Vážná statistická iluze: 25 % elektromobilů reálně bez majitele
Německo se v posledních měsících chlubí statusem evropského lídra v elektromobilitě. Oficiální statistiky skutečně ukazují rekordní růst registrací elektromobilů. Jenže pod povrchem se rýsuje jiný příběh.
Německý motoristický svaz ZDK nedávno rozvířil vody, když upozornil, že téměř 25 % letošních registrací čistých elektromobilů tvoří tzv. self-registrace. Ačkoliv v pololetí působilo číslo 249 tisíc nových BEV slibně, realita prodejních salonů vypadá jinak.
Automobilky a dealeři si je zkrátka registrovali sami – aby splnili emisní limity, zabránili obřím pokutám a navenek udrželi dojem, že přechod na elektromobilitu jede podle plánu. A funguje to, čistě elektrických je téměř 20% nově registrovaných vozů v Německu.
Soukromé registrace elektromobilů však přitom podle ZDK klesly meziročně o 9 %. „Růst nevychází z přirozené poptávky, ale z umělého tlaku výrobců a dealerů,“ varoval prezident ZDK Thomas Peckruhn.
Následují výrazné slevy
Přísné unijní limity CO₂ donutily evropské automobilky k rychlé elektrifikaci, ale zákazníci reagují mnohem opatrněji, zvlášť po ukončení dotací (nové by měly přijít od 1. ledna 2026). A tak se zrodila strategie, o které se v automobilkách nahlas nemluví.
Auta se registrují na firmu, aby vypadala jako prodaná. Později se objevují jako „téměř nová“ se slevou, což sice pomáhá papírové bilanci, ale současně sráží zůstatkovou hodnotu celého segmentu. Podle analytické společnosti DAT klesly tříleté ojeté elektromobily v říjnu na průměrných 48,8 procent původní ceny – citelně méně než benzinové či dieselové vozy.
Tento tlak se propisuje i do politických debat. Paradoxně to jsou stejné automobilky, které ještě před pár lety křičely o nevratnosti elektromobilní revoluce, jež dnes v Bruselu lobují za zmírnění postupu k roku 2035. VDA, zastřešující německý autoprůmysl, tvrdí, že trh není připraven a že konec spalovacích motorů v nastaveném termínu je nerealizovatelný.
Mate to i zákazníky
Předregistrované vozy navíc vytvářejí pro zákazníky nepřehledné prostředí. Na první pohled vypadají jako zcela nové kusy se skvělou cenou, ale už mají za sebou první registraci, takže formálně nejsou totéž co čistá skladovka bez historie. Mnoho lidí pak váhá, i když třeba mají výborné podmínky pro provoz elektromobilu.
Stejný tlak cítí i dealeři. Ceny elektromobilů se mění rychleji, než byl trh zvyklý. Stává se, že několik měsíců starý kus vychází cenově hůř než nově objednané auto z výroby s aktualizovaným ceníkem. Celý trh tím přichází o jasné cenové mantinely.
Informace z posledních měsíců ukazují, že rekordní křivky a grafy mohou říkat jen část pravdy. Německo se tak ocitlo v situaci, kdy statistiky vypadají jako úspěšná transformace, ale showroomy vypovídají o stagnaci. A trh ojetin mezitím bojuje s přebytkem elektrických vozů, které nikdy neměly prvního skutečného majitele.
Přechod na elektromobilitu není odsouzen k nezdaru, ale krize důvěry může být mnohem nebezpečnější než propad prodejů. Pokud má elektromobilita fungovat, nebude stačit účetní kouzlení ani dočasně nafouknutá čísla.
Potřebuje jednoduše to, co spotřebitelé čekali od začátku: auta s dobrou cenou, dobrým dojezdem a smysluplnou hodnotou v čase. Dokud tento základ chybí, bude německý boom částečně iluzí.
Zdroje: ACEA, Autovista24, EVXL, Vision Mobility, Reuters