Za volantem Jaecoo J8: Americký komfort v čínském podání

Jako v autě z USA jsem si přišel za volantem Jaecoo J8, které jsem krátce zkusil v čínském Wuchu. Se slušně výkonným plug-in hybridním pohonem by mělo na český trh přijít ještě letos.

Když se řekne „amerika“, co se vám vybaví? Osmiválce, pick-upy, obří rozměry – a dost možná ji poněkud houpavé, rozvážné jízdní vlastnosti, které daly vzniknout dojmu, že americká auta jsou tak trochu lodě.

Právě těm se patrně snažili konstruktéři značky Jaecoo připodobnit model J8, prozatím největší a nejluxusnější, který se chystá na český trh, a to rovnou s plug-in hybridem SHS – Super Hybrid System. Vyzkoušel jsem ho jen pár dnů po návštěvě šanghajského autosalonu na stejném testovacím polygonu, jako „růžové prase“ iCar V23 a Omodu 7.

J8 však zaujme v první řadě designem, který jako by ani nebyl čínský. Náznak osmiúhelníku v obrysu masky chladiče připomene značku Audi, stejně tak v zadních lampách může leckdo spatřit náznak modelu Q8. Tak velká však J8 není – svými rozměry 4.820 × 1.930 × 1.710 mm je o 10 cm delší, o 3 širší a o 6 vyšší než Audi Q5. Nejblíž je novému Hyundai Santa Fe, proti kterému ztrácí centimetr do délky a šest na výšku, ale je o tři širší.

Rozvorem 2.820 mm je na roveň audi a o 5 mm lepší než hyundai – a na druhé řadě sedaček je méně místa, než by člověk od vrcholného modelu čínské značky očekával. Tím neříkám, že tu je místa málo, navíc dvě samostatná křesla s elektrickým nastavováním a bočním vedením opěradel, které stojí za řeč, jsou velmi příjemná, ale na nějaké velké rozvalování to není. Třetí řadu sedaček nebyl prostor vyzkoušet

Vpředu J8 trpí na to stejné, co ostatní testovaná auta, a sice příliš vysoký posez za volantem, kvůli kterému vnitřní zrcátko vadí ve výhledu. Není to však tak velký problém jako u Omody 7, a také v interiéru není ani památky po jakémkoliv zápachu. Použité materiály jsou příjemné, ba dokonce zprávy z jiných trhů, kde se J8 s ryze spalovacími pohonnými ústrojími již prodává, hovoří o možnosti mít v kabině kůži Nappa.

Jaecoo J8 • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Design interiéru i systém ovládání dost výrazně připomínají Mercedes-Benz, což je ale dobře – když už kopírovat, tak proč rovnou ne od těch nejlepších. Znamená to volič převodovky v podobě páčky pod volantem, také ale ovladač hlasitosti na středové konzoli. Klimatizace se ovládá v displeji a to, co na volantu vypadá jako dotykové plošky, jsou ve skutečnosti naštěstí tlačítka.

Stejně jako u jiných aut značek Omoda & Jaecoo je tu bezdrátová nabíječka s výdechem do prostoru mezi mobil a plochu nabíječky, u níž kvituji hlavně velmi efektivní chlazení. Zajímavostí jsou také sloty na tři lahvičky s parfémy v dolním patře středové konzole či elektrické kliky dveří, ovládané tlačítky na madlech.

Jízdním projevem je J8 jako již zmíněná amerika. Zpoza volantu vidím skoro celou kapotu a vůz se na měkkém odpružení všemi směry houpe. Pasuje mu tak poměrně vágní řízení a ani v nejmenším v řidiči nevzbouzí jakékoliv choutky ke sportovní jízdě.

Principielně stejné pohonné ústrojí má i Omoda 7 a na českém trhu již nabízené Jaecoo J7, ovšem s tím rozdílem, že testovaná J8 měla pohon všech kol. To znamená dodatečný elektromotor na zadní nápravě, díky kterému bylo zrychlování z místa citelně svižnější a bez tahání za volant.

Co zůstává stejné, je 143k patnáctistovka pod přední kapotou, která spolu s 204k elektromotorem pohání přední kola, dále baterie o kapacitě 18,3 kWh s funkcí V2L a možností se dobíjet až 45 kilowatty stejnosměrného proudu u rychlonabíječky.

Jak funguje pohon všech kol za snížených adhezních podmínek, nebo když třeba protilehlá kola odlehčíte, vyzkoušíme, až se nám J8 dostane do rukou na klasický týdenní test. Model se má na českém trhu začít prodávat v listopadu letošního roku; na ceník je samozřejmě zatím brzy, ale soudě dle ceníku J7 se pod milion korun bez slevy pravděpodobně nedostane.

