Lexus LBX naživo: Na malém prostoru spousta komfortu

Nový nejmenší lexus je vážně drobeček, ale nabídne v podstatě všechno, co byste očekávali od větších vozů značky – kvalitní čalounění, bohatou výbavu i třeba aktivní potlačení okolního hluku. Na statické premiéře jsme ho prozkoumali do detailu. České ceny začínají těsně pod 700 tisíci korun.

Se slovy „malý lexus“ si člověk dosud mohl spojit modely CT nebo UX, nově však do nabídky této luxusní japonské značky přibývá nový model, který těmto slovům dává zcela jiný význam. „Lexus Breakthrough Crossover“, zkráceně LBX, se několik týdnů po oficiální premiéře ukázal novinářům také naživo, takže jsme ho mohli detailně prozkoumat.

Prohlásit ho pouhou Toyotou Yaris Cross ve slušivém sáčku by bylo hrubě nepřesné. Sice s ní sdílí platformu GA-B i obě varianty pohonu, ovšem platforma byla rozšířena a LBX má oproti yarisu cross i delší rozvor náprav a kratší převisy. Rozhodně to tedy není stejné auto, „obalené“ do prémiové kůže.

Na prezentaci se dozvídáme, že LBX bylo vyvinuto tak, aby splnilo očekávání evropských zákazníků. V souladu s tím Lexus očekává, že 60-70 % prodejů tohoto modelu bude v Evropě. Jestli se evropským zákazníkům bude natolik líbit, ukáže až čas, ovšem nakročeno k tomu má poměrně dobře.

Video se připravuje ...

To jednak po stránce designu, který vpředu kombinuje známou vřetenovitou masku s „Resolute Look“, linkou napříč šířkou přídě spojující lehce zamračená přední světla, kterou přinesl koncept LF-S v roce 2003. Výsledek je o poznání méně kontroverzní oproti jiným moderním lexusům s vřetenovitou maskou.

Vzadu designéři spojili lampy svítící linkou, jak je u prémiových aut dnes časté, a opticky vůz rozšířili navržením vozu tak, aby zezadu vzdáleně připomínal tvary kagami mochi – tradičního japonského novoročního dezertu. Komu japonské sladkosti nevoní, může tvar přirovnat k základně a „tělu“ sněhuláka. Ve výsledku design LBX nepřipomíná Toyotu Yaris Cross ani vzdáleně.

Lexus LBX

Interiér je na tom velmi podobně. Zapomeňte na „tablet“ trčící z palubní desky, designéři umístili displej starosvětštěji až pod výdechy ventilace. Částečná integrace ovládání klimatizace do displeje ovšem znamená, že displej může mít necelých deset palců úhlopříčně a ještě pod ním zbude kousek místa na ta nejdůležitější fyzická tlačítka, jako je ovládání teploty či zapínání ofuku čelního skla nebo vyhřívání toho zadního.

Místo tu našly i dva porty USB-C a pozorný pohled odhalí úzkou schránku před voličem převodovky. Sem se dá odložit telefon, ovšem pokud ho k vozu takto připojíte kabelem, bude ten kabel neprakticky trčet do prostoru. Podpora zrcadlení smartphonu je samozřejmá už v základní výbavě, ovšem bezdrátově to funguje jen v případě Apple CarPlay. Uživatelé Androidu Auto musí použít kabel.

Prostorností odpovídá svému segmentu

Platforma GA-B byla pro LBX rozšířena o 6 centimetrů, ovšem pořád je třeba k LBX přistupovat jako ke crossoveru segmentu B. Zejména pro řidičova kolena není v příčném směru dvakrát hodně místa, ale to je dáno tvarem středové konzole a když si obě kolena opřu, nikde mě nic netlačí.

Lexus LBX

Oproti yarisu cross má LBX také prodloužený rozvor náprav, ovšem že by bylo na zadních sedačkách více místa, říci nemohu. Zatímco do yarisu cross se „za sebe“ s výškou 184 cm tak tak vejdu, tady je – patrně kvůli odlišnému tvaru předních sedaček – prostoru mnohem méně.

Kdybych měl jet vzadu, musel by přede mnou sedět někdo podstatně menší než já. Zavazadelník však navzdory tomu, že jeho objem 332 litrů u předokolky, resp. 240 litrů u čtyřkolky na papíře nenadchne, působí docela prostorně.

Lexus LBX

LBX v každém případě pravděpodobně nebude autem, v němž by pravidelně jezdívali vysocí lidé, takže zpátky k tomu nejdůležitějšímu v kabině vozu značky Lexus – ke komfortu. Jak LBX jezdí, jak je třeba odhlučněné, zjistíme až při prvním svezení, ovšem první dojem dává docela velké naděje, že komfortu na palubě bude až až.

Červený kousek na fotkách má sedačky či volant čalouněné koženkou jménem Tahara a nutno uznat, že materiál je to na dotek jemný a veskrze příjemný. Samozřejmě, semianilinová kůže, kterou LBX nabídne v jiných výbavových provedeních, bude určitě jinde, ovšem v rámci dnes moderních syntetických kůží je tahle opravdu vynikající.

Za zmínku stojí třeba také elektronické kliky zvenčí i zevnitř, do nichž jsou integrované kliky mechanické pro nouzový přístup. Když zkouším ty vnější, které mají formu malé páčky zespod madla, nedaří se mi zadní dveře otevřít, ovšem je nutno mít na paměti, že před námi stojí předprodukční vůz, u nichž je běžné, že ne všechno je dokonalé.

