Sony se chystá z Gran Turisma udělat televizní seriál

Původně se měl z herní série Gran Turismo stát film. Oznámeno to bylo v roce 2013, údajně po sedmi letech vyjednávání. Děj měl vyprávět příběh Lucase Ordoñeze, který se v roce 2008 stal prvním vítězem soutěže GT Academy, jejímž účelem je udělat z talentovaných hráčů skutečné závodní jezdce. Ordoñez pak dokonce v roce 2011 startoval v Le Mans za tým Signatech Nissan a v kategorii LMP2 dojel do cíle druhý.

Představa byla taková, že by na začátku filmu byla matka ustaraná z toho, že její syn neustále hraje videohry. V závěru filmu by se z téhož chlapce stal plnohodnotný závodní šampion. Z celovečerního snímku ale nakonec nic nebylo a přestalo se o něm mluvit. Jenže pak přišlo Sony s myšlenkou začít produkovat z her vycházející filmy a seriály, které by spadaly do tzv. herního vesmíru. Inspirací nepochybně byl úspěch filmového vesmíru Marvelu (MCU).

Jednou z prvních ochutnávek se stal nedávný film Uncharted, který společnosti vydělal 400 milionů dolarů (9,2 miliardy korun). CEO a předseda Sony Pictures, Tony Vinciquerra, řekl, že je aktuálně v přípravě deset dalších filmových a seriálových projektů vycházejících z her pro PlayStation. Mezi nimi je The Last of Us, Twisted Metal a Ghost of Tsushima. Pro Amazon Prime je pak naplánován seriál vycházející z herní série God of War, zatímco seriál na základě her Horizon se objeví na Netflixu.

Při závěrečných otázkách následujících po nedávné finanční prezentaci Sony prý padla zmínka také o herní sérii Gran Turismo. Seriál na jejím základě je údajně v přípravě, byť zatím ještě není domluveno, která stanice či streamovací platforma se jej ujme. Není také zřejmé, zda bude dějová linka vycházet z té naplánované pro výše zmíněný film, nebo seriál dostane jinou.