Ypres Rally po 1. dnu: Vládnou hyundaie v čele s Neuvillem

Nejdelším dnem nebyla, jak bývá v drtivé většině soutěží sobota, ale již úvodní den soutěže. V pátek bylo připraveno osm měřených testů, které měly dohromady 135,34 kilometrů. Odjelo se nakonec jen sedm zkoušek, ta závěrečná a nejkratší (9,45 km) byla z bezpečnostních důvodů zrušena.

Matador si věří

Nejrychleji začal belgickou soutěž Tänak, kterého překonal hned na druhé erzetě Breen. Toho vystřídal po třetí erzetě Neuville a udržel se tam až do cíle páteční etapy. Ze sedmi odjetých rychlostních zkoušek vyhrál čtyři, ale do soboty jde s převahou pouhých 7,6 sekund na týmového kolegu Breena.

„Na začátku dne jsem si musel neustále posouvat brýle, které mi sklouzávaly z nosu, a rušilo to mojí koncentraci. Auto fungovalo dobře. Místy byl jiný grip (přilnavost) než jsme měli v rozpisu, ale to bylo dáno vytahanými nečistotami z příkopu. Mohl jsem být o něco později agresivnější na brzdách na některých křižovatkách. Možná šlo jet o trochu rychleji, ale není důvod. Soutěž je to dlouhá a my víme, jak je zrádná,“ zhodnotil vedoucí Neuville úvodní den soutěže. Zatím má našlápnuto, aby ukončil devatenáct měsíců dlouhý půst bez výhry ve světovém šampionátu.

Bude to však mít obtížné, protože druhý Breen (Huyndai i20 Coupé WRC) má ztrátu vskutku minimální. Jedenatřicetiletý Ir jede 67. podnik mistrovství světa a dosud ještě žádný nevyhrál. Zatím byl třikrát druhý a jednou třetí. V pátek vyhrál dvě rychlostní zkoušky a navíc je v kursu na trhu jezdců. Zahraniční servery spekulují, že ho oslovil Malcolm Wilson, který již více než čtvrtstoletí nasazuje tovární speciály Ford do seriálu světového šampionátu.

„Zažili jsme menší drama už na první erzetě, kde se mi podařilo trefit betonový patník, ale naštěstí kolo vydrželo. Tyhle betonové kusy jsme potkávaly v pátek ještě mnohokrát, ale už z toho nebyl žádný problém. Naposledy jsem tady v Belgii jel před sedmi lety, takže jsem se snažil rychle si osvěžit vzpomínky. Etapu jsem si užil. Sem tam byly moje brzdy trochu ostřejší, ale situace zůstala pod kontrolou. Náš první den byl perfektní. Podařilo se nám vyvarovat se chyb a uvidíme, co v dalších dvou dnech ještě dokážeme,“ komentoval Breen své pocity.

Ogier měl špatnou náladu

Trio Hyundai na stupních vítězů kompletuje Tänak, který se ve druhé polovině dne trápil s kolísajícím výkonem motoru. Na prvního Neuvilla ztrácí 31,2 sekundy. „Odpoledne jsem probrzdil jednu z odboček, stálo nás to docela dost času. Mohl za to grip, jehož intenzita se na asfaltu často střídala. Od šesté erzety byl problém s výkonem motoru, protože turbo ztrácelo tlak. Poslední zrušená erzeta se nám docela hodila, řekl Tänak v cíli RZ7.

Za ním se ovšem seřadila trojice jezdců na továrních Yarisech WRC. Čtvrtý Fin Kalle Rovanperä ztrácí na třetí místo 1,4, pátý Velšan Elfyn Evans 2,2 a šestý Francouz Sebastien Ogier 8,2 sekundy. Čtveřice továrních jezdců od třetího do šestého místa je nesmírně vyrovnaná, což do dalších kilometrů slibuje napínavou podívanou. Z trojice pronásledovatelů továrního týmu Toyota byl v pátek večer nejvíce rozpačitý Ogier. „Na třetí erzetě jsem jel poslední dva kilometry po defektu a ve druhé sekci rychlostních zkoušek mě hodně zlobilo nízké ostré slunce, které pálilo do očí. Nečekal jsem, že budu první den tolik ztrácet,“ neskrýval své rozladění Francouz.

Prokletá pověra pro Ford

Na pověstný pátek třináctého určitě nebudou rádi vzpomínat u týmu Ford. Na třetí rychlostní zkoušce havaroval Francouz Adrien Forumaux. V levé zatáčce se dostal zadní částí auta mimo trať, fiesta se „spakovala“ a otočila třikrát kolem své podélné osy. S rozbitým předkem i zadkem zůstal vůz v příkopu. „Původně to vypadalo, že bychom mohli pokračovat, ale není to možné. Poškození jsou příliš velká. Očekávali jsme, že Adrien bude opět rychlý, ale tlak na něj exponenciálně rostl a tohle je bohužel výsledek,“ řekl serveru Dirtfish.com šéf týmu Ford Richard Millener.

Hned v následující zkoušce (RZ4) ujel Brit Gus Greensmith asi dvě stovky metrů a skončil mimo trať. Třetí do party modrobílého oválu Fin Teemu Suninen nasbíral v šesti erzetách ztrátu 4:18 minuty, ale sedmá zkouška byla očistcem. Měl defekt přední pneumatiky, ale pokračoval s ním. Nakonec musel v erzetě zastavit, protože se mu přehříval motor. Nakonec do cíle zkoušky dojel se ztrátou 11:48,2 minuty a nebude v sobotu v soutěži pokračovat.

Průběžné pořadí (po 8 z 20 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) ´1:04:27,0; 2. Breen, Nagle (Irl./Hyundai i20 Coupé WRC) +7,6; 3. Tänak, Jarveoja (Est./Hyundai i20 Coupé WRC) +31,2; 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris WRC) +32,6; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris WRC) +33,4; 6. Ogier, Ingrassia (Fr./Toyota Yaris WRC) +39,4; 7. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Toyota Yaris WRC) +1:24,5; 8. Loubet, Haour-Labourdette (Fr./Hyundai i20 Coupe WRC) +2:50,0; 9. Rossel, Coria (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:28,2; 10. Solberg, Johnston (Švéd., irl./Hyundai i20 Rally2) +5:44,9; 11. Bedoret, Gilbert (Bel., Fr./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:51,8; 12. Cracco, Vermeulen (Bel./Škoda Fabia Rally2 evo) +5:57,0; 13. Princen, Kaspers (Citroën C3 Rally2) +6:04,3; 14. Kreim, Christian (Něm./Volkswagen Polo GTI R5) +6:11,4; 15. Tsjoen, Chevaillier (Bel./Volkswagen Polo GTI R5) +6:37,0; … 82. Greensmith, Patterson (Brit./Ford Fiesta WRC) +40:42,6; 85. Grjazin, Alexandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) +55:15,2.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Ypres rally

Sobota 14. 8. – 9.11 RZ9 (25,86 km), 10.08 RZ10 (12,49 km), 11.01 RZ11 (13.62), 11.51 RZ12 (7,99 km), 14.11 RZ13 (25,86 km), 15.08 RZ14 (12,49 km), 16.01 RZ15 (13,62 km), 16.51 RZ16 (7,99 km).

Neděle 15. 8. – 8.30 RZ17 (9,05 km), 9.08 RZ18 (11,21 km), 10.40 RZ19 (9,05 km), 12.18 RZ20 (11,21 km).