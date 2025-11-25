Předplatné
Nechcete čekat na nové RS 5 Avant? ABT vám alternativu vykouzlí prakticky hned

Abt Audi S5 Avant
Abt Audi S5 Avant
Abt Audi S5 Avant
Abt Audi S5 Avant
52 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Německý úpravce má v sortimentu balíček, který z nového Audi S5 udělá šestiválcovou střelu srovnatelnou s poslední generací RS 4. A nestojí to zase tolik peněz.

Společnost ABT je ve světě aut známá především svými pracemi na autech z koncernu Volkswagen. Už dlouhá desetiletí se věnuje například značce Audi, jejíž produkty dokáže vyladit na ještě vyšší úroveň. Jedním z jejích posledních počinů je úprava nového Audi S5 Avant, z kterého lze pomocí několika úprav udělat alternativu k zatím nepředstavenému Audi RS 5.

Zatímco základní S5 má ve standardu výkon 270 kilowattů a točivý moment 550 Nm, pomocí přídavné řídicí jednotky se číslo zvedne přibližně na 324 kW a 600 newtonmetrů. Auto si i po úpravě zachová tovární řídicí jednotku, takže nehrozí žádné komplikace například s problémy při napojení na diagnostiku. ABT vám navíc přibalí pětiletou záruku na tuto úpravu.

Poslední Audi RS 4 Avant přitom v základním provedení spoléhalo na šestiválec 2.9 TFSI s výkonem 331 kW a taktéž 600 Nm, upravená novinka z Ingolstadtu proto není o tolik pozadu.

Audi A5 a Audi S5 Avant • Zdroj: Audi

Součástí balíčku jsou také například černé pětipaprskové ráfky s pneumatikami 245/35, černě lakované „lízátko“ na předním nárazníku, zadní spoiler, nerezové koncovky výfuku o průměru 102 milimetrů v matně černém provedení, sportovní pružiny snižující světlo o 20 až 25 milimetrů na obou nápravách a další drobnosti.

ABT bohužel nezveřejnil, nakolik se úpravy projevily v dynamice. Standardní S5 Avant je na stovce za 4,5 sekundy, s vyšším výkonem bude pravděpodobně o několik desetin rychlejší. Maximálně se ovšem rozjezde na 250 km/h, což je hodnota jako u Audi S5 v sériovém nastavení.

Kompletní balíček na německém trhu vyjde na 14.900 eur (zhruba 360 tisíc korun) při 19% DPH a bez montáže. Ta stojí 3520 eur neboli 85 tisíc korun. Vybrat si ovšem můžete pouze některé prvky. Když byste měli zájem pouze o zvýšení výkonu a točivého momentu, vyjde vás to v Německu na 4590 eur neboli 111.000 Kč. Disky jsou samostatně za 2360 eur (57 tisíc korun), za pružiny dáte 590 eur, což je asi 24.400 korun.

Zdroj: ABT a autorský článek, foto: ABT a auto.cz, video: Audi

