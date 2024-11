Znovuzrozený Jaguar se začíná klubat, automobilka odhalila nové logo

Automobilka Jaguar před nedávnem oznámila, že v rámci své renesance – sama používá slovo „Reimagine“ od doby, co tento plán v roce 2021 vznikl – na víc než rok úplně přestane prodávat nová auta. Vůz, který si v roce 2026 budou zákazníci moci koupit, už se ukázal v maskování; na odhalení designové vize, z níž bude vycházet, si musíme počkat do začátku prosince.

První model znovuzrozeného Jaguaru už testuje na veřejných silnicích Marek Bednář Novinky

Tiskové oddělení Jaguaru však nespí a v rámci příprav na velké odhalení konceptu Type 00, které proběhne na Miami Art Week, představila nové logo značky spolu s novou identitou. Od toho dosavadního se liší opravdu zásadně – není tak ostré, naopak je mnohem kulatější než dřív.

Ostatně, tvar každého písmenka vychází z kružnice; proto taky v logu nacházíme verzálkové J a G, ale naopak minusková písmena a a r. Navíc, J na začátku a r na konci jsou stejný znak, jen otočený vzhůru nohama. Ten také, v obou svých formách vepsaný v kružnici, tvoří kulaté logo značky, pojmenované „Artists Mark“ – „značka umělce“. Logo v podobě stylizovaného slova se zase jmenuje „Device Mark“ – „značka stroje“.

„Jaguar“ nebudou jen auta

Když je logo jemnější, „měkčí“, znamená to, že bude jemnější a měkčí i design aut, či snad auta samotná? Ne nutně. Jaguar už nechce být „jen“ značkou aut, nýbrž luxusním brandem, něco jako Hermès nebo Louis Vuitton. Právě logo to má vyjadřovat; už nemá být publikem spojováno výhradně s auty, jakkoliv auta do „světa luxusu“ Jaguaru patří, nýbrž právě s celým brandem.

Logo Jaguar | Jaguar

Nový nápis Jaguar neznamená, že by se značka zbavila všech svých dosavadních log. Zůstává přinejmenším tzv. „Leaper“, tedy logo skákajícího jaguára, které se v minulosti objevovalo jak ploché, tak i v podobě ornamentu na kapotě. Tuto podobu, sošky trčící fyzicky z přídě, už však mít nebude a jmenuje se „Makers Mark“ – „značka výrobce“.

Najdeme ho coby součást linek, které nově také patří k identitě značky. Ty se jmenují „Strikethrough“ a „striking“, tedy „nápadné“, rozhodně jsou, ovšem přeložit jejich název jako prosté „přeškrtnutí“ by bylo hrubě nedostatečné. Proč, svět uvidí právě na konceptu Type 00.

Nový jaguar si už v Evropě nekoupíte. Až do roku 2026 si musíte vystačit se skladovkami a ojetinami Ondřej Šámal Novinky

A proč se Jaguar vůbec takto od základu mění? Podle Adriana Neweyho, šéfa automobilky JLR (dříve Jaguar Land Rover), byly jaguary v posledních letech fajn, ale nebyly dostatečně výrazné. Nedokázaly se tak dost dobře prosadit ani na domácím trhu, natož v cizině, v konkurenci zavedených německých prémiových konkurentů. A protože posun značky Land Rover směrem k luxusu skvěle funguje – firma je za poslední půlrok v zisku zhruba miliardu liber, tj. 30 miliard korun – Jaguar prochází tímtéž.

Automobilka do znovuzrození vkládá opravdu všechno, což ostatně dokazuje i roční pauza v prodávání nových aut. Inspiruje se ikonickým modelem E-Type – ale ne v designu, nýbrž spíše v přístupu ke své práci. Chce přinést něco, co tady ještě nebylo, stejně jako to kdysi udělal právě E-Type.

„Když Jaguar kdysi tvořil předměty touhy, byla v tom určitá novost,“ a to chceme přenést do nové doby, říká Richard Stevens, šéfdesignér Jaguaru. Pokud by nezměnili všechno od základu včetně zásadní změny loga a, řekněme, vytvoření nové DNA, nebyla by v tom ta novost. I proto musí být změny takhle zásadní, vysvětluje Stevens.

Logo Jaguar | Jaguar

Rawdon Glover, provozní ředitel Jaguaru, tento přístup označuje „copy nothing“, tedy „nekopírovat nic“, a při zadání k práci na znovuzrozené značce Jaguar designéři dostali zadání, aby zapomněli na veškerou minulost, soustředili se na modernismus, ale přenesli esenci Jaguaru takového, jaký byl kdysi, do nové doby.

„Jaguar má kořeny v originalitě. Sir William Lyons, náš zakladatel, věřil, že Jaguar by neměl být kopií ničeho,“ říká Gerry McGovern, kreativní ředitel značky. „Naše vize pro dnešek se drží této filozofie. Nový Jaguar je postavený v ideji bujného modernismu,“ dodává.

Nové jaguary budou, podobně jako land rovery, výrazně luxusnější než dřív – a taky zhruba dvakrát dražší. Cílem je exkluzivita, nikoliv objemy prodeje ani jakákoliv kombinace těchto dvou do značné míry protichůdných věcí. Značka podle vlastních slov má pro auta v novém pojetí zákazníky; takoví, kteří myslí nezávisle, chtějí exkluzivitu a krásný design, a samozřejmě taky mají hodně peněz.

Jaguar postavil na zakázku dva nové roadstery E-Type. Jsou plné perleti, stříbra a zlata Daniel Fuglevič Novinky

Pouze elektrika? Plán od začátku

Třebaže maskovaný prototyp prvního z nových jaguarů, který se ukázal před několika dny, má dlouhou kapotu a masivní příď, doufat ve spalovací motor je marné. Že bude znovuzrozený Jaguar prodávat výhradně elektromobily, bylo jasné už od začátku – od roku 2021, kdy přerod Reimagine vznikl.

Automobilka uvádí, že po něm bude patřit k prvním, které nabízejí skutečně luxusní a drahé elektromobily. Samozřejmě, Rolls-Royce Spectre už po světě jezdí, ale je na špičce osamocen. Změní se to v roce 2026? Jednoznačnou odpověď na otázku, co považují za svou konkurenci, jsem ze zástupců automobilky nedostal – „Copy nothing“, zněla jejich slova.

Nová identita značky Jaguar • Jaguar

Nejen tento první koncept, ale i všechny budoucí jaguary mají u zákazníků především vyvolat emoce. Podle Stevense musí design nových modelů být dostatečně moderní, ohromující a luxusní i pro lidi, kteří neznají minulost Jaguaru. To, že někdo Jaguar nezná, je např. v Číně docela běžné, překvapuje mě Stevens odpovědí na otázku, jestli někdo Jaguar může neznat.

„Abychom přivedli zpět značku tak globálně proslavenou, museli jsme být odvážní. Jaguar byl vždy nejlepší, když bojoval s konvencemi. Tento ethos je ztělesněn novou identitou naší značky,“ uzavírá Glover. „Je to kompletní reset. Jaguar se transformuje, aby získal zpátky svou originalitu,“ dodává.