Volkswagen Golf se dočká deváté generace, možná s označením ID

Nový ID. Golf by se měl v nabídce zařadit pod větší hatchback ID. 3, který by tak byl elektrickou alternativou Golfu Plus.

Automobilka Volkswagen prochází v posledních letech velkými změnami, které se nesou především v duchu elektrifikace a stále většího důrazu na technologie a software. Chvíli jsme si tak dokonce ani nebyli jistí, zda osmá generace modelu Golf není tou poslední. Ostatně vyjádření automobilky a jejích zástupců nebyla vždy zcela jasná.

Jasnější informace tak nakonec během autosalonu v Los Angeles nabídl až Thomas Schäfer, CEO automobilky, který během rozhovoru pro kolegy z britského Autocar definitivně potvrdil, že jméno Golf v nabídce automobilky zůstane i po konci osmé generace, který se předpokládá zhruba okolo let 20027 – 2028.

Video se připravuje ...

V rozhovoru přitom naznačil, že by se nový Golf mohl stát součástí modelů řady ID. „Máme ikonické značky Golf a GTI. Bylo by šílené nechat je zemřít a zmizet. Budeme se držet logiky ID, ale ikonické modely ponesou své jméno,“ citují britští kolegové šéfa značky. „V žádném případě bychom se jména Golf nevzdali,“ dodal Schäfer.

Jak je přitom z označení ID. patrné, nová generace Golfu přejde na elektrický pohon. V nabídce značky by se pak měla zařadit pod model ID.3, který navzdory různým očekáváním údajně nikdy nebyl zamýšlen jako elektrický nástupce modelu Golf. Podle Schäfera je to spíš takový elektrický Golf Plus, takže bude v nabídce místo pro oba modely, které si tak ani nebudou konkurovat.

Podle očekávání britských kolegů z AutoCar se tak nový ID. Golf zařadí v nabídce mezi městský elektromobil ID.2, na jehož vývoji by nyní měla automobilka pracovat, a zřejmě mezi novou generaci modelu ID.3. Nový ID. Golf by přitom mohl stát už na nové platformě SSP, která by měla v následujících letech nahradit platformu MEB.