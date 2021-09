Výroba aut v létě kvůli nedostatku čipů klesla o 39 procent na 112.481 vozů

Kvůli nedostatku polovodičů bude výroba aut za celý letošek zhruba o 140.000 vozů nižší. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu.

Škoda Auto a Toyota kvůli chybějícím polovodičům prodloužily tradiční letní odstávky. Škoda v létě vyrobila o 42 procent vozů méně než loni. Celkově za osm měsíců produkce vzrostla o 7,9 procenta na 486.423 vozů. V Toyotě výroba v červenci klesla o 37 procent a v srpnu se zastavila. Celková produkce ale přesto stoupla o 5,8 procenta na 106.673 aut. U značky Hyundai byla prázdninová výroba zhruba na úrovni minulého roku. Od ledna do konce srpna zvýšila výrobu o 33,1 procenta na 182.400 aut.

"Situace v automobilovém průmyslu se nelepší, spíše naopak. V Malajsii byla dočasně pozastavena výroba u klíčových dodavatelů čipů kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Dodávky byly ovlivněny také problémy v logistice například kvůli uzavření některých velkých čínských přístavů. V důsledku toho nemohli někteří výrobci nejen v Česku realizovat poptávanou produkci. Odhadujeme, že kvůli chybějícím čipům nebude v tuzemsku vyrobeno zhruba 140 tisíc vozidel, o která by jinak zákazníci měli zájem," uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

Zároveň je podle sdružení patrný trend zvyšující se poptávky po elektrických vozidlech, především na exportních trzích. Celkově překonal počet vyrobených elektromobilů a plug-in hybridů desetiprocentní podíl, když se proti výsledkům z prvního pololetí zvýšil o 0,9 procentního bodu na 10,5 procenta. V srpnu bylo elektrifikováno každé páté vozidlo vyrobené v ČR. Bateriových elektromobilů bylo vyrobeno 46.139 a plug-in hybridů 34.920.

Problém s nedostatkem čipů by mohl podle vedoucího partnera pro automobilový průmysl poradenské firmy EY Petra Knapa přetrvat až do druhé poloviny příštího roku, i když ještě na jaře se předpokládalo, že bude do konce letoška vyřešený. "Omezení výroby aut se kvůli přetrvávající vysoké poptávce navíc projeví ve zrychlení růstu cen. Zatímco dříve rostly tempem o dvě tři procenta ročně, nyní to může být okolo deseti procent," podotkl s tím, že jde o ceníkové ceny, nicméně prodejci kvůli nedostatku vozů prakticky přestali dávat slevy.

Produkce autobusů se meziročně takřka nezměnila. Vyrobeno bylo 2984 vozidel, tedy o 25 autobusů méně. Tradičně největším výrobcem je vysokomýtské Iveco CR. Společnost od ledna do srpna vyrobila 2738 autobusů, tedy o 0,9 procenta meziročně více, SOR Libchavy vyrobil 233 autobusů, z nichž byla více než pětina (48 kusů) s plně elektrickým pohonem.

Jawa Moto letos vyrobila 736 motocyklů, což je o 128 procent více než ve stejném období loni.