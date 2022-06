Volanty: Spousta funkcí v jednom balení

Každý automobil potřebuje čtyři základní věci: hnací ústrojí, jež ho rozpohybuje, brzdy, které ho zpomalí, kola, po nichž jezdí, a v neposlední řadě volant, kterým řidič určuje směr jízdy. Volant je přitom první věc, kterou si osaháme, když usedneme do vozu. Volantu se neustále dotýkáme, abychom měli vozidlo pod kontrolou. Moderními volanty navíc ovládáme celou řadu dalších systémů včetně audiosoustavy, tempomatu, řazení, navigace, palubního počítače, zobrazování na digitálním přístrojovém štítu či hlasového ovládání. Stal se jakýmsi mozkem celého vozu, který umožňuje, aby se řidič mohl při volbě různých funkcí plně soustředit na jízdu a nemusel dávat ruce z volantu. Navíc na volantu sedí logo značky a motorista ho má neustále před sebou. Každý detail tedy musí být opravdu odladěný.

Automobilky jim proto věnují značnou pozornost a my jsme se vypravili do vývojového centra mladoboleslavské Škodovky dozvědět se o nich něco víc.

Od nuly

Volant představuje komplexní téma, které zahrnuje ergonomii, bezpečnost či zavádění pokročilých technologií. Vývoj aktuálního provedení mladoboleslavského volantu, který najdete ve všech modelech Škodovky, trval přes čtyři roky. Na začátku byla diskuse, kde se řešilo, jak by měl vypadat a co všechno by měl splňovat. Následovalo hlavní technické zadání s ohledem na to, pro jakou architekturu bude určen a jaké další funkce bude plnit. V této fázi se určuje, kolik místa je potřeba v oblasti ramen pro multifunkční tlačítka, kolik místa zaberou řídicí jednotky, například detekce rukou na věnci, nebo jak by měl být velký průměr věnce. Volant totiž musí být nejen hezký, ale i schopný ovládat požadované funkce vozu a musí skrz něj být vidět na přístrojový klastr. Následně oddělení designu začne vymýšlet, jak se tohoto úkolu zhostit a jak to všechno nacpat do hezkého obalu.