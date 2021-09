Volkswagen potvrdil elektrický hot-hatch ID.3 GTX, o kabrioletu nebylo rozhodnuto

Ralf Brandstatter, výkonný ředitel značky Volkswagen, během právě probíhajícího autosalonu v mnichově potvrdil, že koncept elektrického ostrého hatchbacku ID.X dostal zelenou a jeho produkční verze ponese označení ID.3 GTX.

„Rozhodnutí bylo učiněno. Máme ID.4 GTX a budeme mít i ID.3 GTX,“ uvedl v rozhovoru pro kolegy z Auto Express Brandstatter. V rozhovoru ale dodal, že produkční verze nebude dosahovat výkonu konceptu, který sliboval pohon všech kol, kombinovaný nejvyšší výkon 245 kW (333 k) a baterii s kapacitou 77 kWh.

Jako mnohem pravděpodobnější se tak zdá použití techniky z modelu ID.4 GTX, což by sice opět znamenalo pohon všech kol, ovšem s kombinovaným nejvyšším výkonem 220 kW (a to jen na omezenou dobu a za specifických podmínek). Vzhledem k menším rozměrům a nižší hmotnosti ale můžeme očekávat, že ostré ID.3 GTX nabídne lepší zrychlení.

Ostrá verze zřejmě nabídne specifické úpravy exteriéru i interiéru a možná se dočkáme i úprav povozku, které zaručí ještě lepší ovladatelnost. Ostatně Volkswgen prý hodlá myslet na řidiče i v autonomní budoucnosti. Kdy přesně se představení nového VW ID.3 GTX dočkáme bohužel Brandstatter neprozradil, pravděpodobně to však nebude do konce tohoto roku.

Brandstatter navíc dodal, že i v elektrické budoucnosti by mělo být možné jít ještě nad sportovní verzi GTX, kterou by podle Klause Zellmera, člena představenstva VW, mohl do budoucna nabídnout každý elektromobil řady ID. A to včetně nedávno představeného konceptu ID. Life, jehož produkční verze se očekává v polovině tohoto desetiletí. Ve hře by tak mohla být i elektrická alternativa modelů R.

Vedle ostře laděných modelů ovšem automobilka experimentuje také s možností otevřeného vozu postaveného na platformě MEB. Ostatně šéf značky VW v minulosti na svém Linkedin zveřejnil nákresy konceptu ID.3 Cabriolet.

O jeho budoucnosti prý podle Brandstattera zatím nebylo rozhodnuto, přesto by už měl vznikat koncept. Bandstatter navíc kolegům z Auto Express svěřil, že miluje jízdu kabriolety a v minulosti už se prý mohl konceptem elektrického kabrioletu svézt. Model ID.3 tak možná čeká ještě zajímavá budoucnost.