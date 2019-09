Řidič odmítl zaplatit pokutu za rychlost 2.900 Kč a věc řešil soudně. Už ho to stálo statisíce

Podivný příběh Richarda Keedwella, jednasedmdesátiletého důchodce z britského Hloucestershire, začal v roce 2016, kdy obdržel pokutu za rychlost. Podle snímku z radaru měl Kedwell projíždět zónou s maximální povolenou rychlostí 30 MPH (48 km/h) rychlostí až 35 MPH (56 km/h). Za překročení rychlosti o cca 8 km/h mu pak byla vyměřena pokuta 100 liber (cca 2.900 Kč), se kterou se však Keedwell nehodlal smířit.

Když Keedwell obdržel pokutu od West Mercia Police, začal se okamžitě bránit, že on rychlost rozhodně nepřekročil. A aby měl svá tvrzení čím podložit, najal si jako svědka Tima Farrowa, který se specializuje na radarová zařízení a jejich telemetrii.

Farrow pak měl podle The Telegraph skutečně přijít s vysvětlením, proč kamera v Kedwellově případu ukazovala chybný údaj o rychlosti. Údajně by se mělo jednat o tzv. Dopplerův jev (Doppler effect), následkem kterého radar změří jiný vůz ve stejném směru, ale namísto něj vyfotí jiný.

Farrow, bývalý technik u britského královského letectva, pak údajně pronesl, že se tento případ pokutového bločku vůbec neměl stát. Mělo by se jednat o jasný případ Dopplerova jevu, který mluví ve prospěch Keedwella.

Richard Keedwell used up his sons' inheritance money - £30,000 - on his fight "for justice" over a £100 speeding fine.



