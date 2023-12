Za volantem Lexusu LBX: Víc než jen Yaris Cross v prémiovém balení

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jestliže v roce 2019 zaznamenal Lexus v Česku pouze 416 registrací nových aut, od letošního ledna do listopadu má na svém kontě již 1393 zápisů, do konce roku tudíž bez problémů překoná hranici 1500 aut. Například v Polsku, pro Lexus druhý největší trh v Evropě (první je Británie), ročně udají okolo 10 tisíc aut, často ovšem se slabšími motory a chudšími výbavami. Také proto to bude mít nový Lexus LBX v Česku těžké. Pro místní je totiž možná moc „levný“.

V našich končinách si lidé rádi připlatí, nakonec proto možná skončí u většího modelu UX, který po faceliftu dostane výkonnější dvoulitrový hybrid z Toyot Corolla a Corolla Cross se 144 kilowatty. Ten by totiž v hezky vybavené linii Business Edition mohl začínat okolo 880 tisíc. Lexus LBX přitom startuje na 699.000 Kč, jedno z potenciálně nejprodávanějších provedení Emotion Tech pořídíte za 829 tisíc. LBX se tudíž bude muset hodně snažit.

Akční ceník Lexus LBX 1.5 Hybrid FWD

LBX 699.000 Kč Comfort 749.000 Kč Elegant Tech 799.000 Kč Emotion Tech 829.000 Kč Relax Advanced 959.000 Kč Cool Advanced 999.000 Kč

A aby toho nebylo málo, japonská novinka musí obhájit také svůj původ v Toyotě Yaris Cross, jež je s 2751 exempláři letos po corolle druhým nejoblíbenějším modelem značky v Česku. Na mysli mám především tříválcový hybrid, který je však kultivovanější než v sesterském modelu, kde si odhlučnění spalovacího agregátu vysloužilo kritiku. K tomu se ještě ostatně dostanu.

Prcek v prémiovém obleku

Lexusu LBX to naživo moc sluší. Vůz získal trochu jiný design než většina ostatních modelů prémiové značky z Japonska. Místo hran mu návrháři vtiskli zakulacené tvary. Přece jen míří na trochu jiné publikum než zbytek portfolia, přičemž ženy budou hrát významnou roli. Proto také Lexus přišel s větší mírou individualizace. Exteriér můžete obléci do jednoho z devíti laků, osm z nich (logicky kromě černé) můžete zkombinovat s černou střechou a předními sloupky.

V závislosti na verzi máte uvnitř na výběr z klasického látkového čalounění, syntetické kůže s perforováním či bez něj, semianilinové kůže a klasické usně se semišem Ultrasuede. Takový výběr u Lexusu přitom nebývá pravidlem.

V přímém srovnání s Toyotou Yaris Cross vynikne výrazně hezčí a kvalitnější interiér. Tvrdých plastů je zde pomálu, většinou v horní části obložení dveří (a i zde jsou příjemné na omak) nebo na spodku palubní desky. U ní trochu zamrzí vystrčený kastlík před spolujezdcem. Zapuštěné víko by vypadalo lépe.

Video se připravuje ...

V segmentu malých crossoverů je head-up displej ještě rarita, LBX jej ovšem v rámci paketu Advanced pro dvě nejvyšší linie Relax a Cool nabízí. Za 70 tisíc dostanete ještě sympaticky hrající audiosystém Mark Levinson se 13 reproduktory, panoramatický parkovací systém, aktivní akustický systém potlačující nežádoucí zvuky od motoru a další prvky.

Prostornost odpovídá Yarisu Cross, byť na zadních sedadlech je minimálně pocitově více místa. Za 185 centimetrů vysokého kolegu jsem si v druhé řadě přesto pohodlně sedl pouze díky roztaženým nohám. LBX ovšem není bráno jako rodinný vůz, nýbrž jako druhé auto v rodině pro maximálně dvoučlennou posádku. Tomu ostatně odpovídají i užší zadní dveře, které při nástupu i vystupování od dospělého vyžadují trochu pružnější tělo.

V závislosti na verzi a výbavě se objem zavazadlového prostoru pohybuje od 315 do 402 litrů (záleží na přítomnosti subwooferu a poloze podlahy), přičemž sklopením zadních opěradel získáte necelý kubík. Na tašku do posilovny či větší nákup je to v případě vyšší hodnoty úplně dostatečné. Zmíněné UX je na tom ostatně velmi podobně. Navíc má poměrně úzké páté dveře, které znesnadňují manipulaci s většími předměty.

