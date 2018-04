Móda luxusních SUV mohla začít už dávno. Jak vypadaly první návrhy takových aut?

Vozidla kategorie SUV jsou v dnešní době už běžnou součástí nabídky i sportovních nebo luxusních značek. Alfa Romeo má Stelvio, Bentley Bentaygu, Maserati Levante a třeba Lamborghini letos začalo prodávat Urus. A chystají se i další, Rolls-Royce Cullinan je už za dveřmi, na svém SUV pracuje Lotus a zřejmě i Alpine. Ještě před pár lety bychom to do těchto výrobců neřekli, jenže ve skutečnosti s myšlenkou takových aut koketovali už dávno.

Dokazuje to naše přehlídka šesti modelů, kterými chceme připomenout, že luxusní či sportovní SUV existovala už dávno před Bentaygou, Levante nebo Urusem. Móda SUV tak mohla začít už před mnoha lety, jen kdyby od myšlenky došlo k realizaci. V tomto případě totiž zůstalo jen u návrhů (Lamborghini LM003), studií (Alfa Romeo Kamal) nebo na zakázku postavených strojů (Bentley Dominator).

Alfa Romeo Kamal

Alfa Romeo se snaží oživit zašlou slávu mimo jiné prostřednictvím SUV Stelvio, které má zaujmout hlavně americkou klientelu. Prodává se od roku 2016, SUV s hadem a křížem ve znaku tu ale mohlo být už dávno předtím. Už v roce 2003 postavila Alfa Romeo koncept Kamal, kterým reagovala na úspěch Porsche Cayenne.

Kamal bylo přitažlivě tvarované auto, které velikostně odpovídalo tehdy teprve chystanému BMW X3. Poháněno bylo vidlicovým šestiválcem o objemu 3,2 litru a výkonu 184 kW, který prostřednictvím šestistupňové sekvenční převodovky poháněl všechna čtyři kola. Už tehdy přitom Alfa Romeo počítala, že by Kamal zaujal na americkém trhu, kam se už tehdy plánovala vrátit. Na SUV od Alfy jsme si ale nakonec museli počkat ještě dlouhých 13 let.

A ve finále jsme čekali ještě déle, protože už před Kamalem vzniklo dílo nazvané Sportut. Toto SUV s charakteristickou trojúhelníkovou maskou však nevzniklo přímo v Alfě Romeo, ale u Italdesignu, který jej prezentoval v roce 1997 na ženevském autosalonu. Alfa dodala pouze techniku, což konkrétně znamenalo dvoulitrový čtyřválec s manuální pětistupňovou převodovkou, platformu z hatchbacku 145 a pohon všech kol s centrálním diferenciálem z Lancie Dedra HF Integrale. Sportut (parafráze na Tuttosport, tedy všestranně sportovní) byl plně funkční, k realizaci a zahájení sériové výroby však nedošlo. Hovoří se o tom, že vedení koncernu Fiat SUV tenkrát nevěřilo.

Aston Martin Lagonda

Také v Gaydonu se pracuje na crossoveru, který přijde na trh v roce 2019 jako sériová verze studie Aston Martin DBX. S myšlenkou SUV ale automobilka koketovala už dávno, když konkrétně v roce 2009 představila studii Lagonda V12 . Tím nenaznačila jen snahu o příchod SUV, ale také snahu o oživení značky Lagonda. Nutno podotknout, že na realizaci obou myšlenek stále ještě čekáme.

Koncept automobilka nenazývala SUV, ale LUV – luxusně-užitkové vozidlo, což dokazovalo sázku na naprostý luxus. Auto veřejnost šokovalo nejen na poměry výrobce nečekanou koncepcí, ale také zpracováním. Na majestátním voze totiž bylo jasně vidět, že je laděn podle vkusu ruských nebo čínských zákazníků. Základ dodal Mercedes-Benz (s ním dnes Aston opět spolupracuje), konkrétně jeho SUV GL, dvanáctiválcový motor však pocházel z vlastních zdrojů.

Na autě se pracovalo i v následujících letech, kdy výrobce s SUV stále počítal. Jen váhal, zda ho nabídne pod oživenou značkou Lagonda, nebo raději pod renomovanějším označením Aston Martin. Postupně ale projekt vyšuměl do ztracena a firma raději začala pracovat na realizaci konceptu DBX z roku 2015.

Bentley Dominator

Když Bentley přišlo v roce 2012 s konceptem EXP 9 F a o tři roky později se sériovou Bentaygou , v obou případech šokovalo opulentním automobilem, který rozhodně nevznikl podle vkusu evropské klientely. Jenže ani koncept EXP 9 F nebyl prvním takovým vozem s okřídleným B ve znaku, už na začátku devadesátých let totiž vznikl vůz nazvaný Bentley Dominator.

Mnoha tajemstvími zahalený automobil byl v roce 1996 postaven na objednávku brunejského sultána, slavného sběratele takových unikátů. Tímto krokem podle některých zdrojů ve finále zachránil Bentley, které by bez této zakázky zkrachovalo. Vzniklo údajně šest exemplářů v různých barvách (v žluté nebo červené), kterým za základ posloužil tehdejší Range Rover. To je ale asi tak vše, co o jeho útrobách víme, třeba o motorovém prostoru se jen spekuluje, že v něm pracuje osmiválec z Range Roveru, případně z Bentley Continental R.

