Volkswagen oznámil investiční plán na příští roky, většina půjde do Evropy
Německý koncern Volkswagen investuje do své budoucnosti v letech 2026–2030 celkem 160 miliard eur – méně než v předchozích čtyřletkách. Většina těchto peněz však poputuje do Německa a Evropy.
Koncern Volkswagen je v kleštích tvrdé konkurence v Číně a dovozním clům ve Spojených státech, což obojí znamená problematickou ziskovost zejména u luxusních značek, jako je Porsche. Zrovna to prodalo v těchto důležitých trzích letos polovinu aut oproti loňsku, brzdí s elektromobilitou a v příštím roce plánuje značné úspory.
Nejen to se promítá do faktu, že souhrnné investice koncernu Volkswagen v letech 2026–2030 budou nižší než v předchozích střednědobých plánech. Na léta 2024–2028 mají být investice 180 miliard eur, na léta 2025–2029 to je 165 miliard eur a na léta 2026–2030 to bude 160 miliard eur, tedy 3,87 bilionu korun.
Rozdíl je v tom, že hlavní oblastí, kam tyto peníze budou investovány, je „Německo a Evropa“, řekl Oliver Blume, generální ředitel koncernu. Peníze potečou do produktů, technologií i infrastruktury. Koncern plánoval výstavbu továrny Audi ve Spojených státech, to ovšem bude záviset na „výrazné finanční podpoře Washingtonu“, uvádí zpráva agentury Reuters.
Porsche nicméně na Čínu nezanevře. Podle Blumeho slov se nedá očekávat růst, ale lokalizace výroby je možná a model značky Porsche vyvinutý na míru Číně by jednoho dne mohl dávat smysl.
Blume opustí pozici ředitele této legendární německé značky v lednu 2026, na nejvyšším postu exekutivy koncernu Volkswagen však zůstane nejméně do roku 2030 – prodloužil svou smlouvu. Podle jeho slov to je jasný signál podpory od rodin Porsche a Piëchů, které spolu se spolkovou zemí Dolní Sasko drží největší podíl akcií firmy Volkswagen AG.
zdroj: Reuters | foto: Porsche | video: Marek Bednář/Auto.cz/Porsche