Srovnání rozměrů Lexus LBX Toyota Yaris Cross Délka 4190 mm 4180 mm Šířka 1825 mm 1765 mm Výška 1550-1560 mm 1550-1560 mm Rozvor 2580 mm 2560 mm Zavazadlový prostor 315-994 l 320-1097 l

Pouze s jedním hybridem

Zatímco Toyotu Yaris Cross po modernizaci můžete mít s dvěma hybridy s výkony 85 a 96 kilowattů, Lexus LBX nabídne jeden hybridní pohon o výkonu 100 kW. Jedná se o tentýž pohon jako u toyoty, jen s vyšším výkonem. Oba vozy stojí na platformě GA-B, lexus je ovšem o trochu větší, což poznáte i z přímého srovnání v tabulce výše.

Za 50.000 Kč si můžete připlatit za druhý elektromotor na zadní nápravě, ve výsledku ovšem stačí předokolka. Do města je tahle kombinace ideální a zcela dostatečná.

Tříválec o objemu 1,5 litru s nově přidaným vyvažovacím hřídelem pro utlumení dunivých zvuků v kabině doplňuje vylepšená převodovka s plynule proměnitelným převodem a jednotka pro řízení energie ve prospěch nižší spotřeby, menších ztrát, snížení spotřeby a zmenšení rozměrů. Nová je bipolární NiMH baterie s kapacitou 1,0 kWh s nízkým elektrickým odporem a vysokým výkonem pro okamžitou odezvu elektromotoru.

Technické údaje Lexus LBX Pohon FWD AWD Motor R3, benzin R3, benzin Typ spalovacího motoru M15A-FXE M15A-FXE Zdvihový objem 1490 cm3 1490 cm3 Výkon spalovacího motoru 67 kW při 5500 ot./min 67 kW při 5500 ot./min Točivý moment spalovacího motoru 120 Nm při 3600-4800 ot-/min 120 Nm při 3600-4800 ot-/min Typ elektromotoru Synchronní s permanentním magnetem Synchronní s permanentním magnetem + asynchronní (indukční) vzadu Systémový výkon 100 kW 100 kW Zrychlení 0-100 km/h 9,2 s 9,6 s Maximální rychlost 170 km/h 170 km/h Pohotovostní/užitečná hmotnost 1280-1350/405-475 kg 1365-1415/405-455 kg Kombinovaná spotřeba 4,4-4,7 l/100 km 4,6-5,0 l/100 km Nádrž 36 l 36 l

Při jízdě je spalovací motor slyšet hlavně při zvýšeném zatížení. Jakmile mu trochu šlápnete na krk, příliš nepomohou ani reproduktory snažící se podobné zvuky potlačit (jejich zásah v tomhle případě poznáte snad jen podle trochu jemnějšího zvukového projevu). Při jízdě po dálnici, kde měly hybridy obvykle problém udržet svou vysokou hladinu kultivovanosti, je však Lexus LBX překvapivě tichý.

I když plynový pedál k zemi přitlačíte trochu více, hluk z motorového prostoru je minimální. To už spíše slyšíte aerodynamický svist od vnějších zpětných zrcátek a valivý hluk od pneumatik. Ty mohou být až osmnáctipalcové. V tom případě ovšem počítejte s mírnými kompromisy ohledně cestovního komfortu. Samotné odpružení je totiž celkově tužší, což v kombinaci s většími disky pocítíte o to více. Zejména v českých městech proto odpružení LBX občas nemusí utlumit všechny nerovnosti. Ostrých a hlasitých rázů se ale dočkáte pouze v krajních případech.

Naproti tomu na hezkých silnicích budete za pevnější jízdní projev rádi. Nejmenší lexus se díky němu chová jako klasický hatchback. Náklony karoserie téměř nezná, příjemné je také vedení stopy. I ve vyšším tempu vás auto poslouchá a před zatáčkami neodmlouvá. Samotné řízení je spíše lehčí a bez větší odezvy od předních kol, u podobného auta je však citlivost naprosto podružná.

Dynamika je Lexusu LBX je naprosto adekvátní jeho primárně městskému a příměstskému charakteru. Absenci přeplňování zde nahrazují rychlé reakce elektromotoru, na jehož plynulý a tichý chod si rychle zvyknete. Zejména ve městě lze s trochou návyku jezdit primárně bezemisně. Stačí předvídat, zrychlovat lineárně a příliš netlačit na pilu. Ani na dálnici ovšem nebudete mít problém udržet tempo s výrazně silnějšími auty v levém pruhu. Problém může způsobit pouze náhlá potřeba akcelerace z nižší rychlosti (třeba když chcete předjet pomalý kamion vpravo). To je však společné všem autům s podobným i mírně vyšším výkonem.

S ohledem na vyšší zatížení během prvních jízd mi průměrná spotřeba okolo 5,3 litru na 100 kilometrů připadá více než přijatelná. Ve městě ji navíc hravě udržíte pod pěti litry, nad šest se dlouhodobě dostanete jen agresivním jízdním stylem, případně v zimě na krátkých trasách.