Nové monokokové šasi, které dánská automobilka Zenvo vyvinula pro čerstvě odhalený hypersport Aurora, nebude mít jen jediné použití. Firma už nyní pracuje na menším, o něco levnějším sporťáku, který použije řadu součástek aurory.

„Můžeme ten monokok použít pro jiné projekty,“ říká Christian Brandt, šéfdesignér Zenva. „Příštím produktem, který nás čeká, je něco, co nazýváme ‚juniorským hypersportem‘, takže bude menší, kompaktnější, s nižší cenou. Aurora stojí tři miliony dolarů, to druhé bude zhruba za 1,8-2 miliony,“ pokračuje Brandt. Odhadovaná cena menšího stroje by tedy v přepočtu mohla být 39,8-44,2 milionu korun.

Automobilka plánuje použít i některé další nápady a technologie. Dvanáctiválec aurory, který má na V12 poněkud netradiční úhel sevření řad válců 90°, je navržený jako modulární, takže se z něj relativně snadno dá postavit osmi- nebo šestiválec. „Má šest turbodmychadel, každé z nich v podstatě krmí tři válce, takže když ho zmenšíte, máte dvě turba a šest válců,“ navrhuje Brandt.

Co ale čekat nemáme, je ryze elektrický supersport, a to navzdory tomu, že aurora zvládne ujet asi 35 km na elektřinu. Zákazníci značky elektromobil prostě nechtějí. „Známe své zákazníky, v procesu jsme s nimi hovořili, a to je taky důvod, proč máme V12. Nikdo nechtěl šestiválec nebo osmiválec a už vůbec ne elektřinu,“ rozvádí Brandt.