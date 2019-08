Volkswagenu zakázali další reklamu, tentokrát prý ponižuje ženy. Podívejte se

Volkswagen není v tvorbě reklam žádným svatouškem. Před pár lety byl zakázán spot, ve kterém terorista přijíždí před kavárnu a snaží se odpálit v novém Polu. Bomba však vybouchne pouze v autě, což VW komentuje slovy „malý, ale houževnatý“. Tady asi lze pochopit, že reklama rychle zmizela.

Další případ řešila německá automobilka před rokem, tentokrát vyzdvihovala schopnosti svého Amaroku v terénu, čímž podle australských úřadů podněcovala řidiče k nebezpečné jízdě. Když v reklamě vidíte, jak auto skokem překonává nezpevněný kus cesty, taky sednete do vozu a jedete to okamžitě vyzkoušet, no ne? Třešničkou na tomto případu je to, že si z toho Volkswagen udělal legraci a „kontroverzní“ scény přetočil. Nahradil je animacemi či dětskými modýlky. A světe div se, reklama byla opět zakázána.

Že už nemůže přijít nic přehnanějšího? Omyl. Úřady ve Velké Británii zakázaly další reklamu VW. Tentokrát kvůli údajné genderové nevyváženosti, respektive šíření stereotypů. Reklama říká, že pokud se dokážeme přizpůsobit, můžeme zvládnout cokoliv. Najdeme v ní například snaživého handicapovaného sportovce, ale také ženu, která připravuje snídani, nebo sedí v parku na lavičce s kočárkem. A právě tohle je podle regulátorů kámen úrazu.

Britský úřad pro reklamní standardy (ASA) rozhodl o zákazu na základě tří stížností. Lidem vadí, že zatímco muži jsou tu vyobrazeni při dobrodružných činnostech, žena je tu prezentována „jen“ jako pečovatelka. Nepomohlo ani odvolání Volkswagenu a reklama se tak do světa nedostane.

Spot však zažívá něco, čemu se říká efekt Barbry Streisandové. Ta v roce 2003 usilovala o odstranění fotografie své residence z veřejné databáze, čímž ale paradoxně mnohonásobně zvýšila zájem o ni. Volkswagen se teď může těšit z něčeho podobného. „Skandální“ reklama sice nemůže do televize, ale díky bizarnímu rozhodnutí britských úřadu se internetem šíří jako šílená.