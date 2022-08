VW Golf může současnou generací skončit. Kvůli emisním předpisům

Tlak na elektromobilitu je neúprosný a rychle se zpřísňující emisní limity nenechávají výrobcům automobilů příliš prostoru na hledání alternativních cest. Německý deník Die Welt informuje o tom, že by tato kombinace faktorů mohla přinést konec úspěšného Volkswagenu Golf. V rozhovoru to deníku řekl nový šéf Volkswagenu, Thomas Schäfer.

Skupina Volkswagen ve střednědobém horizontu nevidí spalovací motory jako nákladově efektivní alternativu k elektromobilům. Zpřísňující se emisní limity a kvapem se blížící norma Euro 7, která má začít platit od roku 2025, si vynutí další zdražování automobilů se spalovacími motory. Schäfer v rozhovoru pro nedělní noviny Welt am Sonntag uvedl, že očekává jejich zdražení o 3 až 5 tisíc euro, tedy o zhruba 74 až 123 tisíc korun.

Nabídka vozů s cenou do 10 tisíc euro (cca 250 tisíc korun) se rychle zužuje již dnes, v budoucnu pak zřejmě zcela přestane existovat. „U malého auta se tyto dodatečné náklady dají jen stěží vstřebat. Levná auta se spalovacími motory tak výrazně zdraží,“ řekl Schäfer.

To by se mohlo dotknout i jednoho z nejprodávanějších evropských aut, modelu Golf. V současné chvíli je jeho budoucnost nejistá. Volkswagen momentálně pracuje na přípravě faceliftu stávající osmé generace, avšak příchod nástupce je otázkou. Je totiž možné, že by kvůli výše zmiňovaným faktorům ani nemohl na trhu vydržet dostatečně dlouho na to, aby se jeho vývoj značce vyplatil.

Devátá generace Golfu by se podle Schäfera proto mohla Volkswagenu extrémně prodražit: „Budeme muset zjistit, jestli má cenu vyvíjet nové auto, které nevydrží plných sedm nebo osm let. Více budeme vědět za dvanáct měsíců.“ K otázce dostupných automobilů Schäfer ještě připojil: „Individuální doprava je základní potřeba, která musí zůstat dostupná i v budoucnu.“ Řešením zřejmě budou muset být elektromobily.

Od roku 2025 chce skupina Volkswagen postupně představit čtyři malé elektromobily – VW ID.2, další malý volkswagen a sourozence od Škody a Cupry. K tomu Schäfer řekl: „Plánujeme nabízet ID.2 za méně než 25 tisíc euro (cca 617 tisíc korun). Za tři roky to bude u elektrického auta velmi atraktivní cena.“ Kromě toho by měl být dojezd novinek na jedno nabití mezi 350 a 400 kilometry, což je podle Schäfera důležitý psychologický prodejní bod.

Zkrátka řečeno, zpřísňující se emisní limity a tlak na elektromobilitu z trhu prakticky vytlačí levná auta. Pochybnosti panují i nad budoucností tak úspěšného modelu, jakým je Volkswagen Golf. V brzké době by pozici levných aut měly místo vozů se spalovacími motory zaujmout elektromobily, přičemž jejich cena má do budoucna klesat. Přesto budou malé novinky od skupiny Volkswagen startovat vysoko nad půlmilionem korun.