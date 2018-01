Slavné dobové testy: Alfa Romeo 164 3,0 V6. Kvůli klimatizaci jste mohli nastydnout...

Dnes již opět stabilizovaný výrobce prožil v posledním desetiletí dost složité období. Hrozící bankrot vyřešilo koncem roku 1986 až spojení s největším domácím konkurentem – Fiatem. Jen díky tomu značka s velkou sportovní tradicí nezanikla a nyní opět zaznamenává četné i obchodní úspěchy. Významnou měrou k tomu přispěl typ 164, který byl už prakticky hotový do sériové výroby v době sňatku s Fiatem, ale premiéry se dočkal až téměř o rok později, a to už v režii koncernu Fiat.

Tento vůz vyšší třídy opatřený tvarově velmi zdařilou karoserií, která je i dnes, po pěti letech produkce označována za jednu z nejelegantnějších v současné světové produkci, opravdu znamenal pronikavý úspěch pro milánskou značku Alfa Romeo. Design je mistrovským dílem renomovaného karosářského ateliéru Pininfarina. Stylistický bonbonek opatřený také patřičnou technikou pod kapotou, na podvozku a nadprůměrnou výbavou je navíc prodáván za relativně příznivou cenu ve třídě, do které patří. Stošedesátčtyřka Alfa je dnes vyzrálý typ se stále velmi solidní budoucností. Z nabídky značky Alfa Romeo je pro Československo vybrán mimo jiné typ 164 v provedení s třílitrovým šestiválcem o výkonu 135 kW a s téměř luxusní výbavou obsahující i klimatizaci.

K absolutnímu vrcholu nabídky chybějí jen potahy sedadel z pravé kůže, samočinná regulace světlé výšky nezávisle na zatížení a při klimatizaci docela zbytečné střešní okno a airbag.

Pořizovací cena sice není lidová, přibližně 1.170.000 korun, ale takto vybavené a výkonné auto například německé nebo švédské provenience přijde o hodně dráž. Rádi jsme proto využili možnosti, kterou naší redakci poskytlo pražské zastoupení koncernu Fiat, a podrobili vlajkovou loď značky Alfa Romeo, ale i celého koncernu Fiat obvyklému redakčnímu testu. Výsledky měření i subjektivní dojmy potvrdily, že jsme měli v rukou vůz mimořádných kvalit zcela osobitého charakteru, a přitom velmi elegantní.

Decentní dravec

Je až překvapující, jak v době aerodynamické uniformity dosáhli tvůrci karoserie tak originálního a čistého tvaru s velmi slušným součinitelem odporu vzduchu (c= 0,30). Výrazně klínovitá karoserie se záměrně zvednutou zádí přímo zdůrazňuje dynamiku vozu. Tu umocňují pod kapotou instalované motory s objemy od dvou do tří litrů: šest benzinových a jeden přeplňovaný diesel. Všechny umožňují dosažení největší rychlosti nejméně 200 km/h. Přesto se zdá, že právě třílitr tomuto vozu nejlépe sedí a Alfa Romeo 164 s ním je nejprodávanější ze všech. Zaručuje jednak víc než solidní dynamiku jízdy, bezproblémové předjíždění a největší rychlost přes 230 km/h při ještě přijatelné spotřebě.

Také jízdními vlastnostmi patří tato alfa k tomu nejlepšímu, co současná světová technika nabízí. Není proto divu, že si stošedesátčtyřka našla cestu i do zámoří a že pro nejnáročnější úkoly používá tento typ i italská policie.

Určitým překvapením pro leckoho může být, že tento výkonný a značně velký automobil má pohon předních kol, ale na silnici i při velmi ostré jízdě není rozdíl mezi obdobným vozidlem s klasickým uspořádáním. V některých fázích dokonce vynikají trakční přednosti moderního pohonu předních kol. Žádné manýry s nedotáčivostí popisované v letitých radách řidičům, jak mají jezdit s předním pohonem. Jen komfortní, sportovně trochu tvrdší jízda s velkou dávkou bezpečnosti.

Špičková výbava bez příplatků

To, že převážná část zahraničních výrobců nabízí do svých vozů nejrůznější doplňky a výbavu jen na přání, a tedy za příplatek (který může dosáhnout klidně až padesáti procent základní ceny), je známé. O to větší překvapení nám přichystala Alfa Romeo 164, nabízená v Československu prakticky s nejluxusnějším vybavením jako standardním s tím, že vše je v ceně.

Nejde přitom jen o běžné prvky nejluxusnější výbavy. Alfa Romeo 164 3.0 V6 má standardně nejen protiblokovací soustavu brzd ABS, posilovač řízení, centrální zamykání dveří, zavazadlového prostoru a uzávěru palivové nádrže, elektrické ovládání vnějších zpětných zrcátek, elektrické spouštění skel ve dveřích, elektrické polohování předních sedadel a opěradel, ale také efektní kola z lehké slitiny. K ne právě běžné výbavě patří i celkem devět vnitřních svítilen, výškově i podélně mechanicky seřiditelný volant, osvětlení zrcátek make-up ve slunečních clonách, vak na lyže ve sklopné zadní loketní opěrce. Nechybí samozřejmě ani kvalitní stereo rádio s přehrávačem a smečkou reproduktorů rozmístěných ve všech čtyřech rozích interiéru. Také důkladná protikorozní ochrana karoserie včetně nástřiku dutin je u tohoto vozu bez příplatku dodávaná přímo výrobcem.

