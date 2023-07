Za volantem nabroušených Audi RS6 a RS7 performance: Cestovat, sportovat, bavit se!

Ne náhodou jsme byli k prvnímu svezení s omlazenými ostrými audi pozvání právě do Kalifornie. Zámořský trh je pro značku se čtyřmi kruhy mimořádně důležitý a v případě nazlobené „sedmičky“ dokonce jeden z klíčových.

Hodinu a půl cesty autem (někdy i dvě a půl, záleží na místním nevyzpytatelném provozu) od San Francisca se nachází vinařská oblast Napa Valley. Zatímco samotná metropole ve vás při průjezdu centrem může zanechat rozporuplné dojmy, které do představ formovaných kultovními americkými filmy mají hodně daleko, venku z centra už je to ta správná romantická atmosféra Gilmorových děvčat. Právě sem se s novinkami přijíždíme seznámit.

Kroky k odlehčení

Divize Audi Sport slaví čtyřicáté narozeniny a k takovému jubileu si jen těžko mohla nadělit hezčí dáreček. Premiéra modelů Audi RS6 a Audi RS7 se uskutečnila v roce 2019, před časem došlo na omlazovací proceduru a také představení vrcholových variant performance.

Srdcem obou vozů zůstává osmiválcové biturbo TFSI s objemem 4,0 litru, jehož plnicí tlak se zvýšil z 2,4 na 2,6 baru a instalována byla i větší turbodmychadla. Tušíte správně, motor si polepšil i po stránce parametrů. Maximum výkonu vzrostlo o 30 koníků na 463 kW (630 k), točivý moment o 50 newtonmetrů na 850 Nm. U obou vozů to znamená zlepšení akcelerace z klidu na stovku o dvě desetinky (3,4 s), maximální rychlost tu s dynamickým balíčkem dosahuje až 305 km/h.

V rámci performance úprav to však nejsou jediné inovace. V motorovém prostoru a zadní části interiéru bylo použito menší množství zvukové izolace, což podle tvůrců přispívá k purističtější akustice v kabině a zároveň redukuje hmotnost o osm kilogramů.

Ušetřit další kila mohou i příplatková kola. Vedle standardních jednadvacítek a dvaadvacítek se nabízí ještě 22“ obutí lehké konstrukce. Kola mají design pěti paprsků ve tvaru písmene Y a kromě lepšího chlazení brzd šetří sada oproti standardním dvaadvacítkám rovných dvacet kilogramů.

Kola jsou obuta do speciálních pneumatiku Continental Sport Contact 7 s rozměrem 285/30 R22. Tyto šlupičky přispívají k lepšímu gripu za všech podmínek, snižují sklony k nedotáčivosti a přispívají k lepším jízdním vlastnostem. Že vám to přijde jako marketingové klišé? Měření ukázalo, že jen brzdná dráha ze 100 na 0 km/h se s tímto obutím zkrátila o dva metry.

Standardem je spojení s osmistupňovým automatem a trvalý pohon všech kol quattro. Mechanický mezinápravový diferenciál je také nový, lehčí a kompaktnější. Při prokluzu kol je větší točivý moment automaticky přenášen na nápravu s lepší trakcí – až 70 % může směřovat dopředu, případně až pětaosmdesát procent vzad.

Dynamický paket RS je u verze performance standardem. Součástí je maximální rychlost až 280 km/h, dynamické řízení všech kol a sportovní diferenciál quattro na zadní nápravě.

Volitelně mohou zákazníci sáhnout také po balíčku RS plus. Ten už maximálku posune na 305 km/h a má keramické brzdy, které sníží hmotnost o dalších 34 kilogramů.

Vypadají úžasně!

Už při prvním setkání s novinkami mi bylo jasné, že minimálně jejich externí design bude napříč sociálními sítěmi slavit mimořádný úspěch. Audi sem totiž přivezlo velmi zajímavé konfigurace včetně nových lakování v matném odstínu. Novinkou je třeba modrá, kterou si v galerii můžete prohlédnout na voze RS7. A naživo? Snad ještě lepší!

Obzvlášť v amerických podmínkách, kde jsou dominantou obří SUV v nejrůznějších variantách, působí rychlé audi posazené co nejvíce u asfaltu jako zjevení. Dravé siluety, obrovská maska se zamračeným pohledem, výrazné dvaadvacítky… to všechno podtrženo sympatickým detailem vybraných zámořských států – absencí přední poznávací značky. Toto by se mělo s okamžitou platností zavést všude. No řekněte, nevypadá pak auto o poznání lépe?

V modrém odstínu našla sportovní divize Audi evidentně zalíbení. Zatímco doposud se detaily v kabině nabízely jen v šedém a černém provedení, nově můžete zvolit i modrou. V mořském zbarvení dostanete například bezpečnostní pásy, ozdobná obložení kabiny mohou být zase zhotovena z karbonových vláken s modrými zdobnými prvky. Napříč interiérem pak nechybí ani kontrastní modré prošívání. Sympatické oživení!

