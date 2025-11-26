Ford F-Line E: První sériový elektro náklaďák značky je tu
Ford Trucks vstupuje do éry mobility. První sériový elektrický model F-Line E dorazí na evropské trhy v roce 2026. Pro značku jde o významný krok, dosud totiž nabízela pouze dieselové vozy.
Elektrický F-Line E je prvním modelem svého druhu v nabídce Ford Trucks – a zároveň odpovědí na rostoucí tlak evropských trhů na ekologičtější nákladní dopravu. Výroba bude probíhat v závodech Ford Otosan v Turecku a první vozy se mají objevit ve všech hlavních zemích západní Evropy už příští rok. Automobilka zároveň na stejném veletrhu představila modernizovanou verzi dieselového tahače F-Max.
Velká a menší varianta
F-Line E ve verzi 6×2 s celkovou hmotností 26 tun je prvním plně elektrickým těžkým vozem v nabídce Ford Trucks. Nabízí trvalý výkon 310 kW a špičku až 390 kW, což doplňuje mamutí točivý moment 1370 Nm, respektive 2470 Nm ve špičce. Energii zajišťují čtyři NMC bateriové moduly o celkové kapacitě 392 kWh (314 kWh využitelných), které umožňují dojezd až 300 kilometrů. Vůz podporuje rychlé DC nabíjení výkonem až 285 kW, díky čemuž lze akumulátor doplnit z 20 na 80 procent za méně než 45 minut.
Na podvozku najdeme mechanicky odpruženou přední nápravu, vzadu pak vzduchové měchy. Model staví na rozvoru 4,75 metru a používá 22,5" kola s hliníkovými disky, přičemž akumulátory jsou umístěny podél rámu. Celý pohon doplňuje třírychlostní automatická převodovka vyvinutá pro elektrické provozní podmínky.
Lehčí varianta F-Line E 4×2 s celkovou hmotností 19 tun sdílí technickou filozofii většího provedení, ale je optimalizována pro kratší trasy a nižší hmotnostní segment. Nabízí trvalý výkon 235 kW a špičkový výkon 290 kW, energii dodávají NMC baterie o brutto kapacitě 294 kWh, z nichž je využitelných 235 kWh. Dojezd této verze dosahuje přibližně 250 kilometrů, což postačí pro většinu regionálních distribučních úkolů.
Rychlé DC nabíjení až 213 kW umožňuje stejně jako u větší verze doplnění z 20 na 80 procent za necelých 45 minut. Využívá stejné platformy a umístění baterií po stranách rámu, takže vůz zachovává podobnou konstrukční filozofii jako těžší 26tunová varianta.
Zajímavá spolupráce
Dva klíčové systémy dodalo ZF. Hlavním z nich je elektrický centrální pohon CeTrax 2 dual, který slouží jako kompletní hnací jednotka elektrických těžkých vozidel Ford Trucks. Tento kompaktní a modulární pohon kombinuje elektromotory, dvoustupňovou převodovku a výkonovou elektroniku v jednom celku. Vejde se do stejného montážního prostoru jako klasická převodovka. Díky tomu mohou výrobci snadněji vyrábět dieselové i elektrické varianty na jedné výrobní lince.
Druhým klíčovým prvkem od ZF je elektricky poháněné hydraulické čerpadlo řízení (EPHS). To mění hydraulický tlak v posilovači dle aktuální potřeby. Pracuje nezávisle na pohonu vozidla a kombinuje elektronicky řízený, úsporný provoz s osvědčenou robustností klasického hydraulického řízení.
Zaměření na Evropu
Zástupci Ford Trucks na veletrhu uvedli, že elektrická F-Line E zamíří v roce 2026 na všechny klíčové západoevropské trhy. Vůz vychází z konceptu, který se objevil na veletrhu IAA již loni, ale až nyní jsou známé kompletní technické údaje. Podle vedení společnosti má nový model posílit konkurenceschopnost značky a zároveň představuje důležitý krok směrem k udržitelnější nákladní dopravě.
V Německu nákladní fordy zastřešuje F-Trucks Deutschland GmbH, spadá pod skupinu Stegmaier. V Česku je za import a servisní síť zodpovědná firma F Trucks a.s.
