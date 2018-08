Auta na náplavce 2018: Start se blíží!

Originální přehlídku automobilů na obou březích Vltavy v prostoru Rašínova a Hořejšího nábřeží od 30. září do 2. listopadu připravuje časopis Svět motorů.

Horké novinky

Stejně jako loni nebudou ani letos u Vltavy chybět horké automobilové novinky. Potěší určitě návrat značky DS, luxusní odnože francouzské automobilky PSA. Na Vltavě se představí DS7 . Citroën v ČR poprvé vystaví extravagantní model Berlingo . Peugeot zase láká na krásný liftback 508 , který byl hlavní hvězdou jarního ženevského autosalonu. Čerstvé novinky ukáže i Jeep, jenž pro výstavu přichystal typy Renegade Wrangler , které doplní Grand Cherokee a Compass

Velký zájem budila loni expozice koncernu Volkswagen a nečekáme, že by to letos mělo být jiné. Mateřská značka předvede mimo jiné kompletní rodinu GTI. Ctitelé zelené budou urči tě slastí vrnět nad čistě elektrickým golfem. Ale i Volkswagen Užitkové vozy má co nabídnout. U Vltavy uvidíme Californii Beach, Caddy Maxi Beach a Amarok Aventura. Seat vsadil na sportovní automobily. Chybět nebude dokonce ani čistě závodní verze vozu Cupra TRC , s nímž Petr Fulín bojuje na evropských tratích. Ford zase u nás poprvé ukáže nový focus ve verzi kombi.

Přes řeku parníkem

Pražské náplavky jsou bouřlivě se rozvíjejícím srdcem města, a co platilo loni, je letos už často passé. Z jedné strany Vltavy na druhou se už nedostanete po Železničním mostě, kde lávky pro pěší procházejí rekonstrukcí. Využít proto musíte jen bezpečný Palackého most. Cesta vám vycházkovým tempem zabere maximálně sedm minut. I proto jsme posílili bezplatnou dopravu na lodích. Parníček, který loni u návštěvníků tak bodoval, doplňujeme o další loď a místo by mělo být pro každého. Cesta lodí na druhý břeh je pochopitelně bezplatná, stejně jako vás nic nebude stát vstup na výstavu. I letos budeme mít v provozu dvě pódia. Velké na smíchovské straně je určeno hlavně koncertům. Malé pódium na vyšehradské straně zase bude patřit o víkendu autogramiádám a besedám, které povedou s pozvanými odborníky přední redaktoři Světa motorů. Těšit se můžete například na zástupce šéfredaktora Martina Vaculíka, který tentokrát bude hovořit o autě jako investici.

Pravidelní sobotní návštěvníci náplavek nebudou ochuzeni ani o populární farmářské trhy, které se jen přesunou proti proudu Vltavy za Železniční most.

Dejdar a Evropa 2

Stejně jako loni se moderování celé akce ve čtvrtek a pátek ujme zkušený herec Martin Dejdar. Ten si přijde na své hlavně v pátek, kdy bude skoro celý den procházet výstavu a na jednotlivých stáncích se zástupci automobilek natáčet rozhovory, které pak poběží až do nedělního večera na velkých obrazovkách rozmístěných po celé expozici. O víkendu od něj mikrofon přeberou známí moderátoři rádia Evropa 2 Ondra Urban a Bob Švarc. Tato rozhlasová stanice bude dění na náplavkách mapovat i přímými vstupy. Takže nevíte-li stále ještě, co budete na konci prázdnin s rodinou podnikat, teď už byste měli mít jasno. Ve vašem diáři by se měla objevit minimálně jednou v rozmezí 30. 8. – 2. 9. jasná poznámka „návštěva výstavy Auta na náplavce“.

Auta na náplavce: Program

16:00 Otevření výstavy

18:30 Slavnostní zahájení

20:00 Koncert NO NAME

22:00 Uzavření expozic

10:00 Otevření výstavy

16:00 Koncert skupiny LAKE MALAWI

20:00 Koncert skupiny EDDIE STOILOW

22:00 Uzavření expozic

10:00 Otevření výstavy

13:00 David Šprincl a tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný na téma Člověk a automobil

15:00 Martin Vaculík vysvětluje pojem Auto jako investice

16:30 Koncert PAVEL CALLTA

20:00 Koncert VLADIMÍR 518

22:00 Uzavření expozic

10:00 Otevření výstavy

13:00 Martin Frei zpovídá žlutého anděla Jan Fouska, čím si lidé nejčastěji ničí auta

15:00 Petr Slováček a Miloslava Pošvářová besedují na téma Proč máme tak špatné dálnice

16:00 Koncert TOMÁŠ KLUS

20:00 Ukončení výstavy Auta na náplavce 2018

Určitě sledujte oficiální facebookovou událost a náš instagramový účet , kde vás pravidelně zásobujeme zajímavostmi a fotografiemi ze zákulisí. A pokud se koncem prázdnin chystáte na břehy pražské Vltavy i vy, sdílejte s námi své zážitky pod hashtagem. Budeme se těšit!