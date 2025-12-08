Nový Mercedes-Benz GLB oficiálně: Auto pro každého! Už máme i první ceny
Mercedes-Benz GLB vstupuje do nové éry. Z rodinně orientovaného crossoveru se stává plnohodnotný elektromobil s dojezdem až 631 km, 7místným uspořádáním a tažnou kapacitou až 2 t. Známe první české ceny a víme, že po elektrické verzi brzy dorazí i hybrid.
Po revolučním Mercedesu CLA, primárně navrženém jako elektromobil, německá automobilka představuje model GLB ve zcela nové elektrické podobě. Zároveň otevírá objednávkovou knihu, takže známe i první české ceny.
Zatím jsou dostupné GLB 250+ EQ s cenovkou od 1.355.200 Kč a výkonnější GLB 350 EQ 4Matic začínající na částce 1.433.850 Kč. Oficiální vstup na trh proběhne na jaře příštího roku.
Modelová řada GLB je zaměřena na aktivní životní styl, což se odráží zejména v interiéru. Díky vyšší střeše osazené panoramatickým okem mají cestující ve druhé a třetí řadě ve srovnání s předchůdcem více místa nad hlavou. Vylepšené sedáky poskytují lepší oporu stehen a vzadu je celkově více místa na nohy.
Vhod přichází možnost výběru mezi pěti- a sedmimístným uspořádáním a možností přepravy čtyř dětských sedaček a páté vpředu na sedadle spolujezdce. Druhá řada je navíc podélně posuvná, takže máte možnost upřednostnit místo pro posádku či zavazadla. Kufr má v základu v pětimístné variantě 540 l s možností zvětšení na 1715 l, v případě sedmi sedadel jsou hodnoty 470 a 1605 l. Příjemným bonusem je 127 l přední úložný prostor.
Nová konfigurace interiéru přináší dominantní středovou konzoli a na přání zákazníků se na volant vrací některá fyzická tlačítka. Známá příplatková digitální palubní deska MBUX Superscreen je složena z 10,25palcového displeje řidiče, 14palcového centrálního infotainmentu a stejně velké obrazovky spolujezdce.
Multimediální zařízení s pokročilou umělou inteligencí od Microsoftu a Googlu přijímá aktualizace vzduchem, které udržují aktuální všechny palubní a jízdní systémy. Dále ovládá komfortní prvky, navigaci a další rozhraní. Domovská obrazovka zobrazuje naposledy použité aplikace a ikony lze shlukovat do složek jako na mobilním telefonu.
Pokročilá navigace zobrazuje pohled na vozidlo a jeho okolí během jízdy v reálném čase. Plynule kombinuje pohled asistenčního systému s 3D zobrazením okolí a naváděním na displeji řidiče. Vizualizace zahrnuje i okolní provoz včetně cyklistů. Auto tak dává informace o tom, co vidí a detekuje, což vhodně doplňuje řidičův přehled o dění vpředu. Samozřejmostí navigace je detailní plánování nejefektivnějšího scénáře včetně zastávek na nabíjení. Místo na nabíjení je možné si i na dálku rezervovat, což Mercedes přináší jako první automobilka (zatím v Německu a USA).
Z hlediska pohonu upřednostňuje novinka zadní nápravu, kde je situován synchronní elektromotor s permanentními magnety o výkonu 165 nebo 200 kW. Díky nadčasové technice využívající téměř nulový podíl vzácných zemin dosahuje celá sestava včetně baterie účinnosti 93 % při dlouhých cestách.
Velký podíl na efektivitě má dvoustupňová převodovka. Točivý moment prvního převodu v poměru 11:1 je přenášen prostřednictvím zubové spojky a přebírá roli zejména při akceleraci z nižších rychlostí. Druhý stupeň v poměru 5:1 spolupracuje s lamelovou spojkou a je využíván pro efektivní jízdu například po dálnici. Volba převodu a časování řazení reguluje systém jízdních režimů Dynamic Select.
Verze GLB 350 EQ vybavena pohonem všech kol 4Matic. To přináší 80 kW elektromotor pro přední nápravu spolu s terénním jízdním režimem, který dle trakce přesně rozděluje točivý moment. Pomocníkem v terénu je také „průhledná kapota“ přenášející obraz kamery pod vozidlem. To se hodí například při prudkých výjezdech. Příjemná je možnost utáhnout až dvoutunový brzděný přívěs, což je u elektromobilů nezvyklé, a svisle zatížit tažné zařízení až 100 kg. Nosič s elektrokoly není problém. V duchu úspornosti se přední elektromotor s permanentními magnety zapojuje pouze, když je třeba.
V obou případech dostanete baterii s využitelnou kapacitou 85 kWh na 800V architektuře. Díky nabíjení výkonem 320 kW lze během 10 minut prodloužit dojezd o 260 kilometrů. Celkový dojezd u výkonově slabší motorizace činí 631 km. GLB spolupracuje i se 400voltovou nabíjecí infrastrukturou prostřednictvím volitelného DC měniče. Na AC staničkách pracuje s výkonem až 22 kW.
Pár měsíců po premiéře doplní elektrické varianty také mild-hybridní motorizace se 48V technikou a elektromotorem integrovaným do převodovky. Baterie nabídne kapacitu 1,3 kWh. Elektrický pohon bude hrát hlavní roli především ve městě a v případě, že není potřeba výkon vyšší než 20 kW. Systém dále podporuje plachtění do rychlostí kolem 100 km/h a rekuperaci při všech osmi rychlostních stupních, a to výkonem až 25 kW. Spalovací motor lze spustit výhradně pomocí elektromotoru a odpojovací spojky, což opět šetří palivo. Na výběr budou tři výkonnostní úrovně a pohon předních i všech kol.
Hybrid se bude vizuálně odlišovat jen přední maskou. Zvenčí se GLB obecně vyznačuje robustními proporcemi s krátkými převisy a ochranou podél spodní části karoserie. Dojem dělá i čelní maska s 94 osvětlenými hvězdami. Panoramatické střešní okno má průsvitný i mléčný režim a v noci ho osvětlí 158 hvězd.
Aerodynamický odpor karoserie cx se mezigeneračně zlepšil o jednu setinu na hodnotu cx = 0,28. Zdánlivě zanedbatelný rozdíl zlepšil dojezd na jedno nabití o 2,5 procenta. Vzhled se v detailech mění v závislosti na liniích Progressive, AMG a AMG Plus a Sadě Night.
Spalovacím motorem je čtyřválec M 252 řady FAME o objemu 1,5 litru. Pracuje v Millerově cyklu s kompresním poměrem 12:1, vyniká celohliníkovým blokem a hlavou válců s částečně integrovaným výfukovým potrubím. Turbodmychadlo se segmentovanou turbínou doplňuje nastavitelné propojení výfukových kanálů.
Zdroj: Mercedes-Benz I Video: Mercedes-Benz