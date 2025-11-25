Nechcete čekat na nové RS 5 Avant? ABT vám alternativu vykouzlí prakticky hned
Německý úpravce má v sortimentu balíček, který z nového Audi S5 udělá šestiválcovou střelu srovnatelnou s poslední generací RS 4. A nestojí to zase tolik peněz.
Společnost ABT je ve světě aut známá především svými pracemi na autech z koncernu Volkswagen. Už dlouhá desetiletí se věnuje například značce Audi, jejíž produkty dokáže vyladit na ještě vyšší úroveň. Jedním z jejích posledních počinů je úprava nového Audi S5 Avant, z kterého lze pomocí několika úprav udělat alternativu k zatím nepředstavenému Audi RS 5.
Zatímco základní S5 má ve standardu výkon 270 kilowattů a točivý moment 550 Nm, pomocí přídavné řídicí jednotky se číslo zvedne přibližně na 324 kW a 600 newtonmetrů. Auto si i po úpravě zachová tovární řídicí jednotku, takže nehrozí žádné komplikace například s problémy při napojení na diagnostiku. ABT vám navíc přibalí pětiletou záruku na tuto úpravu.
Poslední Audi RS 4 Avant přitom v základním provedení spoléhalo na šestiválec 2.9 TFSI s výkonem 331 kW a taktéž 600 Nm, upravená novinka z Ingolstadtu proto není o tolik pozadu.
Součástí balíčku jsou také například černé pětipaprskové ráfky s pneumatikami 245/35, černě lakované „lízátko“ na předním nárazníku, zadní spoiler, nerezové koncovky výfuku o průměru 102 milimetrů v matně černém provedení, sportovní pružiny snižující světlo o 20 až 25 milimetrů na obou nápravách a další drobnosti.
ABT bohužel nezveřejnil, nakolik se úpravy projevily v dynamice. Standardní S5 Avant je na stovce za 4,5 sekundy, s vyšším výkonem bude pravděpodobně o několik desetin rychlejší. Maximálně se ovšem rozjezde na 250 km/h, což je hodnota jako u Audi S5 v sériovém nastavení.
Kompletní balíček na německém trhu vyjde na 14.900 eur (zhruba 360 tisíc korun) při 19% DPH a bez montáže. Ta stojí 3520 eur neboli 85 tisíc korun. Vybrat si ovšem můžete pouze některé prvky. Když byste měli zájem pouze o zvýšení výkonu a točivého momentu, vyjde vás to v Německu na 4590 eur neboli 111.000 Kč. Disky jsou samostatně za 2360 eur (57 tisíc korun), za pružiny dáte 590 eur, což je asi 24.400 korun.
