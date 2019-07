Záchranářská ulička: Pravidla, která se sluší připomenout. A jeden odstrašující případ k tomu

Ve velkém se o ní hovořilo na podzim loňského roku. A není se co divit. Po dlouhé době se totiž měnila pravidla ohledně tvorby záchranářské uličky. Na tuzemských silnicích o vícero pruzích se totiž ulička pro policii, hasiče a záchranáře tvořila jinak než v okolních zemích. Ke změně došlo 1. října díky novele zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Ještě než se o záchranářské uličce pobavíme, připomeňme si oficiální znění zákona: „Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

V praxi to znamená, že záchranářská ulička vzniká vždy mezi levým nejrychlejším pruhem a těmi zbylými, přičemž má být alespoň tři metry široká. Dříve ji řidiči měli vytvářet naopak, tedy mezi krajním pravým pruhem a pruhy k němu přiléhajícími. Nově záchranářskou uličku tvoříme stejně jako ostatní evropské státy včetně Německa, Rakouska či Slovenska.

Definice toho, kde má záchranářská ulička vznikat, je jednoduchá. Existuje však i „tahák“ v podobě pravé ruky, kde palec symbolizuje levý pruh, ostatní prsty pak další jízdní pruhy. Šikovnou grafiku a velkou reklamní kampaň k novým pravidlům vytvořil už na podzim loňského roku BESIP, oddělení Ministerstva dopravy ČR. V níže přiloženém videu si můžete připomenout, jak přesně má tedy ulička vznikat:

360p 720p REKLAMA

Důležité však není jen to, kde má záchranářská ulička vzniknout, ale také jak. I o tom ostatně zákon hovoří. Připomíná, že uličku pro záchranné složky máme tvořit, už když do kolony dojíždíme, ne až v momentě, kdy za sebou slyšíme výstražné houkání. Právě tohle totiž může cestu záchranných složek k místu nehody rapidně urychlit.

Co nedělat v záchranářské uličce

Ani by nás nenapadlo vypíchnout fakt, že běžný motorista nemá v záchranářské uličce co dělat (ostatně za to hrozí pokuta až 2.500 Kč). To bychom ale nesměli vidět níže přiložený příspěvek, který na Twitteru publikoval Jan Beránek. Přiložené fotografie ukazují dálnici D7 u Slaného, kde se některým řidičům nechtělo čekat v koloně, tudíž se otočili a právě záchranářskou uličkou zamířili opačným směrem k nejbližšímu sjezdu.

Zakroužkujte pouze jednu správnou odpověď.



Záchranářská ulička slouží k:

a) průjezdu vozidel IZS a silničářů,

b) k předjíždění

c) k odjezdu z kolony



Stalo se dneska odpoledne na D7 u Slaného. Policie vyloučila, že by ta auta otočila sama. A teď zkoumá záznamy... @CT24zive pic.twitter.com/Q2C01KcICD — Honza Beránek (@JTBcz) 1. července 2019

K něčemu takovému by v nejkrajnějším případě skutečně mohlo dojít pod taktovkou Policie ČR, ta ale v danou chvíli řidičům nic takového nepovolila. Motoristé tak kvůli ušetřenému času riskovali nejen vlastní zdraví, ale rovněž zdraví někoho, kdo třeba na začátku kolony potřeboval pomoc. Jen připomeňme, že za přestupek couvání, otáčení nebo jízdy v protisměru na dálnici hrozí pokuta od 5 do 10 tisíc korun, jakož i odebrání řidičského průkazu na jeden rok či sedm trestných bodů v bodovém systému.