Pamatujete vůbec ještě Alfu Romeo MiTo? Končí až teď...  

Životní cyklus Alfy Romeo MiTo ukazuje, jak se svět automobilů za posledních deset let změnit. Přišla v roce 2008 jako třídveřový malý hatchback, který chtěl oslovit zákazníky, jimž Alfa tehdy neměla co nabídnout. Jenže o takové vozy už dnes zájem není, segment malých aut je navíc nabitý množstvím aut, a tak MiTo po deseti letech končí bez přímého nástupce.

Automobil se už minulý měsíc přestal v továrně Mirafiori vyrábět s tím, že prodej bude definitivně ukončen někdy na začátku roku 2019, s tím, jak budou postupně vyprodané jeho skladové zásoby.

vysvětluje hlavní důvod klesajícího zájmu zákazníků šéfka evropské divize Alfy Romeo Roberta Zerbi. Jestliže v roce 2009 bylo na evropských trzích podle serveru Carsalesbase prodáno přes 62.000 exemplářů MiTa, v následujících letech jeho prodeje pozvolna klesaly. Loni se ho už tak na starém kontinentu prodalo už jen 11.000 kusů.

Nelze ale vinit jen třídveřovou karoserii auta, o níž evropští zákazníci skutečně ztrácejí zájem, MiTo už je jednoduše stařík. Prodává se deset let, což je obzvlášť v tak nabitém segmentu malých aut strašně dlouhá doba. Vždyť konkurenční Audi A1 se v roce 2008 ještě ani neprodávalo (přišlo v roce 2010) a letos už přichází v nové generaci.

Alfa ale především viní koncepci MiTa a s jeho přímým nástupcem už nepočítá, jak ostatně potvrdily letos zveřejněné budoucí strategické plány značky. Místo malého třídveřového hatchbacku tak dorazí malé SUV.říká k těmto plánům Zerbi. To budou teoreticky někteří majitelé MiTa, kteří během let zestárli a založili rodinu a potřebují tak větší auto. Malé SUV má navíc z globálního hlediska větší potenciál než malý hatchback, což je kategorie populární hlavně v Evropě.

Malé SUV má podobně jako MiTo, tehdy inspirované modelem 8C, zaujmout svým vzhledem. Zerbi v tomto ohledu zdůrazňuje, že vzhledově nepůjde jen o zmenšenou verzi Stelvia.

Kdy však novinka dorazí, Zerbi neprozradila. Alfa s ním počítá v následující pětiletce, jeho příchod se počítá do dvou let. V nabídce segmentu C má každopádně doplnit nástupce dnešní Giulietty.