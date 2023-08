Automobilka Zenvo nemá dlouhou historii, ale o to extrémnější jsou výkony jejích aut. Doslouživší TS1 nabízela až bezmála 1400 koní, novinka jménem Aurora to posouvá ještě o pořádný kus dál. Její pohonné ústrojí je vysoko nad megawattem výkonu – dává 1378 kW, tedy 1874 koní.

Ne za všemi z nich ovšem stojí spalovací motor. Ten sám o sobě je pozoruhodný – je to vidlicový dvanáctiválec o 6,6 litru objemu, dopovaný rovnou čtyřmi turbodmychadly. Sám se blíží magickému megawattu, dává 1266 koní, tedy 931 kW, a 1400 Nm – alespoň tedy podle odhadů automobilky. Jak byste takovou věc pojmenovali, pokud byste byli automobilkou ze severské země? Mjølner, což je v dánštině Mjollnir, Thorovo kladivo. Jak jinak.

„Pokud by mimozemšťané přistáli na závodní trati a slyšeli by několik našich dvanáctiválců, zježily by se jim vlasy a z očí začaly téci slzy. Jsme emotivní bytosti a zvuk má význam,“ řekl Jens Sverdrup, šéf automobilky. V současné době je podle něj poslední šance vyrobit takový extravagantní motor.

Aby vůz splnil emisní normu Euro 7, byl nutný přídavek hybridního ústrojí. To tu však není jen kvůli emisím – má formu třech elektromotorů po zhruba dvou stovkách koní. Jeden je integrovaný k motoru a převodovce uprostřed auta a pomáhá s pohonem zadních kol, dva zbylé patří každý jednomu přednímu kolu. Tahle kombinace podle Zenva dokáže auroru vystřelit na stokilometrovou rychlost za 2,3 sekundy.

Automobilka odhalila najednou dvě varianty aurory – Agil a Tur, od slov „agilní“ a „touring“. Ta druhá je luxusnější a určená spíš na cestování než na závodní okruhy. Je o něco těžší – suchá, tedy bez kapalných náplní a řidiče má vážit méně než 1,45 tuny – ale benefituje právě z oněch dvou elektromotorů na přední nápravě. Díky menšímu přítlaku a s ním souvisejícímu menšímu odporu vzduchu má také zvládnout nejvyšší rychlost 451 km/h.

Zenvo Aurora

Varianta Agil má být ostřejší a lehčí o ty dva přední elektromotory, což znamená suchou hmotnost pod 1,3 tuny. Dvanáctiválec jinak zůstává beze změny, takže celkový výkon je podle automobilky 1469 koní. S tím se pojí i o dvě desetinky horší zrychlení na stovku a kvůli přítlaku téměř devíti metráků v rychlosti 250 km/h je nejvyšší rychlost odhadnuta na 365 km/h.

Konkrétní data o kapacitě baterie Zenvo nezveřejnilo, ani zda je vůz plug-in hybridem či „jen“ tzv. full-hybridem. Dle toho, že má zvládnout až 34 km ujet na elektřinu, spíš by to vypadalo na tu první možnost. „Stává se čím dál méně společensky akceptovatelným v pět hodin ráno nastartovat dvanáctiválec,“ podotkl Sverdrup, zčásti vtipem.

Video se připravuje ...

Navzdory ohromujícím hodnotám výkonů, zrychlení a maximálky ovšem podle něj aurora nikdy neměla být o těch číslech. „Je nám jedno, jak je rychlá na Nürburgringu, protože bude samozřejmě hrozně rychlá. Pro mě je důležitější, jestli se dá snadno nastoupit a vystoupit. To pro mě má větší cenu než sekunda v čase na kolo,“ uvědomuje si Sverdrup, že nastupování do hypersportů a zejména vystupování z nich je často akrobatická disciplína a že cílová skupina zákazníků neobsahuje jen mladé sportovce.

Podobně realistickým způsobem automobilka přistupovala k vývoji podvozku. Upřednostnila mechanický grip nad tím, že by adhezi pneumatik nějak výrazně pomáhala aerodynamika. „Nepotřebuji přítlak, když se v neděli ráno jedu projet,“ říká Sverdrup.

Přesto je aerodynamika pro auroru nesmírně důležitá. V obou provedeních vedou po stranách karbonového monokoku, tvořícího základ vozu, průduchy. Ty odhalují jak značné části monokoku, tak i některé díly zavěšení kol. „Nemáme co skrývat,“ říká Sverdrup.

Ohromný přítlak verze Agil je daný kromě zadního křídla také řadou dalších drobných změn oproti variantě Tur, která je zase uhlazená a elegantní. Obě spojují křídlové dveře, poznávací znamení nejednoho vrcholového hypersportu.

Zenvo Aurora

V interiéru je téměř všechno soustředěno k palcům řidiče na volantu. Centrální obrazovka zcela chybí, infotainment je místo ní promítán na jeden z displejů v kapličce přístrojů. Podpora Androidu Auto a Apple CarPlay je samozřejmostí. Co se rozdílů mezi verzemi v kabině týče, verze Tur je pohodlnější, s větším podílem koženého čalounění apod., verze Agil zase sází na lehkost.

Zenvo plánuje začít výrobu aurory v roce 2025 a chce vyrobit jen 50 kusů od každé varianty, celkem tedy 100 aut. Ceny mají začínat na 3,6 milionu eur (86,7 milionu korun) a možnosti personalizace budou, jak bývá u podobných aut zvykem, omezeny jen tloušťkou prkenice zákazníka.