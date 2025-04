Dozvěděli jsme se to už před řadou měsíců – koncern Chery vstoupí na český trh. Nejprve se mělo za to, že přijde se svými čerstvě založenými, na export orientovanými značkami Omoda & Jaecoo, později jsme se dozvěděli, že přibude i značka Chery a šanghajský autosalon odhalil také příchod značky iCar, pro evropské trhy přejmenované na iCaur. A konečně, jen pár dnů nato koncern představil novou globální značku Lepas, která k nám také zamíří, a mají přijít také auta značky Luxeed, která vznikají ve spolupráci s kontroverzním výrobcem elektroniky Huawei.

Teď se však chvíli věnujme modelu, jehož příchod na český trh byl ohlášen mezi prvními – Omoda 7. Není to Chery Omoda 7, stejně jako octavia není Volkswagen Škoda Octavia; „Omoda“ je značka a „7“ je model. Třebaže je značka Omoda, založená v roce 2022, velmi mladá, pochopitelně čerpá ze zkušeností čínským státem vlastněného koncernu Chery Automobile, který auta vyvíjí a prodává od roku 1997. Označení C7, které je vidět na fotkách a videu, platí pro ty trhy, kde Citroën nemá patent na označování aut písmenem C a číslem; v Evropě tedy bude vůz mít prostě číslo 7.

Automobilka odhalila design „sedmy“ už na šanghajském autosalonu v roce 2024, také ji ukázala na letošním šanghajském autosalonu a pak ještě jednou při „Dni Omody“, který proběhl v čínském Wuchu, domovském to městě koncernu Chery, 26. dubna.

Právě tam jsem měl příležitost si Omodu 7 prvně osahat, samozřejmě po prezentaci plné informací, jak „Omodeři“ – majitelé vozů značky Omoda na celém světě – jsou mladí, nemají rádi nudu a konvence a hledají něco neotřelého, zajímavého, čím by mohli jezdit.

Prezentace prozradila, že za značnou částí designu přídě stojí motiv písmene X – linky se sbíhají do středu masky, do „nosu“, který nemůže nepřipomenout lexusy či čerstvě také vozy značky Cupra. Motiv šestiúhelníků v horní části mřížky, které se postupně zmenšují, a tak otvírají prostor pro vstup vzduchu, je opakován v téměř neviditelných šestiúhelnících v rozích nárazníku, které svítí coby designový prvek.

Ze strany musím aplaudovat návrhářům za to, jak se jim podařilo zmenšit masu zádě. Omoda 7 je na zadních sedačkách dost prostorná a kufr je taky docela dlouhý – ne však moc hluboký a pod podlahou, která je v úrovni nakládací hrany, jsou už „jen“ přihrádky na drobnosti –, ale že by byl vůz při bočním pohledu nevyvážený, říci nemohu. Vynikne to tím spíš ve světlé barvě a nedokážu se ubránit dojmu, že podobně vzadu stoupající dolní linky znám z range roverů.

Design je rozhodně u Omody 7 klíčovým prvkem a troufnu si říci, že bude prvkem také dost polarizujícím. Nepřístupný, až mimozemský vzhled přídě nebude každému po chuti, stejně tak motiv blesku v zadních lampách, jakkoliv zajímavý, je hodně výrazný. Kdo by chtěl zahlédnout blinkry a brzdová světla, nechť mrkne na video.

Posuvný displej dominuje

Interiér se točí, jako u řady jiných aut, kolem jediného – obřího 15,6“ displeje uprostřed. Kromě toho, že se skrz něj ovládají téměř všechny funkce vozu včetně klimatizace, má v rukávu eso – dá se posunout z centrální pozice před spolujezdce. A ani to nemusíte hledat kdovíkde v menu – na domovské obrazovce potáhnete čtyřmi prsty na stranu, kam má displej přejet. Ve videu mi to nejde hned, protože jsem zprvu používal prsty jen tři.

