Řídili jsme iCaur V23. Stylový elektrický offroad přijede i do Česka

Šanghajský autosalon ukázal mimo jiné i to, že kopírování evropských aut – či alespoň to, že se jimi designéři nechají silně inspirovat – není u čínských značek novinkou. Jednoznačně to ukázal model V23 značky iCar, která patří pod koncern Chery a tomuto jedinému modelu věnovala na Auto Shanghai 2025 celý poměrně velký stánek.

Nemáme v tom nějaký hokej, když v titulcích střídáme označení iCar a iCaur? Nikoliv – obě patří stejné značce. iCar je jméno pro Čínu, iCaur pro zbytek světa, aby se společnost Apple nechtěla soudit, že „iCar“ je příliš podobné názvům „iPhone“ či „iMac“. A aby těch jmen pro jedno auto nebylo málo, V23 může do Česka přijet pod značkou Chery místo iCauru.

Autu jako takovému jsem se detailně věnoval už nedávno přímo z plochy šanghajského autosalonu. V rámci cesty do Číny však Chery připravilo také krátké testovací jízdy, kde jsem kromě aut značek Omoda & Jaecoo měl příležitost krátce zkusit také iCar.

Polep kopírující legendární design „Pink Pig“, který závodní porsche občas používají už od dob modelu 917/20, takto oděného pro čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans v roce 1971, má na V23 totožný účel jako na těch porsche – upoutat pozornost. Jako by to samotný design auta, který je kombinací Mercedesu-Benz třídy G, Land Roveru Defender a Toyoty Land Cruiser série 70, nedokázal udělat sám o sobě…

Nechme ale tyto úvahy stranou a mrkněme na to, co V23 nabízí. Vyzkoušet jeho 42° nájezdový úhel nebyl prostor – organizátoři nás omezili svodidly testovacího polygonu. Přesto byl prostor ke zkoumání a první zjištění bylo, že dynamika není nic moc.

V23 existuje ve dvou verzích, jako zadokolka o 136 koních a čtyřkolka o 211 koních. Pohled zespoda k přednímu kolu zjistil, že „růžové prase“ je čtyřkolka; na jeho 1,8 tuny pohotovostní hmotnosti a čtyři chlapy na palubě je těch 211 koní tak akorát použitelný výkon. Brzdy jsou však dostatečně silné a stabilita vozu na nich akceptovatelná.

V23 mi svým jízdním projevem na první dojem dost připomněla Land Rover Defender – ten nový, se samonosnou karoserií. iCar sice nemá vzduchový podvozek, jsou tu klasické vinuté pružiny, ale dojem jisté měkkosti v reakcích na pohyby volantem či na jízdu přes nerovnosti je principielně podobný.

Velmi lehké řízení je dost vágní, sporťák to samozřejmě není, ale i tohle k dojmu, jakým V23 působí, docela hezky sedí. Taky se mi líbí, že zpoza volantu je relativně dobrý výhled – vnitřní zrcátko nezavazí ani zdaleka tak moc, jako v ostatních autech, která jsem tady zkoušel.

Naopak absence podélného nastavování volantu je dost velkou chybou. Sice je třeba na něj pohlížet optikou levného auta – cena v Číně je od 110 do 150 tisíc jüanů, tedy od 331 do 452 tisíc korun – ale tohle je dost nepříjemné opomenutí.

Světla, nechcete-li je nechat v automatu, je třeba ovládat skrz nastavení vozu ve velkém centrálním displeji. Na jejich sklon je tu však fyzické kolečko na levé straně před volantem. Páčky pod ním jsou principielně totožné s těmi v auty značky Mercedes-Benz a panel pod displejem uprostřed auta zase připomene design vnitřku Ineosu Grenadier.

Tento panel slouží v podstatě ke změně jízdních režimů a ovládání klimatizace. Z fotografií můžu tak nanejvýš kvitovat pevná tlačítka pro ofuk a vyhřívání oken i pro uzavření vnitřního okruhu ventilace. Radost mám také z posledního, nastavitelného tlačítka – a se zbytkem je třeba si počkat na detailní seznámení, až importér přiveze V23 do Česka.

Až na jednu věc, která se předvedla sama – kamerový systém. Ten totiž má jednu vychytávku, kterou bych si dovedl představit v úplně každém autě. Když při pomalé jízdě vytočím kola silně doprava, na displeji se zobrazí výstup kamery pod pravým zrcátkem a já tak vidím, co mám napravo od auta, aniž bych musel mačkat nějaké tlačítko. Ano, chtělo by to, aby pohled byl natočený trochu víc dopředu a ukázal mi tak, co je před předním kolem, ale i takhle je to docela velká pomoc.

Kdy se V23, ať už pod jakoukoliv značkou, dostane do Česka, zatím není jasné. Až se to stane, je pravděpodobná o dost vyšší cena, než v přepočtu necelý půlmilion. Doufejme tedy, že volantu přibude možnost podélného nastavování.