Výbavy jsou nově „atmosférami“

Lexus u nás nabídne LBX v šesti variantách výbavy, ovšem dal jim zcela odlišná jména oproti ostatním modelům a nazývá je „atmosférami“. Základní LBX s šedým látkovým interiérem nabídne dvouzónovou klimatizaci, hlasové ovládání infotainmentu, multifunkční volant, couvací kameru, elektrická okna, zrcadlení smartphonu, elektrické kliky, LED světla na obou koncích auta či 17“ litá kola.

Lexus LBX

Ve standardu je také suita jízdních asistentů a hlídačů Lexus Safety System+. Ta obsahuje adaptivní tempomat, hlídání jízdních pruhů, asistent poloautonomní jízdy či sledování dopravních značek. Také tu je asistent nouzového brzdění, stabilizace, hlídač tlaku v pneumatikách nebo systém monitorující bdělost řidiče.

V rámci dalších stupňů, nazvaných Elegant, Emotion, Relax, Cool či Original Edition – ta je k mání jen v předprodeji, který trvá do konce letošního roku – přibývají různé luxusní prvky jako bezdrátová nabíječka mobilu, elektrické páté dveře, elektrická sedačka řidiče, elektrochromatické vnitřní a levé vnější zpětné zrcátko, bezklíčový přístup nebo již zmíněná syntetická či pravá semianilinová kůže na sedačkách, volantu či i palubní desce.

A pak tu jsou skutečně luxusní prvky výbavy, jako audiosystém Mark Levinson, aktivní potlačování okolního hluku, kamery pro 360° zobrazení okolí vozu, ambientní osvětlení s výběrem z 50 barev, head-up displej nebo technologie LED Matrix pro přední světlomety.

Lexus LBX

Idea vozu na českém trhu je, že když se tu dá prodat pár tisíc yarisů cross ročně, proč by Lexus nemohl prodat aspoň pár stovek podobně velkých, ale patřičně luxusních vozů? Odpověď se nabízí v nepatrné velikosti segmentu prémiových městských crossoverů – ročně se jich v Česku prodá na tři stovky.

Lexus cílí na 500 prodaných LBX ročně, což je velmi ambiciózní. Výrazně pomoci však může ceník, který je nastaven na dnešní dobu velmi, velmi příznivě. Základní cena vozu v předprodeji, který běží až do konce letošního roku, je 699 tisíc korun. S paketem Comfort, který obsahuje bezklíčový přístup, vyhřívané sedačky, parkovací čidla na obou koncích auta, bezdrátovou nabíječku mobilu či třeba hlídání mrtvého úhlu a příčného provozu za vozidlem, přijde na 750 tisíc korun.

Předprodejní ceník Lexusu LBX Motorizace 1.5 Hybrid FWD LBX 699 000 Kč Comfort 749 000 Kč Elegant Tech 799 000 Kč Emotion Tech 829 000 Kč Relax Advanced 959 000 Kč Cool Advanced 999 000 Kč Original Edition 1 190 000 Kč

Pohon všech kol E-Four, o který se stará druhý elektromotor na zadní nápravě, je pro každou z verzí padesátitisícovým příplatkem.

K hlavním konkurentům LBX má podle českého zastoupení Lexusu patřit Mini Countryman, který s 1,5l tříválcem o 136 koních s cenou začíná těsně pod 810 tisíci korunami. Volba pohonu 4x4 zvedne základní cenu na 907 tisíc korun; motor zůstává stejný.

Jediná motorizace, dva pohony

Pod kapotou LBX bude na českém trhu pracovat výhradně hybridní ústrojí, které bude kombinovat řadový zážehový tříválec o objemu 1,5 litru bez přeplňování se synchronním elektromotorem s permanentním magnetem. Je to technika z yarisu cross, ovšem prošla zásadními změnami.

Tříválec dostal novou vyvažovací hřídel a nové hydraulické silentbloky pro jemnější chod, menší vibrace a hluk, elektromotor je silnější a převodovka, bezestupňová skříň nazývaná e-CVT, dostala lehčí materiály. Lehčí a prostorově méně náročná je i nikl-metal-hydridová trakční baterie.

Lexus LBX

Spalovací motor sám o sobě dává 92 koní a 120 Nm, elektromotor přidává 80 koní a 141 Nm pro kombinovaný výkon systému 136 koní. Data o zadním elektromotoru zatím nejsou k dispozici, ovšem je-li pohon stejný jako v yarisu cross, bude zadní elektromotor relativně slabý a použitelný k rozjezdu a jízdě velmi nízkými rychlostmi za zhoršené adheze. Kombinovaný systémový výkon má i ve verzi s pohonem E-Four být 136 koní.

U hybridu je důležitější spotřeba, ovšem její oficiální normovaná hodnota zatím není známá. Lexus však odhaduje, že u předokolky bude nejvýše 4,8 l/100 km v kombinovaném režimu. Samozřejmě se dá očekávat, že čím nižšími rychlostmi se bude vůz pohybovat, tím častěji pojede na elektřinu a tím nižší bude spotřeba benzínu – a naopak, samozřejmě.

Jak na tom bude LBX s jízdními vlastnostmi, se dozvíme při prvním svezení. Budeme si na něj však muset ještě pár měsíců počkat. Zatímco prodej u českých dealerů už běží, automobilka uvádí, že výroba LBX začne v listopadu letošního roku a první vozy se k českým zákazníkům dostanou na konci ledna 2024.