Skutečně špičkovou součástí výbavy je dokonalá klimatizace, kterou jsme měli možnost důkladně vyzkoušet v letních vedrech. I po stání na nejparnějším slunci se krátce po rozjetí rozprostřela uvnitř vozu příjemná pohoda a zanedlouho se zde dalo změřit i třeba 19 °C, zatímco venku bylo 35 °C ve stínu. Samozřejmě nějaké stahování bylo zbytečné, spíš by způsobovalo vnikání horka dovnitř. Skoro by se dalo při nerozumném využívání této vymoženosti i nastydnout.

Skvělé sezení

Čtyřiapůlmetrových velkosériových pětimístných sedanů schopných jezdit i 230 km/h už není ve světové produkci tak mnoho. A nejde jen o „maximálku“, také dynamika jízdy je obdivuhodná, stejně jako sezení na nejrůznějším povrchu vozovky. Při měření největší rychlosti jsme prolétli kontrolní kilometr za 15,55 sekundy, čemuž odpovídá rychlost 231,5 km/h. Také zrychlení tohoto přes jeden a půl tuny vážícího sedanu (pohotovostní hmotnost 1400 kg a dvoučlenná posádka) je vynikající. Z klidu dokáže zrychlit na 100 km/h za 8,8 s a pevný kilometr urazí za 28,9 s. To jsou výkony, za které se nemusí stydět ani velmi slušné atraktivní sportovní kupé. Stejně tak imponující je zrychlení na konci obce z 60 na 90 km/h, když na čtyřku k tomu stačí 7,2 s a na trojku ještě o poznání méně. Rychloměr byl přesný s úchylkou do 5 %, zatímco počítač kilometrů si přidával 1,6 %.

Toho, kdo má na auto za víc než milion, už obvykle nezajímá tolik spotřeba, spíš se občas zajímá, kolik ujede na plnou nádrž (ta má u „164“ objem 70 litrů). Pokud pojede opravdu předpisově a s lehčí nohou, pak se mu může podařit ujet i přes 1000 km. Při tomto režimu jízdy jsme naměřili velmi příznivých 7,22 l/100 km. Při sportovnější jízdě, ke které tato alfa doslova svádí, musíme počítat se spotřebou okolo 10 l/100 km, nu a na německých dálnicích bez omezení rychlosti se dá jezdit i za 14 litrů na 100 km/h, ale zato je to svezeníčko.

Alfa Romeo 164 3.0 V6 určitě u nás nebude automobilem velmi rozšířeným, je vozem pro náročnou klientelu, zákazníky, kteří musí mít i v této cenové relaci něco jiného než většina ostatních. Ale právě proto si jistě najde nejen své obdivovatele (těch bude jistě dost), ale také majitele – individualisty, kterým nabídne opravdu hodně. A právě tím, co třílitrová Alfa 164 nabízí oproti konkurenčním značkám, si tyto zájemce určitě najde.

Stručné technické údaje

Pětimístný cestovní sedan s motorem vpředu a pohonem předních kol. Výrobce Alfa Romeo, Alfa-Lancia Industriale S.p.A., Viale Alfa Romeo, 20020 Arese (Mi), Italia.

Čtyřdobý vidlicový kapalinou chlazený zážehový dvouventilový šestiválec V/60°, s rozvodem OHC. Zdvihový objem 2959 cm(průměr 93,0 x 72,6 mm), kompresní poměr 9,5:1. Největší výkon 135 kW/5600 min, největší točivý moment 259 Nm/4400 min. V každé hlavě válců jeden vačkový hřídel poháněný ozubeným řemenem. Elektronické vstřikování paliva Bosch Motronic ML 4,1 společně s elektronickým zapalováním. Alternátor 12 V – 85 A, akumulátor 12 V – 60/66 Ah.

Jednokotoučová suchá spojka s talířovou pružinou, plně synchronizovaná pětistupňová převodovka (3,75 – 2,176 – 1,518 – 1,32 – 0,916 – Z 3,545).

Bezrámová konstrukce s předním pomocným rámem, všechna kola nezávisle zavěšena, odpružení vpředu i vzadu vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vpředu i vzadu příčný zkrutný stabilizátor, provozní brzdy dvouokruhové kotoučové na všech kolech s podtlakovým posilovačem a ABS. Hřebenové řízení s kapalinovým posilovačem. Pneumatiky 195/65 VR 15, ráfky 6,5 J – 15.

Samonosná ocelová, čtyřdveřový sedan se stupňovitou zádí, c= 0,30.

Rozvor 2660 mm, rozchod kol vpředu/vzadu 1515/1490 mm, délka 4555 mm, šířka 1760 mm, výška 1400 mm, pohotovostní hmotnost 1400 kg, objem zavazadlového prostoru 0,505 m, objem palivové nádrže 70 litrů.

Největší rychlost přes 230 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,7 s, spotřeba paliva dle EHK 7,2 – 9,1 – 12,8 l/100 km.

Tento text je zkrácenou verzí testu z roku 1992.