Vzácná MTX Tatra V8 v Kopřivnici! Muzeum vystavuje všechny tři vyrobené kusy

Vidět jednu je zázrak, vidět vedle sebe všechny tři je v podstatě nemožné. Přesto se to návštěvníkům kopřivnického muzea automobilky Tatra může podařit, stihnou-li se tam dostat během nejbližších měsíců.

Když kopřivnická Tatra ještě vyráběla i osobní auta, ve spolupráci s firmou Metalex dokázala zkraje 90. let minulého století přivést na svět supersport. Mimoděk stvořila jedno z nejvzácnějších aut na světě – MTX Tatra V8, jak se vůz jmenuje, existuje jen ve třech exemplářích.

Jeden je bílý, druhý je červený a třetí je černý. Ten bylo možno ještě před několika lety vidět v muzeu sportovních vozů v Lánech na Kladensku, jenže toto muzeum je dnes už zavřené. Člověk si tak tento klenot československého automobilového průmyslu v poslední době mohl běžně prohlédnout jen na fotkách. A všechny tři vedle sebe se takto sjely veřejně vůbec poprvé.

Až donedávna, kdy se červený kus mihnul v díle The Grand Tour zvaném Eurocrash, v němž Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May navštívili několik evropských zemí a projeli se s auty, o jejichž existenci většina západního světa vůbec nemá ponětí. U této příležitosti se věci daly do pohybu a jedním z výsledků je právě kopřivnická výstava.

Sešla se tu celá tříkusová výrobní série, a to navzdory řadě nesnází, mezi které patří i fakt, že muzeum muselo navýšit své pojistné krytí, aby extrémní hodnotě těchto tří aut stačilo. Vozy tu budou vystavené zhruba tři měsíce.