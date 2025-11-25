Spalovací kombík a kopie Porsche Panamera: Do Česka míří další čínská značka
Příval čínských automobilek neustane ani v příštím roce. Dalším přírůstkem bude výrobce, který to v Evropě zkouší už skoro 20 let. Spolu s expanzí si chystá i nové modely a celou škálu pohonů.
V roce 2006 se v Itálii začaly prodávat vozy čínské automobilky Great Wall Motor. Nešlo o první čínské vozy v Evropě, ale proti předchozím pokusům šlo o serióznější automobilku i přístup. O rok dříve to stihly vozy značky Landwind, které zde ale moc dlouho nevydržely.
Great Wall od počátku slavil úspěchy v Itálii, kde místní importér prodal desítky tisíc kusů SUV a pick-upů. Následovala expanze i na další evropské trhy, nikdy však nedošlo na velká čísla a zájem postupně opadl i v Itálii. V roce 2012 se vozy Great Wall začaly montovat v továrně v Bulharsku, produkce zde ale vydržela jen pět let. Na počátku této dekády se k vlastní značce Great Wall, která zde vystupuje jako GWM, přidaly i nové značky Wey a Ora. První zmíněná má v koncernu Great Wall Motor pozici prémie, druhá zase nabízí pouze elektromobily.
Ani rozšíření nabídky však GWM nepomohlo a minulý rok automobilka zavřela svou evropskou centrálu v Německu. Krom toho oznámila konec evropské expanze a další omezení lokálního působení, ne však úplný vyklizení trhu. Problémy má GWM i v domovské Číně, kde se automobilce nepodařilo zachytit vlnu popularity elektrifikovaných vozů.
Elektrická značka Ora poslední tři roky neuvedla jediný nový model, což na poměry tamních automobilek znamená v podstatě klinickou smrt. Letos v dubnu se na autosalonu v Šanghaji ukázal koncept elektrického kombíku, značka mu ale nedopřála ani pořádnou premiéru. Podobná situace je i u Wey, který naposledy dostal nový model v roce 2023.
Letos se ale zjevně věci mění k lepšímu, jak dokazuje tisková zpráva z evropské pobočky GWM. Před pár týdny Ora ukázala nový model, elektrické SUV Ora 5. Tisková zpráva potvrdila uvedení i na evropské trhy a k tomu přidala jednu zajímavou informaci.
GWM oznámilo expanzi na další evropské trhy, včetně několika „menších trhů střední Evropy“. Česko vyloženě zmíněno není a na náš e-mail zatím nikdo nereagoval, vzhledem k počtu menších trhů střední Evropy je ale expanze zde téměř jistá. Za distribuci má být zodpovědný lokální importér a prodej bude spuštěn příští rok.
Součástí expanze má být sedm nových modelů, které budou uváděny od příštího roku. Krom elektromobilů půjde i o hybridy, PHEV a také čistě spalovací vozy. Dnes má GWM v evropské nabídce elektromobily Ora a plug-in hybridy Wey. Někde se dají pořídit také spalovací pick-upy GWM, neoficiálně se prodávají také v Česku. Krom toho bude příští rok spuštěna také značka Haval, která nabízí SUV se spalovacími motory a hybridy. V nabídce už tak bude chybět pouze značka Tank, která staví off-roadové modely.
Jako první z nové nabídky dorazí zmíněná Ora 5, a to v polovině příštího roku. Tisková zpráva píše o „rodině Ora 5“, která bude zahrnovat SUV, hatchback a kombík na stejném základě, tedy nově vyvinuté modulární platformě. Navíc už nepůjde jen o elektromobily, GWM Ora 5 má být v nabídce i jako full-hybrid a jako „dostupný“ spalovací vůz. Po osmi dosavadních čistě elektrických modelech Ory tedy zásadní změna nabídky.
Spalovacím motorům zjevně GWM stále věří, v poslední době dokonce představilo dva osmiválce, což je v Číně unikum. Jeden je určen pro budoucí modely chystané luxusní značky Confidence, ale pravděpodobně i pro supersport, kterým chce GWM konkurovat Ferrari. Druhý je plochý dvoulitrový osmiválec určený pro motorky. Jako první jej dostala cestovní motorka Souo S2000, nově založené značky také spadající pod GWM.
V Německu dnes Ora nabízí model 03, což je malý elektrický hatchback s retro designem, a větší sedan 07. Ten je mnohdy nazýván kopií Porsche Panamera, ačkoliv se i on pokouší o retro design. Techniku Ory využívá i nové elektrické Mini, které dnes vzniká ve společném podniku Spotlight Automotive. Ten BMW založilo právě ve spolupráci s GWM.
Už představené, 4,47 metru dlouhé SUV Ora 5 má v čínské verzi pohon předních kol a výkon 150 kW. Baterie využívá chemii LFP a na výběr jsou kapacity 45,3 kWh a 58,3 kWh. Na domácím trhu se řadí mezi ty levnější modely, začíná totiž v přepočtu na 325.000 Kč. Ve vyšších verzích ale nabídne i autonomní funkce s lidarem zabudovaným na střeše.
Soukromá automobilka Great Wall Motor byla založena v roce 1976 v městě Baoding, původně jako opravna farmářských vozidel. V roce 1984 vyrobila svůj první vůz na základě off-roadu Beijing BJ212. Následovaly další off-roady a užitkové modely, od počátku 90. let Great Wall produkoval osobní vozy, většinou kopie tehdejších toyot. Větší úspěch přišel až v roce 2006 s SUV Hover, které se už začalo i exportovat. SUV řada byla poté oddělena do samostatné značky Haval, která ještě v minulé dekádě patřila mezi vůbec nejprodávanější domácí značky.
Zdroj: GWM, zdroj foto: GWM, zdroj videa: GWM