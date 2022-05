VW Tiguan Allspace 2.0 TSI (180 kW) – Nejsilnější z rodu

Pokud toužíte po výkonu a prostoru Škody Kodiaq RS, ale z nějakého důvodu nechcete usednout přímo do Kodiaqu, máte na výběr ze dvou dalších možností. A jednou z nich je právě Tiguan Allspace 2.0 TSI (180 kW).

Sedmimístná verze, se sedadly sklopenými do podlahy, nabízí úložný prostor o objemu 700 litrů. Po sklopení sedadel v druhé řadě pak sedmimístný Tiguan Allspace nabídne až 1755 litrů. Vedle téměř rovné ložné plochy přitom vůz potěší i dvojitou podlahou, pod níž se vešla rezerva a snadno zde uložíte i rolovací plato.

Pokud ale odhlédnu od důrazu na dotykové ovládání, pak není kabině Tiguanu Allspace příliš co vyčítat. Nabízí kvalitní zpracování, slušnou ergonomii a dostatek prostoru. To platí především pro první dvě řady sedadel, zatímco třetí řada – dostupná za příplatek 19.200 Kč, je ideální spíš pro děti, případně pro cestování na kratších trasách.

V případě testovaného Tiguanu Allspace to znamená sportovní volant s kapacitními tlačítky, standardní součást výbavy R-Line, 9,2palcový čistě dotykový displej příplatkového infotainmentu Discover Pro (+26.800 Kč) a ani tentokrát nechybí dotykový panel klimatizace, která je standardně třízónová.

Oba vozy ve výbavě R-Line dostaly paket černě lakovaných doplňků R-Line Black Style (+11.300 Kč), oba mají skvěle svítící příplatková IQ.Drive LED Matrix světla (+12.500 Kč) propojená světelnou lištou napříč maskou chladiče a oba dorazily na příplatkových 20“ litých kolech Suzuka Black (10.700 Kč), obutých do pneumatik s rozměry 255/40 R20. Na designu tedy těžko vykoukáme něco nového.

Velmi příjemné však bylo naladění příplatkového adaptivního podvozku DCC (+26.700 Kč), který umí nabídnout dostatek jistoty bez zbytečných ústupků na poli komfortu. Dokonce i v normálním nastavení si auto na 20“ litých kolech, obutých do pneumatik s rozměrem 255/40 R20, vcelku snadno poradí i s rozbitějšími silnicemi, na kterých se chová kultivovaně, neodskakuje a nerovnosti prozrazuje jen lehký dusot. V komfortním režimu se pak auto i na rozbitých cestách jen příjemně pohupuje.

Moje spotřeba se tak velmi často pohybovala v rozmezí 10 až 13 l/100 km, přičemž zejména ve městě se na palubním počítači občas objevovaly i hodnoty přes 13 l/100 km. Naopak nejlepších výsledků jsem dosahoval na delších trasách mimo města, kde palubní počítač hlásil spotřeby v rozmezí 9-9,5 l/100 km. To už je samozřejmě snesitelnější, nicméně po týdenním soužití ukazoval palubní počítač dlouhodobou spotřebu stále 11,5 l/100 km. Při takové spotřebě přitom nádrž o objemu 58 litrů působí možná až trochu skromně.

Po přepnutí převodovky do sportovního režimu ale vůz dokáže předvést i solidní ochotu zrychlovat, převodovka mění kvalty svižnějším tempem a Tiguan Allspace tak poodhaluje docela jinou tvář. Osobně mě však trochu zamrzel trochu neslaný a nemastný zvuk motoru/výfukového systému ve vyšších otáčkách. U výbavy Elegance bych to pochopil, u R-Line bych si uměl představit lehké dokořenění sportovního charakteru. I kdyby jen z reproduktorů.

Všechny značky sice přistupují trochu jinak k designu, výbavě i vytváření image jednotlivých modelů, parametry motoru jsou však stále stejné. Nejvyšší výkon 180 kW (245 k) je dostupný při 5250 min -1 , zatímco nejvyšší točivý moment 370 Nm je k dispozici v rozmezí 1600 až 4300 min -1 . Tato motorizace je přitom vždy spojena se sedmistupňovým automatem DSG a pohonem všech kol 4Motion, jehož zadní rozvodovka přenáší hnací sílu na pravé i levé kolo v poměru 50:50 – a to i v zatáčkách, kde se kola otáčí nestejně rychle. Volič jízdních režimů Active Control, nabízející speciální nastavení pro jízdu po asfaltu i v terénu, navíc dokáže ovlivnit také nastavené elektronické uzávěrky diferenciálu XDS.

Závěr

Modernizovaný Tiguan Allspace je příjemným vozem, který se možná svou koncepcí dotykového ovládání nemusí zalíbit všem, přesto je z něj cítit velmi slušná hodnota za peníze, které do něj musí zákazník vložit. A nebude to přitom málo. Cena VW Tiguan Allspace s motorizací 1.5 TSI Evo v základní výbavě Life začíná od 926.900 Kč, zatímco testovaná kombinace 2.0 TSI (180 kW) R-Line začíná od 1.365.900 Kč. Testovaný vůz, který je téměř výstavní skříní příplatkového katalogu, už ale vyjde na 1.758.200 Kč. A to je na můj vkus sakra dost.

Motorizace 2.0 TSI 180 kW pak rozhodně není špatná. Potěší skvělou kultivovaností i solidním zátahem. Při každém pohledu na spotřebu a kvapně mizící palivo z nádrže jsem si však pravidelně říkal, že druhá nejvýkonnější motorizace 2.0 TDI 147 kW, kterou jsme testovali jako první, možná nabídne ještě lepší hodnotu za vaše peníze. V přímém srovnání benzínu a dieselu pak sice vznětová motorizace vychází o něco dráž, při kombinované spotřebě kolem 5,4 l/100 km bych ale neměl příliš o čem přemýšlet.

Nejlevnější verze modelu 926.900 Kč (Life, 1.5 TSI Evo 110 kW, 6st. man) Základ s testovaným motorem 1.314.900 Kč (Elegance, 2.0 TSI (180 kW) BMT 4Motion, 7st. DSG) Testovaný vůz bez příplatků 1.365.900 Kč (R-Line, 2.0 TSI (180 kW) BMT 4Motion, 7st. DSG) Testovaný vůz s výbavou 1.758.200 Kč ((R-Line, 2.0 TSI (180 kW) BMT 4Motion, 7st. DSG)

