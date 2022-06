Z Gran Turisma přeci jen bude film, do kin půjde za rok

Nedávno jsme psali o tom, že se společnost Sony rozhodla připravit seriál inspirovaný závodní sérií Gran Turismo. Nyní však americký Deadline přináší informaci o tom, že informace o seriálu jsou nepřesné, a mělo by se naopak jednat o film. Jeho děj bude inspirovaný skutečnými událostmi a pojednávat bude o mladém hráči Gran Turisma, který se díky svým schopnostem vypracuje na skutečného závodního jezdce.

Dle výše uvedeného to vypadá, že film inspirovaný herní sérií Gran Turismo není novým projektem, ale oživením starších plánů. V roce 2013 byl totiž oznámen vznik filmu s podobným dějem, ovšem k jeho natočení dosud nedošlo. Tehdy se hovořilo o tom, že snímek bude vyprávět příběh Lucase Ordoñeze, který se v roce 2008 stal prvním vítězem soutěže GT Academy, jejímž účelem bylo udělat z talentovaných hráčů skutečné závodní jezdce. Ordoñez pak dokonce v roce 2011 startoval v Le Mans za tým Signatech Nissan a v kategorii LMP2 dojel do cíle druhý.

Vývoj projektu je teprve v rané fázi, ale už nyní se hovoří o tom, že by se režie mohl ujmout Neill Blomkamp. Ten má na kontě takové snímky jako District 9, Elysium nebo Chappie. Naposledy natočil nepříliš dobře hodnocený hororový film Demonik, k němuž si sám napsal scénář. Blomkamp je zároveň známým automobilovým fanouškem, který vlastní či v minulosti vlastnil několik Nissanů GT-R, Lexus LFA, Acuru NSX, Corvette ZR1, BMW M3 nebo Hummer H1.

Scénář bude dílem Jasona Halla, který byl za svůj scénář k filmu Americký sniper (American Sniper) nominována na Oscara. Krom toho například na základě knižní předlohy připravil scénář k filmu Děkuji za vaše služby (Thank You for Your Service). Producenty filmu inspirovaného sérií Gran Turismo se stanou Asad Qizilbash, Carter Swan, Doug Belgrad a Dana Brunetti.

Sony pro snímek stanovilo premiéru na 11. srpna 2023. Oficiální název, bude-li se lišit od jména herní série, zatím nebyl oznámen.