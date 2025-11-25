Alpine A110 v roce 2026 nahradí elektrický nástupce. Klasika v Česku začíná na 1.690.000 Kč
Francouzský sporťák s motorem uprostřed má před sebou posledních několik měsíců. Na českém trhu si přesto můžete koupit hned tři verze včetně ultimátní R 70 s karbonovým kabátem.
Vzkříšení legendární značky Alpine se Renaultu povedlo. Francouzi v roce 2017 představili duchovního nástupce původního kupé A110, který si od svého předka půjčil název i estetickou myšlenku. Kupé s pohonem zadních kol a motorem uprostřed vstoupilo do segmentu, kterému v podstatě kralovalo pouze Porsche 718 Cayman a během osmi let si připsalo téměř 30 tisíc vyrobených aut. V takto okrajovém segmentu to je velmi slušné číslo.
Čas novodobého Alpine A110 se ovšem chýlí ke konci. Výroba současného modelu v továrně Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé bude ukončena v polovině roku 2026, přičemž v plánu je ještě produkce posledních 1750 exemplářů.
Vedle konstrukčního stáří stojí za koncem spalovacího A110 s přeplňovaným čtyřválcem 1.8 TCe přechod značky Alpine na elektřinu. Třetí generace Alpine A110 se představí příští rok a bude stát na zcela nové elektrické platformě Alpine Haute Performance (APP). V nabídce značky doplní nedávno představený elektrický hatchback A290, který vychází ze sesterského Renaultu 5 E-Tech, a kompaktní SUV A390 taktéž s elektrickým pohonem.
Navzdory ohlášenému konci výroby si na českém trhu nadále můžete koupit všechny tři dostupné verze.
Základ nabídky tvoří provedení A110 s výkonem 185 kilowattů a sedmistupňovou dvouspojkou převodovkou. Vůz má ve standardu 18palcová kola Sérac, brzdové třmeny Brembo v tvamé barvě a sportovní sedadla Sabelt čalouněné kombinací kůže a látky s šedým prošíváním.
Uprostřed stojí verze GTS, která nahradila modely A110 GT a S a jejich přednosti spojila dohromady. Vyniká komfortem v běžném provozu a sportovním jízdním projevem na okruhu. V tomhle případě osmnáctistovka dává parádních 221 kilowattů při hmotnosti auta lehce přes 1100 kilogramů. GTS dostalo sportovní podvozkem varianty S a na přání může být vybaveno aero kitem GTS odvozeným od modelu A110 R. Interiér v barvě Gris GTS ladí s karbonovými prvky exteriéru.
Vrcholem je limitovaná série okruhového speciálu A110 R 70 oslavující 70 let značky. I v tomhle případě dostanete čtyřválec 1.8 TCe s výkonem 221 kilowattů, k tomu ovšem špičková verze servíruje také velkou dávku karbonu. Ten najdeme na přední kapotě, střeše, krytu motoru nahrazujícím zadní okno, velkém přítlačném křídle i na ráfcích kol, které jsou obuté do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2.
|Český ceník Alpine A110
|Verze
|Cena [Kč]
|A110
|1.690.000
|A110 GTS
|2.000.000
|A110 R 70
|3.260.000
|Zdroj: Alpine
Podvozek varianty R 70 má nastavitelný podvozek, jenž je ve srovnání s tím v A110 GTS ještě o 10 milimetrů blíže k zemi. Dá se navíc spustit o dalších deset milimetrů. Nechybí ani titanový výfukový systém od společnosti Akrapovič.
Díky nízké hmotnosti je Alpine A110 R 70 špičkově ovladatelné a velmi rychlé. Maximálka dosahuje 287 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h francouzské kupé zvládne už za 3,9 sekundy.
Zdroj: Alpine a autorský článek, foto a video: Alpine