Zetor propustí více než polovinu zaměstnanců. Odnesou to hlavně srdcaři

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors propustí ke konci července 160 lidí, tedy víc než polovinu ze současných 300 zaměstnanců. Jako důvod hromadného propouštění firma v tiskové zprávě uvedla změny ve výrobě. Zetor loni na podzim oznámil, že v Brně ukončí výrobu vlastních motorů a převodovek, zůstane vývoj, marketing, obchod a sestavování traktorů pro Evropu a USA. Změna výroby je naplánovaná od roku 2025.

„Zaměstnanci kromě zákonného odstupného dostanou i zvýšené odstupné podle kolektivní smlouvy. Zaměstnancům také poskytneme poradenství při hledání zaměstnání, vypracování životopisu a zorganizujeme setkání s úřadem práce. Zaměstnancům také zprostředkujeme kontakt na personalisty z jiných firem v rámci Brna, kteří nás určitě budou kontaktovat,“ uvedla mediální zástupkyně firmy Lucie Dušková. Dnes by se s vedením měli sejít zástupci podnikových odborů, kteří zatím o hromadném propouštění nemají informace.

Tradiční výrobce traktorů, kterému v posledních deseti letech klesají tržby i počty prodaných traktorů, plánuje změnou způsobu výroby i dalšími opatřeními snížit náklady meziročně o 200 milionů korun.

„Dosahujeme snižování nákladů zvyšováním efektivity práce jak u dělníků, tak u technicko-hospodářských zaměstnanců, digitalizací, úsporami ve spotřebě energií a především značným zmenšováním výrobních a skladových prostor závodu. Ty se podařilo zmenšit o 50 procent. Dále optimalizujeme náš obchodní model včetně afilací a dceřiných společností v zahraničí. Tyto kroky znamenají výrazný pokles nákladů – meziročně až o více než 200 milionů korun. Díky tomu se Zetor po krizových letech vrátí v roce 2025 zpět do zisku,“ uvedl dnes výkonný ředitel společnosti Róbert Harman.

Šéf odborů v Zetoru Alois Kazelle ČTK řekl, že o tak rozsáhlém propouštění nemá informace, dnes se ale mají odboráři sejít s vedením. „Mrzí mě to zejména kvůli lidem, kteří mají pár let do důchodu a jsou to srdcaři. Pracovali tady desítky let a ve firmě vydrželi i přes všechny turbulence, nešli si hledat práci jinam. A teď už budou mít problém si práci najít,“ konstatoval Kazelle.

Zetor snižuje počty zaměstnanců už deset let. Ještě v roce 2014 měl 783 zaměstnanců, větší propouštění oznámil v roce 2018, kdy mělo odejít okolo 40 procent lidí. Nakonec místo avizovaných 250 lidí odešlo 145 zaměstnanců. Podle poslední dostupné výroční zprávy společnosti za rok 2022 opustilo závod v průběhu roku 127 lidí a ve firmě pracovalo 349 lidí.

Vývoj hospodaření Zetor Tractors Rok Prodej traktorů Zisk/ztráta v mil. Kč Tržby v mld. Kč Počet zaměstnanců 2014 4178 275 3,8 783 2015 3773 144 3,7 681 2016 3144 102 3,2 679 2017 2765 117 2,9 655 2018 2080 -149 2,3 619 2019 2090 -114 1,96 474 2020 1788 -217 1,86 461 2021 1769 206 2,23 454 2022 1734 -103 2,34 349

Nezaměstnanost v Brně se pohybuje dlouhodobě okolo pěti procent, průměr JIhomoravského kraje byl za duben 4,2 procenta, celostátní 3,7 procenta. Na pracovním trhu je stále poptávka po řemeslnících a zaměstnancích z technických oborů.