Volkswagen už prý zvažuje ostrou verzi svého lidového elektromobilu

Parametry nedávno oficiálně představeného Volkswagenu ID.3 naznačují, že by se mohlo konečně jednat o celkem praktický a smysluplný elektromobil. Má prostornou kabinu, zavazadlový prostor o kapacitě 385 litrů, dojezd až kolem 550 km a jeho platforma MEB slibuje vysokou sofistikovanost.

Ovšem i když jsme za volantem ještě neseděli, již nyní je téměř jisté, že jedna věc bude novému ID.3 takřka s jistotou chybět: rychlost. Automobilka sice slibuje výkon až 150 kW (204 k), ovšem při hmotnosti 1.719 kilogramů to není zrovna moc. Navíc se dá očekávat, že jízdní projev ID.3 bude zaměřen spíše na účinnost, než nadšení z ostré jízdy.

Nabízí se proto otázka, zda Volkswagen neplánuje představit i ostrou variantu. „Aktivně to zvažujeme, ale potřebujeme ještě pracovat na tom, jak by mělo být elektrické auto současně sportovním vozem,“ uvedl Christine Leuderalbert, VW e-mobility produktový a marketingový specialista, v rozhovoru pro Auto Express. „Víme, že elektrické vozy mají skvělou akceleraci, ale potřebujeme se zaměřit ještě na to, jak by zbytek balíčku (úprav) ovlivnil efektivnost vozu.“

Pokud by ale nějaký takový vůz skutečně vznikl, pravděpodobně ponese označení R, namísto tradičního GTI. „Pokud zde má být budoucnost pro (vozy) R, musí být elektrická,“ uvedl šéf marketingu a prodejů VW Jurgen Stackmann. A není se čemu divit, vždyť písmenko R nese ve svém názvu i rekordy ověnčený závodní prototyp Volkswagen ID.R.

A jak by vlastně takový ostrý elektrický hatchback Volkswagen s označením R mohl vypadat? Namísto zvyšování výkonu vzadu umístěného elektromotoru se nejspíš dočkáme přidání elektromotoru k přední nápravě, díky čemuž by mohl ostrý Volkswagen ID.R nabídnout lepší akceleraci i ovladatelnost. A dokonce by se pak mohl měřit i s moderními hot-hatchy, ačkoliv se bude jeho váha stále pohybovat až děsivě vysoko.

Možná však automobilka do té doby přijde s jiným a podstatně lepším řešením. Jak totiž naznačil Stackman, první plně elektrický produkční model s označením R dorazí na trh do pěti let. A kdo ví, co všechno se za tu dobu v automobilovém průmyslu změní.