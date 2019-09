Zemřel Luigi Colani, proslulý designér, který uměl šokovat

Vizionář, světoběžník a extravagantní průmyslový designér Luigi Colani se narodil v Berlíně 2. srpna 1928 jako Lutz Colani. Nebyl tedy Švýcarem, jak se mnohdy mylně uvádí, nýbrž Němcem. I když... švýcarskou národnost měl jeho otec, ovšem s kurdskými kořeny, matka zase pro změnu pocházela z Polska. Po druhé světové válce studoval mladý Lutz nejprve sochařství na berlínské „Akademie der Künste“, později se pustil do studia aerodynamiky na pařížské Sorbonně. Obojí ho logicky ovlivnilo v další práci. Začínal v Kalifornii u výrobce letadel McDonnell Douglas.

GT Spider

Jeho první realizovaný návrh berlinetty na podvozku Alfa Romeo 1300 byl velmi úspěšný – v roce 1957 jako první sportovní vůz zajel na severní smyčce Nürburgringu čas pod magickou hranicí 10 minut. Jeho třináctistovku měl na svědomí jistý Carlo Abarth. Tehdy si také designér změnil křestní jméno, z Lutze se stal Luigi. BMW 700 převlékl do závodního hávu, stvořil plastový monokok. V roce 1960 se začal vyrábět GT Spider, malý dvoumístný otevřený sportovní automobil. Pod kapotou měl čtyřválcový jedenapůllitrový boxer Porsche, který ovšem dále vyladil znovu věhlasný Abarth na věru půvabných 110 koní (81 kW).

Podvozek pocházel stejně jako agregát původně z Brouka. Celkem vzniklo 261 vozů, jejichž výrobu zajišťovala berlínská firma Canadur GmbH. Jiné prameny však uvádějí až 1.700 postavených automobilů. Několik z nich se nachází v České republice a občas jsou k vidění naživo, zúčastňují se veteránských akcí.

Colani samozřejmě nenavrhoval pouze automobily, ale i ostatní dopravní prostředky: letadla, vlakové soupravy, motocykly. Zmíněný GT Spider byl ovšem jediným osobním, potažmo sportovním vozem, který se vyráběl alespoň v malých sériích, ostatní zůstaly buď ve stadiu nepojízdných maket v „životní“ velikosti, nebo se následně dočkaly jediného funkčního vzorku. V oblasti nákladních a obytných vozů se tato praxe změnila až nedávno...

Formule 1



V roce 1972 vzbudil rozruch svou kreací pro formuli 1. Eifelland 21 byl postaven na podvozku Marchu 721 a celý projekt sponzoroval německý výrobce obytných přívěsů Eifelland Caravans, proto monopost nesl tuto značku. Design byl typickým Colaniho výtvorem: zakulacená přední část nesla přítlačné křídlo, vstup vzduchu se nacházel také vpředu a vrcholem bylo jediné centrálně umístěné zrcátko před jezdcem! Tím byl taktéž Němec: Rolf Stommelen a upřímně, moc toho před sebou neviděl. Příď monopostu byla během sezony dvakrát upravena, získala konvenčnější vzhled, Colaniho modifikace v praxi bohužel nefungovaly. Stommelen to dotáhl maximálně na desátá místa v Monte Carlu a britském Brands Hatch. Tenkrát však bodovalo jen prvních šest v cíli.

Po Velké ceně Rakouska, kdy Rolf sice dojel, ale se ztrátou šesti kol nebyl klasifikován, tým ze startovního pole zmizel... Jasná slepá ulička. Do statistik si zapsal osmičku absolvovaných Velkých cen. Colani se později vrhl na obojživelné vozy a dále ekologii, v roce 1981 jeho prototyp 2 CV (ano, jako konstrukční základ posloužila legendární „kachna“) dosáhl spotřeby 1,7 litru na 100 km, což tehdy znamenalo světový rekord. Jenže se sériovým motorem i podvozkem a čtyřmi místy uvnitř, hodnotu měla na svědomí pouze aerodynamická karoserie...

Úplně z jiného soudku byl stejně starý koncept BMW M2, ten měl pohánět vidlicový osmiválec se dvěma turby. Kdyby ovšem jezdil... O rok později Colani přesídlil do Japonska, kde navrhoval fotoaparáty pro Canon včetně veleslavného typu T90 i prototyp Le Mans pro Mazdu (1983). V roce 1986 se vrátil do Evropy, konkrétně do švýcarského Bernu. Vytvořil nejen projekt futuristického kapkovitého off-roadu (1987), který nazval podle prvního muže SSSR Michaila Gorbačova Lada Gorbi, ale i pera, sluchátka a na začátku 90. let také uniformy pro leteckou společnost Swissair!

Světový rekord I náklaďáky

V roce 1991 prototyp Testa d'Oro, který používal mechanické skupiny Ferrari Testarossa a postavila jej německá firma Lotec, zajel světový rekord aut s katalyzátorem na solné dráze v Bonneville (351 km/h). Tento vůz nesl stejné jméno jako odvážnější Colaniho studie z roku 1989 na totožném základu. Stylistické modifikace rekordní Testarossy neměl na starosti nikdo jiný. Pětilitrový plochý dvanáctiválec vyladil Ferdinand Pietz na 515 kW (750 koní) a 900 N.m, dostal totiž dvě turba.

Už ve druhé polovině 70. let také návrhář začal pracovat na designu nákladního automobilu budoucnosti, který se dočkal funkčního vzorku v roce 1995, šasi a „srdce“ nesly značku Mercedes-Benz. Od té doby vznikly další pojízdné exempláře na podvozcích M-B a DAF. Nakonec se v roce 2016 dostaly do kusové produkce, společnost Maria Marchiho se sídlem ve Vídni a továrnou v německém Düsseldorfu staví superluxusní „paláce na kolech“ v několika provedeních. Pro Mercedes-Benz vyvinul také spací nástavbu a aerodynamické úpravy tahače řady 383 (1981).

Nebylo mu cizí ani použití rotačního motoru, v polovině 90. let minulého století pak navrhl dokonce počítačovou myš, která se vyráběla sériově. Samozřejmě i u ní ctil své organické linie „biodynamického“ designu inspirovaného přírodou, které ho tolik proslavily. Zajímavostí oplýval i „válečný“ Horch Mega-Roadster (1996). „Kdyby se Horch modelového roku 1943 skutečně vyráběl, vypadal by právě takto,“ nechal se tvůrce tenkrát slyšet. Navazoval na známý bílý L'Aiglon (1976), který vzpomínal na rok 1940, ale evokoval i tehdy rozmáhající se repliky. Ale jeho práce vyvolaly i opovržení a našlo se dost kritiků. Colani prosazoval své mnohdy šokující oblé linky rovněž v době, kdy zrovna nebyly v módě.

Oceňovaný

Za své výtvory získal během dlouhé kariéry bezpočet cen. Navrhoval i počítače, čluny, nábytek, čajové sety, televize, klavíry (dodnes je vyrábí Schimmel v Braunschweigu), brýle, uniformy pro hamburskou policii a mobilní domy. Založil několik návrhářských center. Už v polovině 90. let koketoval s myšlenkou přestěhovat se do čínské Šanghaje, což uskutečnil, ale pak se vrátil do Německa. Pracoval až do své smrti, kontroverzní, ovšem velmi významná postava dějin průmyslového designu zemřela 16. září 2019 v Karlsruhe.

Foto: Colani Trading AG, AWP, Marchi Mobile GmbH, Supercars Planet