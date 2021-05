Zapomenutá a nikdy nevybalená čezeta z USA už má nového majitele. Za kolik se vydražila?

Jestli vám informace o nikdy nejeté a ještě v tovární přepravce uložené "čezetě" z roku 1973 unikla, pak si určitě přečtěte náš původní článek. Ve zkratce jde o to, že do aukce v Las Vegas byla zařazena závodní motorka z České zbrojovky Strakonice, kterou z neznámého důvodu po transportu do přístavu v New Yorku nikdo nevybalil.

Aukční síň Mecum také nenabídla mnoho podrobností, zmiňuje jen modrou barvu, palivovou nádrž typu rakvička a objem motoru 400 kubických centimetrů.

Od našeho prvního článku už se pár věcí změnilo. Motorka především v dražbě našla nového majitele. Kdo jím je, bohužel nevíme, víme ale, že za závodní stroj v unikátním stavu nový vlastník zaplatil 13.200 dolarů, což je podle současného kurzu asi 285 tisíc korun.

A díky pomoci vás, našich čtenářů, také tušíme, jaká že to motorka strávila svůj dosavadní život v přepravce, zabalená do voskového papíru.

Mělo by jít o motokrosový speciál ČZ 400 typ 981.4 s dvoudobým jednoválcem o objemu 383 cm3 (někdy se uvádí 381 cm3, nebo 380 cm3) o výkonu 42 koní.