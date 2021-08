Ypres Rally po 2. dnu: Neuville má šanci ukončit vítězný půst

Jeho nejbližším pronásledovatelem je týmový kolega. Irský jezdec Craig Breen ztrácí 10,1 sekundy, což je čas, který ho dělí od první možné výhry v šampionátu. Obhájce titulu a lídr šampionátu Francouz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) je na pátém místě.

V sobotu se jelo, stejně jako v pátek, osm měřených testů, čtyři ve dvou průjezdech. Devátá erzeta, jež měla v opakovaném průjezdu označení RZ13, byla s délkou 25,86 km nejdelší v celé soutěži. Za celý den urazili soutěžící posádky celkem 119,92 měřených kilometrů.

Katsuta přerazil sloup

Do boje o sekundy se vrátili dva tovární jezdci Fordu. S opraveným motorem Fin Teemu Suninen a Brit Gus Greensmith jehož vůz nebyl naštěstí po havárii příliš poškozený. Ze soutěže se však na začátku sobotního programu poroučeli jiní. Na úvodní zkoušce dne (RZ9) Belgičan Pieter Tsjoen (Volkswagen Polo GTI R5) vážně poškodil garáž jednoho z domů a Francouz Pierre-Louis Loubet (Hyundai i20 Coupe WRC) poslal nepoškozený vůz do hlubokého příkopu, ze kterého mu nepomohli ani obětaví diváci. Následující zkouška musela být přerušena, neboť Japonec Takamoto Katsuta (Toyota Yaris WRC) pravou zadní částí svého vozu přerazil stožár elektrického vedení, který se skácel na silnici. Posádce se naštěstí nic nestalo.

Připravil Tänak Breena o výhru

Přišly i další ztráty, tentokrát časové. Na RZ9 měl defekt pneumatiky Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 Coupe WRC). Nějakou dobu mu trvalo, než to zjistil a při výměně kola mu spadl vůz ze zvedáku, který nefungoval. Navíc ho dojel týmový parťák Breen, který za ním ztratil cenné sekundy v boji o vítězství. Trvalo mu kilometr, než se dostal před Tänaka a své pocity dával najevo hned v cíli.

„Zajímalo by mě, co dělal, kdybych ho takhle držel já. Nebyl předemnou dlouho, ale vytahal na trať spoustu prachu a nečistot. Rád bych viděl, co by dělal, kdybychom jeli za sebou v opačném pořadí,“ zlobil se Breen. Navzdory tomuto zdržení byl ve zkoušce rychlejší než jeho největší soupeř Neuville. Během prvních dvou sobotních rychlostek stáhl své manko ze 7,6 na 3,5 sekundy.

V dalších šesti erzetách však byl Neuville pětkrát rychlejší než Breen a navýšil svůj náskok na prvním místě před závěrečným dnem na 10,1 sekundy. „Ještě se nic neděje, ale velkou část rallye jsme zatím zvládli velmi dobře a auto funguje spolehlivě. Opravdu jsem si to užil a nikde zbytečně neriskoval. Soustředil jsem se na čistou jízdu a vyplácelo se to. Udělali jsme zásadní krok pro to, abychom tuhle soutěž vyhráli. Docela mě mrzí, že po dvou dnech opouštíme erzety ve Flandrech, které tvoří podstatu této soutěže. V neděli se budeme pohybovat v okolí okruhu Spa Francorchamps. Nečeká nás mnoho kilometrů, ale bude tam velký prostor na chyby,“ uvedl v cíli Neuville.

Rovanperä si boj užívá

Tänak ztratil hned v úvodu druhého dne 3:04,4 minuty a propadl se ze třetího na sedmé místo. Otevřelo se bojové pole pro trojici jezdců na vozech Toyota Yaris WRC. Nejvíce se zatím daří Velšanu Elfynu Evansovi, který je aktuálně třetí, ovšem nebude to mít v posledních čtyřech nedělních zkouškách jednoduché. Vždyť jen o 3,3 sekundy zpět je Kalle Rovanperä, kterého pronásleduje s odstupem jediné sekundy Sebastien Ogier. Tuto trojici tak dělí pouhopouhých 4,3 sekundy.

„Nebyl to vůbec jednoduchý den. Na několika místech jsem zaváhal, stálo mě to pak dost času na následujících rovinkách. Měli jsme jednu krizovou situaci na docela rychlém místě. Máme ke třetímu místu nejblíže, ale ty rozdíly jsou opravdu dost těsné. Soustředím se na to, abych odvedl co nejlepší práci,“ shrnul Evans své sobotní počínání.

Nejmladšího z trojice bojovníků Rovanperu vyrovnaná situace zjevně náramně baví. „Je to pěkný souboj mezi námi třemi. Jsme velice blízko sebe, takže si tuhle bitvu užívám. Tratě byly docela čisté, ale místy to dost klouzalo na štěrku. Udělal jsem malou chybu na jednom odbočení. V neděli bude počasí záludné a přijdou erzety, které budou úplně jiné než ty dosavadní,“ komentoval situaci.

Naopak nejzkušenějším v souboji o bronz na Belgické rallye je Ogier. „Dopoledne jsem nebyl moc spokojený se svým tempem. Navíc jsem musel při přerušení desáté erzety čekat a pneumatiky vychladly. Podmínky byly na trati rozhodně lepší než v pátek. Když mám dobrou přilnavost, užívám si řízení mnohem víc. Ovšem, když při druhém průjezdu vidím, kolik jsem toho ztratil při prvním, tak je to docela frustrující,“ říkal v sobotu navečer.

Průběžné pořadí (po 16 z 20 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) ´2:06:18,8; 2. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +10,1; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +42,4; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) 45,7; 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +46,7; 6. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +3:55,2; 7. Bedoret, Gilbert (Bel., Fr./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:39,9; 8. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +10:40,8; 9. Cracco, Vermeulen (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +11:03,2; 10. Verschueren, Cuvelier (Bel./Volkswagen Polo GTI 5) +11:34,8; 11. Kreim, Christian (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) +11:37,4; 12. McErelan, Fulton (Irl./Hyundai i20 R5) +12:445,3; 13. Casier, Vincke (Ford Fiesta Rally2) +12:53,0; 14. De Cecco, Humblet (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:15,4; 15. De Mevius, Jalet (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:21,9; 16. Solberg, Johnston (Švéd./Hyundai i20 N Rally2) +14:35,2 (… . v kategorii WRC2); … 22. Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 NRally2) +18:11,3; 48. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +43:32,1; 50. Grjazin, Aleksandrov (Volkswagen Polo GTI R5) +1:01:57,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Ypres rally

Neděle 15. 8. – 8.30 RZ17 (9,05 km), 9.08 RZ18 (11,21 km), 10.40 RZ19 (9,05 km), 12.18 RZ20 (11,21 km).