Aston Martin potvrdil revoluční SUV Lagonda na rok 2021  

Aston Martin vlastní značku Lagonda od druhé poloviny čtyřicátých let a až do devadesátých let dvacátého století jí nesly náležitě luxusní a přiměřené sedany i kombíky. V jednadvacátém století tato značka zmizela ze scény, i když se několikrát pokusila o návrat.

Například v roce 2009 nesl její jméno koncept luxusního SUV s vidlicovým dvanáctiválcem, který se však v sériový model neproměnil. Nyní se myšlenka SUV se značkou Lagonda opět vrací a mateřský Aston Martin prostřednictvím krátkého tiskového prohlášení, které doplňuje skica, potvrdil, že se takového modelu dočkáme v roce 2021.

Lagonda SUV má rozvíjet design, který na letošním ženevském autosalonu představil Lagonda Vision Concept . Vedle dynamických linií, vzdalujících se mílovými kroky dnešní zažité představě o tvarech SUV, má tato novinka přinést revoluci i v oblasti pohonu. Nevyužije totiž výkonný spalovací motor, který je dnes pro luxusní SUV samozřejmostí, ale na trh bude uvedena jako elektromobil s pohonem všech kol a schopností jízdy mimo zpevněné vozovky.

Připravované SUV značky Lagonda má tedy ohromovat svým designem, technikou, jízdními výkony a samozřejmě i luxusně pojatým interiérem. I v jeho případě má SUV navazovat na letošní Lagonda Concept Vision.

Britská automobilka Lagonda byla založena v roce 1906 a díky výkonům svých vozů se vypracovala mezi výrobce sportovních a luxusních vozů té nejvyšší třídy. Ve třicátých a čtyřicátých letech pro ni jako konstruktér pracoval i Walter Owen Bentley, zakladatel automobilky Bentley.

V roce 1947 zamířila Lagonda pod křídla automobilky Aston Martin, pod nimiž se ukrývá dodnes. K nejslavnějším vozům této značky pak především díky svému nezaměnitelnému designu patří luxusní sedan Aston Martin Lagonda z let 1976 až 1990.

Právě na tento model ideově navázal poslední sériově vyráběný zástupce značky Lagonda, jímž se stal sedan Taraf , který byl představen v roce 2014 v Dubaji. Původně měl být určen jen na bohaté ropné státy Blízkého východu, ale na jaře roku 2015 bylo potvrzeno, že bude nabízen i v Evropě a jižní části Afriky.

Lagonda Taraf byl mateřskou automobilkou Aston Martin uveden jako super-luxusní sedan, čemuž odpovídá design jeho 5,4 m dlouhé karoserie, provedení interiéru i v nízké přídi uložený vidlicový dvanáctiválec objemu 6,0 l s výkonem 410 kW a točivým momentem 630 N.m, který umožňuje dosáhnout rychlosti až 281 km/h.