Pracoviště řidiče se třemi obrazovkami a sportovně tvarovanými sedadly zůstává nezměněno, jen digitální štít v kapličce vám tady mění zobrazení otáček ze zelené na žlutou a červenou, aby poradil, kdy je v manuálním režimu ideální zařadit. Funkce launch control zase signalizuje novými symboly semaforu ideální okamžik pro vystřelení směrem kupředu. Inu, na poznání všech drobných inovací bychom potřebovali více než jede testovací den.

Cestovatel i sportovec

Vyznat se v konfiguracích aut dostupných v rámci prvních jízd je vcelku snadné – matně lakové vozy mají sportovnější podvozek Dynamic Ride Control (DRC) a keramickou brzdovou soustavu, auta s lakem klasickým dostávají standardní vzduchové odpružení a brzdy ocelové.

Pro první kilometry volíme nabušenou a nekompromisní variantu. Sedmička je sice v daném provedení vhodná i pro návštěvy závodních okruhů, my tu však máme k dispozici „jen“ veřejné komunikace… a zrovna v USA se do křížku s policí dostat tak úplně nechceme. Rychlostní limity jsou tu bohužel mimořádně striktní. Na bezpečných rovinatých úsecích smíme jet převážně 55 mil za hodinu (tedy necelou devadesátkou), před sebemenším zakroucením zatáček jsme varováni třicítkou.

Na našem nadšení z vyzkoušení místního provozu to ale nic nemění. S kolegou vyrážíme na zhruba sto padesát kilometrů dlouhou horskou štaci, kde přeci jen pár příležitostí naložit „plný knedlík“ dostáváme. A protože jedeme pomyslným nejvíc, přepínáme rovnou do sportovního módu! Auto v takovém případě reaguje na sešlápnutí plynového pedálu okamžitě, motor otáčkoměrem prochází jako nůž máslem a silou odpovídající papírovým předpokladům táhne ochotně až k červeným čísílkům.

Silničky na americkém venkově jsou překvapivě podobných kvalit jako české okresky. Hrubší povrch, náhlé díry a výmoly, vyjeté koleje… tady si říkáme, jestli striktněji naladěný podvozek s obouvanými dvaadvacítkami není už trochu moc. Auto není vyloženě nekomfortní, ale víte o sebemenším kamínku, na který jste zrovna najeli. A ani přepnutí do komfortního režimu zvýšenou plavnost nepřinese.

Naopak na hladkém podkladu v utažených zatáčkách je jízda vážně zážitkem. „Sedmička“ bryskně reaguje na pokyny volantem a nějakým zázračným způsobem šálí fyzikální zákony a maskuje svou dvoutunovou pohotovostní hmotnost. Jasně, není to žádný lehkonohý sporťák, vzhledem ke všem výše popsaným technickým berličkám je však jízda laserově přesná.

Nová RS6 Avant

Pro odpolední část výletu přesedáme do RS6 Avant. Upřímně je mi tato karosářská verze o něco sympatičtější… vždyť kdo vám dnes dá 630 koní s příjemně nízkým posezem a kufrem, který bohatě poslouží i vícečlenné rodině? Navíc je auto vybaveno klasickými měchy a ocelovými brzdami. A jak jsem se ve finále sám přesvědčil, asi bych nutně nepotřeboval utrácet za absolutní strop nabídky.

Keramické brzdy budou při ostrém dovádění na trati jistě k neutahání a pravdou je, že jejich nástup je okamžitý a intenzivní. Na normální okreskové ježdění je ale soustava přehnaně citlivá a je prakticky nemožné zpomalit konstantně tak, aby s sebou celá posádka necukla. To s brzdami ocelovými žádný takový problém nebyl. Auto zastavuje jemně, žádné nenadálé škubání se tady nekoná.

A ve finále na silnicích nevalné kvality přijde vhod i „základní“ podvozek. Ten je ve sportovním módu příjemně tuhý a také o výraznějších nerovnostech umí dát vědět. Když jej ale přepnete do komfortu, začne být výrazně poddajnější a celá jízda příjemnější. Neříkám, že volba jednoho či druhého je dobře nebo špatně. Jen záleží na vašich preferencích.

Nové eresové audi umějí být příjemným cesťákem a stovky kilometrů slupnout naráz jako malinu, zároveň si ale můžete nakonfigurovat i variantu, která na závodní trati vypráší leckterý ryzí sporťák. A vzadu přitom klidně veze 660 litrů nákladu!

Závěr

První ochutnávka rychlé čtveřice kruhů nás hodně namlsala. Už teď víme, že novinky ve verzi performance budou na českém trhu začínat nad hranicí 3,5 milionu korun, přičemž sedmička bude oproti kombíku nepatrně dražší. Co nevidět si budete moci prolistovat kompletní český ceník včetně veškerých příplatků. Sami jsme zvědavi, kolik si za vybrané položky budou v Ingolstadtu účtovat…

A nebudeme čekat dlouho. První kusy RS6 a RS7 performance už míří do České republiky, brzy se tedy budete moci těšit i na plnohodnotný test z tuzemského prostředí. Tam vám všechny novinky můžeme představit podrobněji. Třeba i akustiku osmiválcové strojovny, která nám navzdory přísným limitům emisí zvuku přišla zvenčí pořád příjemně ryzí a hlučná. Tak brzy zase na viděnou!