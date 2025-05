Xiaomi uvedlo první SUV. Vypadá jako Ferrari a konkuruje Porsche

Xiaomi se vstupem do automobilového světa podařil. Prodej prvotiny SU7 začal teprve loni v březnu, do konce roku i tak Xiaomi s jediným modelem předstihlo na domácím trhu v celkových prodejích značky jako Volvo, MG, Mazda, Jetta, Kia nebo BAIC. Letos má našlápnuto ještě výše, a třeba v minulém měsíci byl sedan SU7 čtvrtým nejprodávanějším vozem v Číně vůbec. A to i přesto, že právě v posledních měsících se na Xiaomi strhla nechtěná pozornost kvůli několika kontroverzím a údajně také cílená negativní kampaň konkurence.

Letošním prodejům jistě velmi pomůže druhý model, který Xiaomi právě oficiálně uvedlo. O existenci SUV YU7 už nějakou dobu víme, první fotky se ostatně ukázaly už loni, až teď ale automobilka na velké prezentaci zveřejnila i technické detaily.

Novinka stojí na stejné platformě Modena jako SU7 a designovým jazykem na menší sedan jasně navazuje. Stejně jako ten se i SUV snaží vypadat hodně sportovně a vlastně při tom dost připomíná Ferrari Purosangue. Zejména svalnatě vypoulené boky, tvar zádě se spoilerem na zadním okně, ale také linky předních blatníků působí až okatě podobně. Purosangue bylo představeno v září 2022, u západních automobilek by tou dobou už model chystaný na uvedení v roce 2025 byl v příliš pokročilé fázi na zásadní změny designu, u Číňanů je ale vývojový cyklus údajně podstatně kratší.

Xiaomi YU7 má na délku 4.999 mm (Ferrari mimochodem 4.973 mm) a třímetrový rozvor. Proti sedanu se dost liší interiér, který přišel s novým konceptem. Na první pohled je palubní deska taková moderní klasika, viděná kromě Tesly v každém druhém čínském autě. Tedy před volantem prázdno a uprostřed obrovská obrazovka. Dokud se nerozsvítí druhý displej (reálně je však složený ze tří displejů), který se ukrývá pod čelním oknem a táhne se po celé délce palubní desky.

Tady je přístrojový štít, zároveň může částečně suplovat head-up display, ale také se zde zobrazuje obraz z kamer, například při parkování. Celý systém běží na procesoru Snapdragon 8 Gen 3, který slibuje naběhnutí za 1,35 sekundy. I zde se hned po uvedení rychle vynořili obrázky, srovnávající interiér s konceptem interiéru BMW Panoramic iDrive v Neue Klasse. Podobnost je právě v onom dlouhém displeji pod oknem, taktéž rozděleném do tří segmentů.

Xiaomi YU7 • Zdroj: Xiaomi

Výkonnostní varianty jsou zatím tři a trochu se liší od sedanu. Základ má pohon jen na zadní kola, výkon 235 kW a LFP baterii s kapacitou 96 kWh. Právě tato verze slibuje nejdelší dojezd, který má být až 835 kilometrů, jenže v čínském cyklu CLTC. Verze Pro AWD přidává ke stejné baterii přední elektromotor, celkový výkon je pak 365 kW a na stovku auto zrychlí za 4,27 sekundy. Vrcholný Max AWD má větší NMC baterii se 101,700 kWh a kombinovaný výkon 508 kW, což umožňuje akceleraci na stovku za 3,23 sekundy a maximální rychlost 253 km/h.

Všechny verze mají 800V architekturu a rychlost nabíjení Xiaomi udává jako 5.2 C. U nás nepříliš používaný standard, ve kterém je C jednotka udávající rychlost, s jakou je baterie zcela nabita nebo vybita. Například nabíjení 1C znamená, že je baterie nabita z 0 na 100 % za jednu hodinu. 4C už znamená 15 minut a 12C jen 5 minut. V tomto případě by to mělo znamenat nabíjecí výkon kolem 500 kW a Xiaomi udává "navýšení dojezdu o 620 km" za 15 minut.

Standardně jsou ve všech variantách YU7 osazeny Lidarem, což přidává onu specifickou bouli nad oknem a čipy Nvidia Drive AGX Thor (700 TOPS) ve spojení s 4D mmWave radarem a antireflexními kamerami s ALD povlakem. Auto využívá systém asistovaného řízení vyvinutý přímo ve Xiaomi. Krom toho se prezentace věnovala také bezpečnosti, která má být ještě lepší než u SU7.

Design Xiaomi YU7 • Zdroj: Xiaomi

Cenu zatím Xiaomi nezveřejnilo, ta bude známa až blíže k datu zahájení prodeje, což bude někdy v červenci. Od YU7 si Xiaomi slibuje hodně, modely SUV ostatně v Číně mají ve srovnání se sedany prodeje lepší v poměru kolem 3:1 a není důvod, aby to u Xiaomi bylo jinak. Podle prezentace vidí Xiaomi jako jednu z hlavních konkurencí elektrické Porsche Macan, což ale bude platit spíše pro zahraniční trhy než pro Čínu. Do světa se YU7 podívá asi už příští rok a jednou z destinací by mělo být Česko.

Následovat bude další a ještě větší SUV, které už bude mít dle špionážních fotografií tradičnější a hranatější proporce. Sedmimístná novinka se asi ukáže až příští rok a měla by využívat dnes velmi populární pohon EREV, tedy sériový hybrid s velkou baterií a spalovacím motorem, který ji dodává energii.

Zdroj: Xiaomi, Zdroj foto: Xiaomi, Zdroj videa: Xiaomi