Zetor končí s výrobou motorů a převodovek. Hledá spolumajitele

Výrobce traktorů z moravské metropole v roce 2026 oslaví 80 let od založení. Zatímco v rámci socialistického bloku měl Zetor o odbyt vcelku postaráno (moc jiných a kvalitativně srovnatelných traktorů ve Východním bloku ani v dalších spřátelených zemích nebylo), srovnání se západní konkurencí po roce 1989 na výrobce tvrdě dopadlo. Situaci se podařilo stabilizovat po roce 2002, kdy firmu převzala bratislavská společnost HTC Investments.

Ta však v současné době hledá strategického partnera, který by odkoupil až polovinu Zetoru a přinesl důležité finance na rozvoj. Výrobce traktorů se totiž do roku 2028 hodlá vrátit na tradiční trhy v Latinské Americe, Africe a Austrálii, kde je však velký tlak na cenu. Také proto expanzi na tyto trhy Zetor povede primárně ze své dceřiné firmy Zetor India. Podle Martina Blaškoviče, předsedy představenstva Zetor Tractors, totiž materiálové náklady v Zetoru tvoří 86 % ceny traktoru. A v Indii jsou tyto vstupy o třetinu nižší. Kompletní přesun výroby z Brna do nejlidnatější země světa prý ale nehrozí. Zetor má navíc v Indii také společný podnik s tamním partnerem VST Tillers Tractors, s nímž vyvinul dva nové modely traktorů. Jeden z nich se již vyrábí, přičemž na příští rok se počítá s produkcí 2000 exemplářů.

Spolu s tím Zetor oznámil konec výroby vlastních převodovek a motorů, které také podléhají emisním normám. A právě přizpůsobování agregátů těmto limitům je finančně velmi náročné. Brněnský výrobce proto vsadí na německé pohonné jednotky Deutz a převodovky od ZF (Německo) a italské společnosti Carraro. S tímhle krokem bude souviset též propuštění asi stovky z 399 zaměstnanců, přičemž na nákladech by společnost měla ušetřit přes 200 milionů korun ročně.

Zetor Tractors loni při tržbách 2,34 miliardy korun skončila po zdanění ve ztrátě 102,9 milionu. Letos se počítá s částkou okolo minus osmdesát milionů.