Audi TT se dočkalo faceliftu, limitovaná edice oslavuje 20 let

Věří se tomu jen těžko, ale od uvedení prvního Audi TT na trh už uběhlo dvacet let . To jen dokládá, jak moc jsou tvary prvního „tétéčka“ nadčasové. V pořadí třetí generace už je tu s námi také nějaký ten pátek, takže si pro ni automobilka připravila modernizaci, kterou jsme si mohli na chvíli prohlédnout. Žádné radikální změny se však nekonají. Znalci si všimnou, že došlo k přepracování přední části, kde se objevuje trojrozměrná maska Singleframe inspirovaná posledními modely Audi. Větší jsou otvory pro přívod vzduchu, a to i u základní verze. Modernizace se dočkaly také světlomety, které se spoléhají na LED techniku.

Konec dieselů

K pohonu slouží výhradně dvoulitrový zážehový čtyřválec, a to ve třech výkonových verzích. Vstupenkou do světa TT je provedení 40 TFSI s výkonem 145 kW, střed nabídky tvoří verze 45 TFSI naladěná na 180 kW. Standardem je šestistupňová manuální převodovka, za příplatek je možné TT vybavit sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou S tronic a v případě silnější verze také pohonem všech kol.

Na prozatímním vrcholu stojí model TTS, který produkuje velmi slušných 225 kW. Pojí se výhradně se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem všech kol quattro. Zrychlení z 0 na 100 km/h proto zabere jen 4,5 sekundy, kabrio je na stovce o tři desetiny sekundy pomaleji.

Interiér už není zdaleka tak přelomový jako v době zrodu, kdy ohromoval absencí klasických budíků. Virtuální kokpit už má standardně i malá Audi A1, takže spíš překvapí chybějící středový displej. Prý je to ale záměr, protože je interiér maximálně zaměřený na řidiče a další obrazovka by ho mohla rozptylovat. Materiály jsou ale stále špičkové a velmi se mi líbí minimalistické pojetí. Například výdechy klimatizace v sobě ukrývají nastavení teploty nebo vyhřívání sedadel. Škoda, že se takové řešení v dalších modelech Audi neujalo… Uspořádání interiéru je klasické 2+2, na zadní sedadla si tedy možná někdo sedne, ale na delší cestování to příliš nebude.

Zavazadelník je na poměry kupé poměrně solidní, nabídne 305 litrů. U roadsteru plátěná střecha příliš místa naštěstí neubrala, zavazadlový prostor činí 280 litrů. Střecha se mimochodem dokáže složit za pouhých 10 sekund, a to až do rychlosti 50 km/h.

Specialita pro fajnšmekry

K příležitosti 20 let od uvedení první generace si automobilka připravila speciální edici TT 20 years. Vznikne pouhých 999 kousků, které se inspirovaly konceptem Roadsteru. Interiér je proto vyveden v hnědé kůži Nappa s kontrastním prošíváním a na volantu a řadicí páce nechybí speciální plaketa. Specialitou jsou nerezové koncovky výfuku a zadní OLED světla. Na výběr je ze dvou laků, přičemž oba jsou šedé.

O něco dostupnějším modelem bude verze TTS Competition, která, jak už správně tušíte, vychází z vrcholné verze TTS. Vyznačuje se LED světlomety, pevným spoilerem na zádi, červeně lakovanými brzdovými třmeny či dvacetipalcovými disky v černém odstínu. Modernizované Audi TT dorazí na trh na konci letošního roku, objednávky automobilka začne přijímat v září.

Základní cena TT Coupé začíná na částce 35 tisíc euro, což je v přepočtu zhruba 900 tisíc korun. Vrcholné TTS si Audi cení na minimálně 54.500 eur, což je přibližně 1,4 milionu korun.