WTCR V Mostě: Petr Fulín má pole position

Vděčí za to konečnému desátému místu z páteční kvalifikace, která se jede na tři části, přičemž do druhé kvalifikační části postupuje nejrychlejších dvanáct závodníků.

Nejlepších pět z těchto dvanácti nakonec svádí boje o desetinky v části třetí. Fulín se osmým místem v první fázi probojoval do té druhé, na jejímž konci svítilo jeho jméno na desáté pozici. Jelikož pro start prvního závodu se otáčí pořadí prvních deseti závodníků z kvalifikace, pole position je na světě!

„Co víc si přát, je až neuvěřitelné, jak jsme byli konkurenceschopní, zejména v první části kvalifikace, kde to bylo všechno ve dvou desetinách. K tomu máme v autě desetikilové závaží a já jsem rok nezávodil, takže mi to přijde až z říše snů,“ hodnotil Petr své pocity bezprostředně po vystoupení z auta.

Výsledek je o to cennější, že českému týmu scházejí zkušenosti s pneumatikami Goodyear, což značně stěžuje hledání ideálního nastavení auta nejen na jedno rychlé kvalifikační kolo, ale i následně do závodu. „Navíc máme na celý víkend méně pneumatik, takže jsme si nemohli ve druhé kvalifikaci dovolit dva výjezdy a v podstatě všechno vsadili na jedno rychlé kolo, což naštěstí vyšlo. Člověk si řekne desáté místo, ale je třeba se podívat, kdo je za námi. Jezdci Tarquini, Monteiro, Rob Huff, to jsou legendy mistrovství světa cestovních vozů,“ vrací se Fulín ke kvalifikačním šachům na svém oblíbeném okruhu.

Nedělní závody začínají v 14:15 a 17:10 a vysílá je Eurosport 2 a Sport 1 a 2. „Děkuji celému týmu, který tu zatím odvádí skvělou práci. Mysím si, že až třeba za čas nám to všem dojde, co se nám podařilo. Nevíme, jak dopadnou závody, třeba se mi nepovede z pole position dobře odstartovat, ale druhé místo z prvního tréninku a tu kvalifikaci už nám nikdo nevezme. Nemůžu tomu ani věřit, je to skvělý pocit. V neposlední řadě děkuji všem partnerům, kteří, když jsem je obvolal, na to během velmi krátké doby kývli a moc nám finančně pomohli, jinak bychom tu taky nebyli. Jasně, je to pořád jenom kvalifikace, ale i tak to je skalp, který si zarámujeme,“ shrnuje Petr Fulín své dojmy z úspěšné kvalifikace.

Pro Petra Fulína je mostecký okruh takřka domácí tratí, vždyť bydlí v osmdesát kilometrů vzdálených Plasech u Plzně. Navíc zde takřka na den před čtyřmi roky získal svůj třetí titul mistra Evropy v cestovních vozech. Fotografie z tohoto úspěchu můžete vidět v galerii společně s aktuálními záběry z Mostu.

Petr Fulín Narozen 8. 2. 1977 Bydliště Plasy Stav ženatý, synové Petr (25), Jan (18), Vojtěch (12) Výška/váha 179 cm/83 kg Hobby rodina, lyžování, motosport Úspěchy vítěz ETCC (2013, 2014, 2017), 2 ETCC (2015, 2016), 3. ETCC (2012), 2. BMW Challenge (2007), 2. Škoda Octavia Cup (2008), 2. Eastern Europe Cup (Seat Leon, 2011), 3. 24 hodin Dubaj (2010)