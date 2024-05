Výsledky a galerie: Vytrvalostní jízda veteránů Oldtimer Express je v cíli

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vytrvalostní jízda českých veteránů Oldtimer Express je konečně v cíli. Veteránská rallye slavnostně odstartovala od Národního technického muzea v Praze už 4. května a do cíle v řeckých Aténách dorazila na Den vítězství, tedy 8. května. Během pěti náročných etap na účastníky čekalo několik výzev, včetně soutěžních jízd pravidelnosti na okruhu Grobnik nedaleko chorvatské Rijeky.

České veterány musely během vytrvalostní jízdy urazit 2500 kilometrů, aby svou cestu úspěšně zakončily před antickým stadionem Panathinaikos v centru Atén. Ze všech 43 přihlášených aut do cíle nedorazily pouze dvě. Jedno pro poruchu motoru a druhé pro řidičem nezaviněnou dopravní nehodu, která se sice obešla bez zranění, ale nedovolila další jízdu. Obě posádky musely dokončit rallye v náhradních vozech.

Během následujícího slavnostního galavečera 9. května byly v aténském hotelu President posádkám předány originální trofeje vyrobené českým sklářským mistrem Jiřím Pačinkem. Soutěžní jízdu pravidelnosti na okruhu Grobnik vyhrál tým Betonpres s posádkou Jakub a Eduard Poncovi s vozem Mini Cooper.

K dalším oceněním patří Cena BMW Česká republika za jízdu pravidelnosti manželům Bulířovým s BMW 3.0 CSI z roku 1974, Cena elegance mezi vozy se stářím 30-50 let pro Ferrari 512 Testarossa manželů Karasových a v kategorii nad 50 let zvítězil půvabný Volkswagen T1 Bus Františka Piškanina a jeho manželky Lenky.

Nejlépe připraveným vozem se nakonec stala Škoda 1102 Roadster z roku 1951, kterou řídili Alois Krejčí a Alois Krejčí junior. Cenu uděloval servisní tým Tomáše Tochtara, který se tradičně perfektně a velmi obětavě staral o všechny vozy účastníků.

Cenu pořadatele, české hodinky značky ROBOT, si pak zasloužil Ivo Tůma, jež se svým Renaultem R8 z roku 1963 i přes počáteční nemalé komplikace jízdu nevzdal a zvládl celou cestu až do Atén.

Po letošním úspěchu začínají organizátoři Oldtimer Expressu plánovat další veteránskou vytrvalostní jízdu pro příští rok a její cíl oznámí už v druhé půlce léta. Oldtimer Expressu bude také věnována zvláštní část na automobilovém festivalu The Most CLASSIC, který se uskuteční 27. – 29. září na Autodromu Most a pro fanoušky zde budou k vidění posádky a jejich vozy.