Chery založilo další značku. Brzy přijede do Česka, prvotinu jsme už řídili

Chery, jedna z největších čínských automobilek, loni zahájila expanzi na český trh. Nejdříve se značkami Omoda a Jaecoo, které jsou brány jako jedna divize, letos v létě bude následovat také hlavní značka Chery. Do budoucna se k nám chystají také další již existující značky iCaur, Exlantix, Luxeed a možná i Jetour. To není vše, v Číně má státní koncern také Kaiyi, Karry, Rely, na letošním autosalonu v Šanghaji se představila Himla a QQ a ve spolupráci s britským JLR se chystá nový Freelander. Ani to ovšem nestačilo a Chery překvapilo uvedením další nové značky, určené na export.

Vzhledem k chystanému příchodu Chery na náš trh mě automobilka pozvala na téměř dva týdny trvající prezentaci do Číny. V nepříliš detailním programu mě překvapila sekce „premiéra nové značky“. V hale ve městě Wuhu, kde má Chery sídlo, mě jednoho večera čekalo obrovské pódium s gigantickou obrazovkou a sedačky pro asi tisíc lidí. A především tři nová auta, vypadající sice velmi podobně jako série SUV Chery Tiggo, avšak s jiným logem. Nová značka se jmenuje Lepas a hned na premiéře se ukázaly tři první modely.

Prezident Chery International Zhang Guibing strávil prvních asi 20 minut prezentace vysvětlováním, proč Chery potřebuje další značku a jaký přesný segment s ní plánují pokrýt. Řada Tiggo prý míří na tradiční a pragmatické rodiny, zatímco Lepas na mladší lidi, které více než praktická stránka zajímá styl. Myslel jsem, že přesně tam směřuje právě Omoda a Jaecoo, ty se ale pan prezident snažil odlišit také dalšími přívlastky. Na obrazovce s nadpisem „Příliš mnoho značek?“, tak Chery Tiggo dostalo „American tough“, Lepas „Chic & soft“, Omoda „Unique & trendy“ a Jaecoo „British gentleman“.

V sále byla na zdech rozmístěna také sportovní výbava s logy Lepas, včetně kajaků nebo cepínů, zjevné je tedy i zaměření na outdoorověji zaměřené lidi. Z reakcí přítomných bylo každopádně jasné, že odlišení od Tigga není zrovna přesvědčivé.

Samotný název Lepas vznikl spojením slov Leopard a Passion (vášeň), na kočkovitou šelmu má odkazovat i vzhledem, jak nám vysvětlil mladý srbský šéfdesignér Ivan Dulanovic. Nejvíce je to vidět ve světlech, která opravdu tvarem segmentů opravdu připomínají oči Leoparda. Jenže úplně stejné mají také některé modely Tiggo, od kterých bude Lepas složité rozeznat. Všechny totiž vypadají velmi podobně i ve všech dalších ohledech.

Lepas je určen pouze pro exportní trhy a Číňané si jej doma nekoupí. To samé platí i pro Omodu a Jaecoo, které své první modely získaly přejmenováním existujících vozů Chery a dnes na domácím trhu spadají do série Tiggo. Tři vystavené vozy jsou ale svébytné modely, které se zatím s jiným logem neukázaly. Předpokládám ale, že se v dohledné době na domácím trhu začnou prodávat jako některé z nových modelů Tigga.

Na prezentaci jsem potkal i zástupce pravděpodobného budoucího importéra Chery na český trh a i oni byli novou značkou zaskočeni. Z několika přítomných manažerů Chery jsme totiž vytáhli informaci, že Lepas míří do Evropské unie a s prodejem v Česku se počítá už na příští rok. Chery by tak u nás mohlo mít potenciálně až sedm různých značek, přičemž Chery samotné plánuje využívat jinou dealerskou síť než Omoda a Jaecoo. A platí to zřejmě i pro další zmíněné.

Tři novinky Lepas, tedy SUV s čísly L4, L6 a L8 jsou středně velká SUV, největší osmička odpovídá velikostí zhruba minulé generaci Škody Kodiaq. Všechny tři mají nabídnout spalovací motory, Plug-in hybridní pohon ale také čistě elektrické verze. Kromě toho do tří let má přijít i základní elektrické SUV L2 a také dva sedany, opět s možností spalovacího motoru, PHEV a elektrickou verzí. Do tří let chce Lepas mít celosvětově přes 1.200 dealerů a prodávat půl milionu aut.

Nejvíce detailů nám zatím automobilka sdělila o vrcholném L8, který se na akci ukázal ve formě prototypu. Hybridní verze dostane blíže neurčený spalovací motor s tepelnou účinností 46 % a v kombinovaném režimu má mít dojezd přes 1.300 kilometrů. Elektrická verze se chlubí nízkou spotřebou 12 kWh/100 km, dobitím dojezdu 150 kilometrů za 5 minut a dojezdem přes 700 kilometrů, zde ale půjde o silně nadhodnocené údaje z čínského cyklu CLTC.

Od existujících modelů Tiggo se Lepasy liší vertikálně usazenou obrazovkou v interiéru, ovládací prvky a také software jsou ale v podstatě totožné. Což není špatně, protože evropská varianta software Tigga je velmi rychlá, přehledná a má praktické funkce, včetně rychlého vypínání povinných asistentů. Další dva menší modely Lepasu už byly vystaveny ve formě modelů ve velikosti 1:1.

K mému překvapení se jen o dva dny později na testovacím polygonu Chery, kam jsem přijel vyzkoušet další varianty Tigga, neohlášeně objevil právě prototyp Lepasu L8. Na přídi nesl logo Chery, což potvrzuje mou domněnku o domácím trhu, interiér však byl v evropské verzi včetně software. Kvalitu interiéru nemůžu hodnotit, protože jde o prototyp s provizorními materiály.

Stejně jako Tigga je prostorný, zejména na zadních sedačkách a ty přední umí sklopit do úplné roviny, takže vznikne rovná plocha pro spaní. Stejně jako u všech dalších vozů Chery jsem místním manažerům i u Lepasu kritizoval příliš vysoko uchycené přední sedačky, které nenechávají moc prostoru pro hlavu. Slíbili mi nápravu a myslím, že se jim dá věřit. Na prezentaci jsem už totiž seděl i ve faceliftované variantě u nás prodávané Omody 5, a právě tento problém na ni už byl vyřešen.

Ve srovnání s Tiggy, které jsem projel na stejném testovacím úseku včetně slalomu, akcelerace, retardérů a dalších nerovností, působí Lepas o trochu hůře naladěný. Podvozek je méně stabilní, v zatáčkách se více naklání a řízení je méně responzivní. Stále však jde o auto jízdně srovnatelné třeba se současným MG HS. Podle přítomných lidí z automobilky navíc tento prototyp zřejmě má naladění pro čínský trh a pro Evropu se ještě může změnit. Plynulost hybridního pohonu je ale skvělá, auto má slušné odhlučnění a nerovnosti zvládá s přehledem.

Zdroj: Autorský text, Zdroj foto: Michal Dokoupil, Zdroj video: Chery