Na zkoumání tajů infotainmentu, tedy z mé strany hlavně zda je možné centrální displej i téměř 9“ přístrojový štít přepnout do tmavého režimu, si budeme muset počkat na týdenní test. Nebyl na něj čas ani při představení, ani při krátkých zkušebních jízdách druhý den, kam automobilka „sedmu“ také přivezla v plug-in hybridním provedení.

Při nich jsem však zkusil něco jiného, co mě na autech koncernu Chery zaujalo už o dva dny dřív – bezdrátovou nabíječku mobilu s aktivním chlazením v podobě výdechu foukajícího studený vzduch do prostoru mezi mobilem a nabíječkou. Zkoušel jsem to tedy v Luxeedu R7, ale princip je všude stejný, jen výkon se liší. Zrovna v R7 má 66 W, v Omodě 7 „jen“ 50 W – obří skok oproti 15 W, běžných u bezdrátových nabíječek evropských aut.

Protože můj mobil dokáže 50 W využít, R7 mi dobila zhruba deset procent baterie během čtvrthodiny. A chlazení stačí k tomu, aby mobil, zahřátý desítkami minut aktivního používání v téměř třicetistupňovém horku na asfaltové ploše s minimem stínu pro psaní poznámek a natáčení videí, i při takhle výkonném bezdrátovém nabíjení citelně ochladilo.

Zpátky ale k Omodě 7. Po stránce materiálů v kabině nemám sebemenší problém s čalouněním sedaček, ať je to kůže nebo koženka. Je příjemná na dotek a během zhruba deseti minut strávených uvnitř jsem neměl pocit nadměrného pocení zad, a to do interiéru kromě bočních oken pražilo slunce i prosklenou střechou.

Trochu méně příjemný je materiál na horních koncích opěradel a na hlavových opěrkách, který má připomínat semiš. Středová loketní opěrka je potažená jakousi gumou, po které možná nebude loket klouzat, ale kůže nebo látka je v příjemnosti na dotek úplně jinde. A konečně, je tady poměrně silný chemický zápach plastů a lepidla. Zaujal mě zejména proto, že v dalších modelech značek Omoda a Jaecoo, které jsem při stejné příležitosti zkoušel, mě nic takového do nosu nepraštilo.

Potřebuje pohon i dozadu

Zachrání to tedy jízdní projev? Chery pro nás připravilo testovací jízdy jen na polygonu – velmi krátké, odbyté za jednotky minut, ale zato intenzivní. První ze dvou mikrookruhů nabídl simulaci rozbité cesty, byť jen rovně, druhý měl zase hladký asfalt, ale na konci z kuželů tvůrci vystavěli zatáčku se dvěma vrcholy, následovanou slalomem.

Že je šasi laděno na komfortní jízdu a nikoliv dynamické svezení v zatáčkách, bylo jasné už ze startu. Jinými slovy, podvozek je měkký a poddajný, ale zároveň na nerovnostech vcelku tichý. Vágní řízení „sedmy“ trochu ožilo dvěma způsoby zároveň a ani jeden úplně nechcete – jednak prozradilo poměrně silnou nedotáčivost při výjezdu ze zatáčky pod plynem, a jednak za něj začal točivý moment v zatáčce tahat.

Totiž, Omoda 7 byla vybavena Super Hybrid Systemem, který můžeme kategorizovat jako plug-in hybrid. Převodovka principielně funguje podobně jako eCVT Toyoty, není tu žádný hydrodynamický měnič točivého momentu, ani vidličky, které by posouvaly ozubená kola pro správný rychlostní stupeň. Reakce na povely plynem jsou tedy docela rychlé – i proto, že o pohon se stará primárně elektromotor.

Základem pohonného ústrojí je velmi kultivovaná zážehová patnáctistovka s turbodmychadlem, běžící v Millerově cyklu, která sama dává 143 koní (105 kW) a 215 Nm. Automobilka se chlubí efektivitou 44,5 %, samozřejmostí je přímé vstřikování paliva.

