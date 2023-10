Zaparkovali ho do garáže, vyjel po 40 letech. Tento Brouk má najeto jen 3 km

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Takzvané stodolové nálezy pozapomenutých aut mohou mít různě zajímavou či i pohnutou historii. Volkswagen 1303 LS „Brouk“ Karmann Cabriolet z roku 1979, který se čerstvě prodal na britském aukčním portálu Classic Car Auctions, má historii velmi krátkou – za svůj život najel dle odometru pouhé 2 míle (3,2 km) a zbytek ho strávil zavřený v garáži.

To znamená, že to je možná nejméně ojetý brouk na světě – leda by někde někdo objevil kousek s jednou mílí, což nevypadá příliš pravděpodobně. Ovšem, novým autem rozhodně není – v garáži, údajně pod dekami, stojí od roku 1983.

Nový majitel tedy před sebou má hromadu práce na zprovoznění, pokud s autem bude chtít jezdit. Nestydíme se říci, že po stránce mechanických a elektrických částí půjde o kompletní renovaci, má-li být auto skutečně ve stavu nového. Ovšem, také vůz může strčit do muzea či sbírky a zachovat tak jeho unikátně nízký kilometrový proběh.

V aukci za něj zaplatil 49.500 liber, tedy asi 1,4 milionu korun. To je zhruba trojnásobek obvyklé ceny těchto vozů, jsou-li v dobrém stavu. Kdo majitelem je a jestli vůz zůstane v Británii, či se bude někam stěhovat, není známo.