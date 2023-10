Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

To tam je označení „Variant“ pro kombi-verze aut značky Volkswagen, přinejmenším u elektromobilů. Model ID.7, který se odhalil jako liftback o něco větší než dnešní passat zjara letošního roku, dostane i provedení s karoserií kombi. To však nemá název ID.7 Variant, nýbrž ID.7 Tourer.

Na prvních oficiálních fotografiích téměř hotového auta samozřejmě design halí maskovací fólie. Volkswagen však místo všemožných tvarů a ornamentů, které dobře maskují křivky auta, zvolil motiv stromů a, jak sám říká, barev podzimu – nebo zuřícího lesního požáru, jak je komu libo. Drobné bílé tečky na některých místech fólie, která tak připomíná QR kód, moc zamaskovat nedokážou, takže křivky zádě připravovaného kombíku poznáme docela dobře.

Svažitá záď s masivními spoilery kolem okna pro co nejlepší aerodynamické vlastnosti klesá k zadním lampám, které stejně jako u liftbacku budou s největší pravděpodobností svítit napříč šířkou zádě. O patro níž trůní registrační značka, v nárazníku zase vidíme dlouhý nemaskovaný pás odrazek.

Volkswagen zveřejnil zatím jen dvě fotografie, které ukazují zevnějšek vozu. Interiér bude, alespoň v přední části, s největší pravděpodobností totožný s liftbackem. Čím se však automobilka pochlubila, je objem zavazadelníku – je to 545 litrů ve standardním uspořádání, 1.714 litrů při sklopených zadních opěradlech. Pro srovnání, nedávno představený Passat Variant nabídne 690, resp. 1.920 litrů.

Stejné jako u liftbacku bude také pohonné ústrojí, což znamená baterie o kapacitě 82 nebo 91 kWh, které se dají nabíjet výkonem až 170, resp. 200 kW. Zadní kola liftbacku jsou poháněna elektromotorem o výkonu 286 koní, ten nejspíš zůstane stejný. Co do dojezdu liftback nabídne až 618, resp. 700 km; jak se změní dojezd kombíku, se dozvíme při představení, které na sebe jistě nenechá dlouho čekat. Do prodeje má vůz vstoupit někdy v průběhu roku 2024.