K tomu se přidává dvojice elektromotorů v převodovce, z nichž jeden o výkonu 82 k (60 kW) funguje jako generátor elektřiny a druhý je k pohonu. Ten nabízí až 204 koní (150 kW) a 310 Nm. Kombinovaný výkon verzí s předním pohonem by měl být 279 koní (205 kW). Verze s pohonem všech kol přidává další elektromotor na zadní nápravu.

Při krátké testovací jízdě zjišťuji, že ve zmíněné otvírající se zatáčce o dvou apexech je těch 279 koní na přední kola prostě moc a výsledek se přenáší do volantu. Navíc, že se nešťastně zvolené michelinky e-Primacy při příčném zatížení velmi rychle pouští asfaltu, jízdnímu projevu „sedmy“ dvakrát nepomáhá.

Nutno nicméně dodat, že jsme jezdili v prototypu, takže můžeme pořád doufat, že než přijde tahle verze na trh, vývojáři chování ještě trochu vyladí. Že čínské automobilky dokážou inovovat v řádu měsíců, není tajemstvím.

Není však všechno špatně. Plug-in hybridní Omoda 7 má lithium-železofosfátovou baterii o kapacitě 18,3 kWh, která má stačit až na 95 km elektrické jízdy rychlostí až 120 km/h. Baterii je možné nabíjet stejnosměrným proudem o výkonu až 45 kW a nabízí také funkci V2L pro napájení elektrospotřebičů. A když vůz plně nabijete a natankujete, dojezd má být 1.200 km.

Komfort na úrovni

Omoda sice není v portfoliu Chery nejluxusnější značkou, ale komfort osádky ani zdaleka nezanedbává. Kromě jízdního zejména ten zvukový, takže odhlučnění motoru i vnějšího světa je na vynikající úrovni. Tak dobré, že i bez hrající hudby je slyšet spalovací motor jen velmi mírně, i když se vytočí.

Vrátím-li se na moment k ergonomii interiéru, tak ta připomene značku Mercedes-Benz. Když už ale máte kopírovat, kopírujte od těch nejlepších, říká se, takže tuhle volbu pro inspiraci musím kvitovat. Znamená totiž volič převodovky coby páčku vpravo pod volantem a ovládání světel kolečkem vlevo dole.

Podobně, sedačky se ovládají na dveřích. Ta řidičova však bohužel nejde stáhnout dostatečně nízko. Sice i v její nejnižší pozici je pod ní zezadu místa na podstrčení nohou v lyžákách, a to nepřeháním, ale oči mám tak vysoko, že mi vnitřní zrcátko a box s kamerami a senzory kolem něj brání ve výhledu. A to tak moc, jako snad v žádném jiném autě, s nímž jsem dosud jezdil; vždycky šlo nějak trochu naklopit hlavu a viděl jsem, tady bohužel ne.

Pro úplnost dodejme, že Omoda 7 má na délku 4.660 mm, na šířku 1.875 mm a na výšku 1.670 mm. Rozvor náprav 2.720 mm nevypadá na papíře nějak úchvatně, ve skutečnosti však na zadních místech nestrádám prostorem ani u kolen, ani nad hlavou.

Stojí tedy Omoda 7 za to? Zkušenost byla tak krátká, že s finálním verdiktem musím počkat na situaci, až se mi dostane do rukou na klasický týdenní test. Kromě reálné spotřeby a slibovaného dojezdu také zatím netuším, jak svítí světla, zda na nich soudruzi příliš nešetřili.

První dojem je v každém případě trochu rozpačitý. Pokud upřednostňujete v autě ticho a pohodlí, a hlavně, jste menšího vzrůstu, může vám sedět skvěle. Dlouhánům, kteří se rádi ostřeji svezou, však Omoda 7 radost nemá jak udělat.

Na českém trhu by měla být podle dostupných informací ještě letos, a to v červenci. Na ceník je samozřejmě zatím brzy, ale základ můžeme odhadovat někam pod 929 tisíc korun, za který české zastoupení prodává plug-in hybridní Jaecoo J7 se stejnou technikou.

