Z Range Roveru Evoque bude elektromobil. A údajně radikální!
Elektrický evoque bude mít 800V architekturu, ovšem než se v něm svezeme, bude třeba si počkat ještě dva až tři roky. Techniku má sdílet např. s větším velarem.
Třetí generace nejmenšího range roveru přejde, stejně jako větší model Velar, na elektrický pohon – přinejmenším zkraje prodejů. Uvádí to britský web Autocar s tím, že technický základ mají mít oba tyto modely stejný – platformu EMA (Electric Modular Architecture).
Evoque si však na rozdíl od velaru zachová pozici vstupu do světa značky Range Rover. Právě tato jeho pozice na trhu je totiž klíčová pro úspěch značky, zejména v domovské Velké Británii. Evoque tam za poslední desetiletí tvořil 40 % všech prodaných range roverů.
Skateboardová platforma EMA pracuje s napětím 800 voltů a kromě dvou zmíněných aut bude také základem připravovaného Land Roveru Defender Sport – bude-li se civilnější defender skutečně takto jmenovat. Všechny tři modely se budou stavět v továrně JLR v britském Halewoodu.
Není vyloučeno, že jak evoque, tak další modely na platformě EMA dostanou i spalovací pohon, nejspíš ovšem v hybridní podobě. JLR už dříve avizovalo, že tento základ zvládne i spalovací motor přinejmenším jako prodlužovač dojezdu s tím, že kola by poháněla elektřina.
Platforma také má přinést více místa v interiéru i v zavazadelníku – a s tím dost možná i poměrně radikální proměnu designu. Zbavit se tradiční dvou- či tříprostorové karoserie nicméně už zkoušel Mercedes-Benz a narazil, takže jeho nejnovější elektromobily jsou designem podobné, ne-li zcela stejné jako jejich spalovací sourozenci.
O elektrickém evoque automobilka JLR uvažovala už při představení plánu proměny Reimagine, představeném v roce 2021. K představení však nemá dojít dříve než v roce 2027 s tím, že výroba by začala až o rok později.
zdroj: Autocar | foto: Range Rover | video: Jaguar