravidla silničního provozu. Řidiči kamionů nedodržují zejména takzvané sociální předpisy - stanovenou dobu řízení, bezpečnostní přestávky a odpočinek - a ohrožují bezpečnost provozu. Provozovatelé pak poškozují silnice přetíženými auty a dostatečně neplatí mýtné. Řidiči překračují povolenou rychlost či jezdí pod vlivem alkoholu.