Design navrhl Graham Hull, který však vzhledem k základu neměl moc manévrovacího prostoru, a tak Bentley Dominator přiznává základ v Range Roveru. Přední partie každopádně navazovala na tehdejší sériové vozy značky.

Lamborghini LM003

Lamborghini už v osmdesátých letech nabízelo model LM002 alias offroad poháněný dvanáctiválcovým motorem, na jehož nepřímého nástupce v podobě SUV Urus jsme si museli počkat až do letošního roku. Nástupce vozidla oblíbeného mezi arabskými šejky ale Lamborghini připravovalo už mnohem dříve, v devadesátých letech se v Sant’Agatě pracovalo na projektu s interním označením LM003.

Projekt pochází z doby, kdy Lamborghini bylo vlastněno indonéskou holdingovou společností MegaTech, která tehdy vlastnila i část karosárny Zagato. A právě v jejích dílnách vznikl jeden z návrhů na nástupce LM002, ten s výraznou přídí. Další vytvořil Michael Kimberley, ten, co nápadně připomínal Land Rovery.

Z auta, které se mělo prodávat jako Borneo či Galileo, však nakonec byla jen maketa v životní velikosti, zhotovená v roce 1997. Asijská finanční krize znamenala, že se MegaTech dostal do finančních potíží, a tak na realizaci takového projektu neměl prostředky. A když v roce 1998 Lamborghini koupila automobilka Audi, zaměřila se nejdříve raději na to, co v Sant‘ Agatě uměli vždycky nejlépe – supersportovní auta. A tak jsme si na nástupce LM002 museli počkat až do letošního roku.

Lotus APX

Britský malovýrobce lehounkých sporťáků také patří mezi automobilky, které své SUV teprve chystají. Má mít charakteristické vlastnosti vozů z Hethelu, což znamená, že SUV od Lotusu má nabídnout nízkou váhu a skvělé jízdní vlastnosti. I v tomto případě však už připravovaný model má svého předchůdce.

Je jím Lotus APX (Advanced Performance Crossover) představený firmou Lotus Engineering na ženevském autosalonu v roce 2006. Prostřednictvím tohoto crossoveru chtěla značka prezentovat univerzálnost nové flexibilní platformy Versatile Vehicle Architecture (VVA), která byla celá zhotovená z hliníku, hliníkových odlitků, výlisků a průtažků, vzájemně spojovaných lepením, nýtováním, šroubovými spoji.

Lotus počítal s tím, že až sedmimístný APX je určen hlavně pro jízdu na silnici, na nezpevněném povrchu měl zvládat jen lehčí terén. O pohon se staral podélně uložený, třílitrový vidlicový šestiválec navržený tak, aby jej bylo možné vyrábět prakticky kdekoliv na světě. Dosahoval výkonu 224 kW a točivého momentu 360 N.m a poháněl všechna kola.

Přestože to z dnešního pohledu může překvapit, Lotus nikdy neplánoval APX vyrábět. Byl zkonstruován s cílem nabídnout ho jinému výrobci, což mělo ukazovat schopnosti Lotus Engineering, který se podílí na mnoha projektech pro cizí značky. O SUV od Lotusu se mluví až v poslední době, nepočítal s ním ani ambiciózní plán Danyho Bahara z roku 2010 na mohutnou expanzi značky. Mezi pěti představenými koncepty potenciálních novinek SUV chybělo.

Maserati Kubang

Maserati je jednou z těch značek, které se zahájením výroby SUV dlouho váhaly a otálely. S myšlenkou SUV italský trojzubec přišel již v roce 2003, když představil koncept Kubang . Auto evokující rysy tehdy teprve chystané páté generace sedanu Quattroporte vzniklo na oslavu úspěšného návratu na americký trh, přičemž laděno bylo právě podle požadavků klientely zpoza oceánu.

Nad výrobou se skutečně zvažovalo, jen rok po premiéře ale Maserati Kubang uložilo k ledu. Vedení to vysvětlovalo příliš ambiciózními odhady prodejů a snahou o důraz na tradiční modely značky, důvodem byla ale i finanční náročnost takového projektu.

Kubang mohl předběhnout dobu, jenže místo toho jsme si museli počkat osm let, když v roce 2011 Maserati představilo na frankfurtské autoshow Kubang podruhé. Druhý Kubang si možná zachoval jméno předchozího konceptu, tvarově byl ale zcela jiný, výrazná maska se svislými lamelami a protažené světlomety navázaly na tehdejší sériovou produkci značky.

Maserati tehdy tvrdilo, že sériová výroba Kubangu začne v roce 2013, nakonec jsme ale museli na SUV s trojzubcem ve znaku čekat déle. Přišlo v roce 2016 a proti předchozím konceptům se zásadně lišilo. A to nejen svým jménem (Levante), ale také výrazně agresivnějším designem. A jiný vlastně byl i základ, jestliže v minulosti se hovořilo o využití koncernové techniky původem od Jeepu, sériové Levante nakonec využilo platformu vycházející z modelů Ghibli a Quattroporte.